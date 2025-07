Alors que notre test de pneus toutes saisons vient d’être mis à jour, nous n’avons techniquement pas eu la possibilité d’intégrer le dernier-né de chez Michelin, le CrossClimat 3. En effet, cette nouvelle enveloppe n’est disponible que depuis juillet dans ses plus petites dimensions et va petit à petit remplacer totalement son prédécesseur. La cohabitation devrait toutefois durer jusqu’en 2026. Mais déjà la concurrence s’annonce avec la commercialisation en septembre de l’Uniroyal AllSeasonExpert 3 et du Pirelli Scorpion All Season SF 3. Tous les trois sont estampillés 3PMSF et donc capables de répondre aux exigences de la loi montagne rendant les équipements spéciaux hiver obligatoires dans certaines régions.

Un marché florissant

Il y a tout juste dix ans, au moment de la commercialisation du CrossClimat premier du nom, le marché du pneu toutes saisons n’en était qu’à ses balbutiements et représentait seulement 12 % des ventes en Europe. Il faut dire qu’à l’époque, leurs performances n’étaient pas vraiment satisfaisantes et le compromis entre l’utilisation été/hiver pas vraiment réussi. Pour preuve, dans nos tests, nous déconseillions même d’en acheter. Et si la situation s’est régulièrement améliorée avec l’apparition de nouvelles générations de pneus toutes saisons, il aura fallu attendre presque 2024 pour voir ces gommes obtenir des résultats encourageants dans nos tests. Ces bonnes performances à l’usage, les pneus toutes saisons en réalisent aussi au niveau des ventes puisque, désormais, ils représentent 49 % de parts de marché en Europe (37 % en France).

Nouveaux pneus, nouvelles technologies

Selon le manufacturier de Clermont-Ferrand, dans sa déclinaison sport (pour des roues de plus de 18"), le Michelin CrossClimat 3 bénéficierait d’une meilleure longévité avec 15 % de plus par rapport à la génération précédente et à son homologue été, le Michelin Pilot Sport. Il offrirait également un meilleur freinage sur sol sec que le pneu hiver Pilot Alpin.

Lors de notre prise en main, sur des routes de montagne, nous avons en effet trouvé que la gomme assurait une bonne tenue de route sur revêtement sec. Assez silencieux, le pneu procure une bonne sensation de conduite et se montre assez précis dans les virages. Surtout, nous avons noté un véritable progrès en matière de tenue de route sur sol mouillé. Lorsque nous avons roulé sous forte pluie, le pneu s’est en effet montré assez efficace pour lutter contre l’aquaplaning. Une efficacité attendue car c’était véritablement la faiblesse de ses deux prédécesseurs et la résistance à l’aquaplaning du CrossClimat 2 (apparu en 2021) n’obtenait pas de bons résultats lors de nos tests. Michelin justifie cette nette progression par l’utilisation d’une toute nouvelle gomme pour la bande de roulement. Le mélange, dit thermo-adaptatif, améliore les performances sur chaussée mouillée et s’adapte aux changements de conditions météorologiques par temps sec comme par mauvais temps. Dommage que cette technologie soit réservée au CrossClimat 3 Sport et que la version basique n’en bénéficie pas. Ce dernier possède néanmoins un nouveau dessin de sa bande de roulement avec la présence d’une large rainure centrale qui permet de mieux évacuer l’eau vers les côtés du pneumatique. Le gain sur sol mouillé serait de 4 % par rapport à la deuxième mouture, avec une homologation en grade B (étiquetage européen) dans ce domaine.

© Michelin Les nouveaux dessins de la bande de roulement des CrossClimat 3 (à gauche) et CrossClimat 3 Sport (à droite) favorisent l’évacuation de l’eau.

En ce qui concerne le roulage sur sol sec, le plus délicat pour un pneu toutes saisons, les sensations sont bonnes avec les deux versions du CrossClimat 3. Le pneu se comporte bien et, même s’il montre quelques signes de faiblesse en situations extrêmes en virage, il offre un bon niveau de sécurité. Nos futurs tests en laboratoire devront confirmer cette bonne impression générale.

Une gamme qui s’étoffera jusqu’en 2026

Les deux versions du Michelin CrossClimate 3 sont disponibles depuis le 1er juillet 2025. La version de base est disponible dans 63 références pour des diamètres de jante de 16" à 22". Une soixantaine de dimensions supplémentaires seront proposées en 2026. De son côté, le CrossClimate 3 Sport est proposé dans 29 dimensions, du 205/40R18 au 315/35R20. Une trentaine de dimensions supplémentaires seront proposées en 2026. En attendant la couverture complète du marché, les deux générations de pneu vont cohabiter. Attention donc à bien choisir lorsque vous passerez commande !

Pirelli Scorpion All Season SF 3

© Pirelli

Le Pirelli Scorpion All Season SF 3 est un pneumatique toutes saisons spécialement conçu pour les SUV qui vient en complément du Cinturato All Season SF 3. Pour répondre aux exigences plus importantes de ce type de véhicules lourds, des évolutions technologiques ont été introduites. Par exemple, les blocs de gomme sur la bande de roulement ont été renforcés, agrandis et disposent d’une forme particulière qui augmente progressivement la surface de contact entre le bloc et la route. Cela permet un fonctionnement plus fluide et réduit les vibrations et le bruit de roulement. Cette conception améliore aussi, selon Pirelli, le confort de conduite, la stabilité et l’adhérence sur les véhicules plus lourds. Le Scorpion All Season SF 3, bien évidemment compatible avec les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, sera proposé dès la rentrée dans des dimensions de 17" à 21".

Uniroyal AllSeasonExpert 3

© Uniroyal

Le credo d’Uniroyal ? Se placer dans le segment dit « quality » en mettant l’accent sur le rapport qualité/prix de ses produits. Et le manufacturier de se justifier en affirmant que 35 % des propriétaires de voitures de plus de 7 ans (environ 30 % du parc automobile français) veulent une marque non premium. Avec comme principaux critères de choix le prix et la sécurité. Pour sa troisième mouture de pneu toutes saisons, Uniroyal dit avoir renforcé la sécurité sur sol mouillé avec un nouveau mélange de gomme et de nouvelles sculptures de la bande de roulement favorisant l’évacuation de l’eau. Quant aux performances sur sol sec, elles seraient améliorées, toujours selon le fabricant, notamment grâce à une zone de contact élargie entre la gomme du pneu et la route. À noter que, comme tous les pneus du groupe Continental, l’Uniroyal AllSeasonExpert 3 est compatible avec l’usage sur voiture électrique et qu’il est le premier à arborer le marquage ad hoc « VE » sur son flanc. Si le début de commercialisation commence en septembre avec quelques dimensions, à terme, les 40 dimensions, dont 31 nouvelles par rapport à son prédécesseur, et 23 dédiées UHP (ultra-haute performance, soit les pneus de 18" et plus) devraient couvrir 70 % du marché.