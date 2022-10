​​​​​​Mazda CX-60 Premières impressions

Le CX-60 PHEV est le tout premier hybride rechargeable proposé par Mazda en Europe. C’est aussi le premier grand SUV et le plus puissant véhicule de la marque. La qualité de fabrication, l’ambiance et le confort sont au niveau mais la voiture manque de dynamisme et les aides à la conduite s’avèrent très intrusives.

À vouloir s’attaquer aussi tardivement à un segment très convoité, on prend beaucoup de risques et on s’expose à une concurrence déjà bien aiguisée. Pas de quoi effrayer Mazda qui s’est donné les moyens de ses ambitions avec son nouveau CX-60 hybride rechargeable. La qualité de fabrication est au rendez-vous et n’a rien à envier aux meilleurs SUV familiaux (Audi Q5, Mercedes EQC, Volvo XC60…). Le constructeur a également travaillé l’ambiance intérieure qui apporte beaucoup de sérénité aux occupants.

Qualité de vie à bord

Le poste de conduite est ergonomique et procure une belle sensation de haut de gamme.

L’intérieur du nouveau Mazda ne laisse pas indifférent et s’avère des plus accueillants. La sobriété de la planche de bord et les matériaux de la version haut de gamme de notre prise en main sont du plus bel effet. L’habitacle est lumineux, le toit panoramique en partie ouvrant y est pour beaucoup.

L’écran central, d’une dimension généreuse et légèrement orienté vers le conducteur, est très lisible. Dommage que, dès que le véhicule commence à rouler, la fonction tactile se désactive imposant alors la gestion de toutes les fonctions via la molette centrale. Heureusement, cette dernière tombe bien sous la main et le conducteur n’aura pas à quitter les yeux de la route pour la trouver et la manœuvrer.

Faute d'écran tactile actif en roulant, tous les réglages se font depuis la molette centrale.

L’ergonomie générale est d’un bon niveau et même les commandes au volant, qui semblent nombreuses de prime abord, sont faciles à maîtriser. Il sera aisé pour le conducteur de trouver sa position de conduite grâce aux réglages électriques dont les commandes sont facilement accessibles. L’espace à l’avant comme à l’arrière est largement suffisant et tous les passagers voyageront dans de bonnes conditions d’autant que les sièges assurent un bon maintien.

Côté rangements, il y a de quoi faire à l’intérieur comme dans le coffre. Ce dernier possède un volume intéressant avec 477 l (570 l si on ajoute le compartiment sous le plancher).

À l'arrière les passagers seront bien installés mais un peu ballottés.

Au volant

Pour son début de carrière, le CX-60 sera seulement proposé avec une motorisation essence hybride rechargeable (un diesel, avec deux puissances de 200 et 254 ch, arrivera en janvier). Elle se compose du moteur 2.5 Skyactiv-G, un bloc essence quatre cylindres à injection directe, de 191 ch couplé à un moteur électrique développant 175 ch. Soit une puissance cumulée de 327 ch et un couple de 500 Nm. Tout cela est alimenté par une batterie de 17,8 kWh sous 355 volts censée offrir, selon Mazda, une autonomie en mode tout-électrique d’environ 63 km. Nous aurons réussi à rouler 58 km sur ce mode. Conformément à ce qu’annonce le constructeur, seulement 2 h 20 auront été nécessaires pour la recharger totalement (sur une borne délivrant 22 kW). Et, une fois que la batterie est totalement à plat (du moins, lorsque sa capacité ne permet plus un roulage en mode électrique), le moteur thermique prend le relais, seul. Dans ce cas, la consommation est un peu élevée et atteint les 7,6 l/100 km. Il est donc indispensable, pour l’environnement et le porte-monnaie, de recharger la batterie aussi souvent que possible.

Sans assistance électrique, le moteur essence est gourmand.

Sur autoroute, nous avons décidé d’enclencher le régulateur de vitesse adaptatif. Associé au système de maintien dans la file, cela nous semblait une bonne idée pour voyager plus tranquillement. Mal nous en a pris. En effet, l’association s’est avérée très inconfortable avec des réactions tardives et souvent assez brutales procurant un grand inconfort de conduite. Les passagers sont en effet secoués à chaque freinage ou coups de volant qui s’avèrent brusques. Après quelques kilomètres, et en faisant preuve d’une grande patience, nous n’avons pas tenu le coup et avons coupé le système pour revenir à une conduite entièrement humaine. À notre avis, le système est programmé de façon hypersensible : si cela assure un maximum de sécurité, il est vraiment trop intrusif et au détriment du confort de conduite. C’est dommage car le SUV se comporte plutôt très bien sur ce type de route et offre un excellent niveau de confort grâce à un amortissement performant et une très bonne insonorisation.

Lorsque l’on arrive sur le réseau secondaire, les choses sont un peu différentes et le CX-60 pèche légèrement par manque de dynamisme. Il faut dire qu’avec près de deux tonnes sur la balance, les suspensions sont parfois prises en défaut. Trop sèches sur les petites bosses, elles diminuent le confort, surtout à l’arrière. Un défaut accentué lorsque la route se dégrade. Et, dans les enchaînements de virages, elles réagissent avec du retard engendrant parfois des mouvements de caisse pas toujours agréables. Même remarque concernant la direction : alors qu’elle manque de ressenti sur autoroute, nous avons été surpris par son agrément en ville et par la maniabilité surprenante de l’engin. Malgré le gabarit imposant, un peu plus de 4,7 m de long, il est possible de se garer facilement dès que la longueur est suffisante. Même la circulation dans un parking souterrain ne nous a pas posé de problème particulier.

Sécurité

Le Mazda CX-60 est équipé de plusieurs systèmes de sécurité active dont le See-Through View. Il s’agit d’une caméra à 360° de nouvelle génération qui améliore la visibilité en conduite à faible vitesse en offrant une vision des alentours de la voiture. Le SUV dispose aussi d’un système de prévention des collisions aux intersections, de l’aide au freinage intelligent (avant et arrière) avec détection des piétons, du système de maintien de trajectoire, du régulateur de vitesse adaptatif (i-ACC) et du système de surveillance des angles morts (BSM) avec alerte de sortie de véhicule. Autant de dispositifs qui lui ont valu début octobre la meilleure note, soit 5 étoiles, aux crash tests Euro NCAP.