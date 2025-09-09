L’actualisation du prélèvement à la source se double cette année d’une individualisation pour les couples mariés ou pacsés. Les impôts déduits de vos revenus vont augmenter à la fin du mois si vous avez performé en 2024, doublement si vous gagnez mieux votre vie que votre conjoint.

La déclaration de revenus 2024 que vous avez remplie au printemps a permis au fisc de calculer vos impôts 2025, mais aussi d’actualiser votre taux de prélèvement à la source. Votre taux actualisé a été transmis à votre employeur ou à vos caisses de retraite cet été, et va s’appliquer aux salaires ou aux pensions que vous encaisserez entre septembre 2025 et août 2026. Est-il plus ou moins élevé que le taux que vous supportiez jusqu’à présent ? Ça dépend de l’évolution de vos revenus et de vos charges entre 2023 et 2024. À compter de cette année, ça dépend aussi de l’écart de revenus au sein de votre couple si vous êtes marié ou pacsé.

Bon à savoir Pour consulter votre taux de prélèvement actualisé, connectez-vous à votre espace particulier sur le site des impôts, rubrique « Prélèvement à la source ». Vous pouvez le modifier à tout moment, à la hausse ou à la baisse, en fonction de l’évolution de votre situation familiale ou financière.

L’actualisation de votre taux d’imposition

Votre taux de prélèvement actualisé a été calculé en comparant votre impôt brut 2025 (avant imputation de vos réductions et crédits d’impôt) à vos revenus nets 2024 (après déduction de vos frais et charges). Il va logiquement augmenter si votre impôt brut est en hausse parce que vous avez perçu plus de revenus ou supporté moins de charges en 2024 qu’en 2023. À l’inverse, votre taux va diminuer si votre impôt brut est en baisse parce que vous avez perçu moins de revenus ou supporté plus de charges l’an dernier. Il risque aussi d’augmenter si votre quotient familial est en baisse (parce qu’un enfant devenu majeur en 2024 n’est plus compté à votre charge) et de diminuer si votre quotient est en hausse (parce que votre famille s’est agrandie en 2024).

Bon à savoir Le fait de payer moins d’impôts en 2025 qu’en 2024, parce que vous avez obtenu une réduction pour un don aux Restos du cœur ou pour une location en Loc’Avantages par exemple, est sans incidence sur l’évolution de votre taux de prélèvement. Votre bonus n’a pas été pris en compte pour l’actualiser.

Nouvel acompte d’impôt

L’acompte d’impôt (et de prélèvements sociaux, le cas échéant) prélevé chaque mois ou chaque trimestre sur votre compte bancaire, au titre du prélèvement à la source sur vos loyers, vos bénéfices, votre pension alimentaire ou votre rente viagère va aussi évoluer. Si leur montant net imposable de 2024 dépasse celui de 2023, votre acompte va augmenter entre septembre 2025 et août 2026, doublement si votre taux de prélèvement actualisé est également en hausse. À l’inverse, votre acompte va fondre si vos revenus nets ont diminué, doublement si votre taux actualisé est aussi en baisse.

Maintien de la baisse de taux

Si vous avez demandé et obtenu une baisse de votre taux de prélèvement en cours d’année, votre taux modifié reste applicable aux revenus que vous percevrez jusqu’au 31 décembre 2025. Le taux actualisé à partir de votre déclaration de revenus 2024 ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2026. Par contre, si vous avez obtenu une hausse de votre taux en cours d’année, votre taux modifié s’appliquera jusqu’à la fin de l’année uniquement s’il est supérieur à votre taux actualisé. Dans le cas contraire, ce dernier s’applique dès ce mois-ci.

Bon à savoir Si vous avez obtenu une baisse de taux en 2025 en raison d’un départ en retraite ou d’un licenciement, votre taux actualisé applicable à partir de janvier 2026 risque d’être trop élevé car il est calculé sur la base de votre situation de 2024, année où vous gagniez mieux votre vie. Pour éviter de payer plus d’impôts à la source que nécessaire l’an prochain, vous pouvez renouveler votre demande de baisse de taux jusqu’au début du mois de décembre.

L’individualisation de votre taux d’imposition

Jusqu’à présent, les couples mariés étaient soumis par défaut à l’impôt à la source sur l’ensemble de leurs revenus (personnels et communs) d’après le taux de prélèvement de leur foyer fiscal. Chaque conjoint pouvait toutefois opter pour l’application d’un taux de prélèvement individualisé sur ses revenus personnels (salaires, pensions, rentes et bénéfices), calculé en tenant compte uniquement de ces derniers et de la moitié des revenus communs du couple. Depuis le 1er septembre 2025, c’est l’inverse, chacun est soumis par défaut à un taux de prélèvement individualisé sur ses propres revenus et le taux du foyer ne s’applique plus qu’aux revenus communs du couple (revenus fonciers principalement).

Écart de revenus

Cette réforme est sans incidence si vos revenus et ceux de votre conjoint sont équilibrés ou si un seul d’entre vous en perçoit, vos taux de prélèvement individuels étant dans ce cas identiques au taux de prélèvement de votre foyer fiscal. Elle va en revanche impacter votre trésorerie si vous avez des revenus déséquilibrés, négativement pour le plus aisé et positivement pour l’autre. Par exemple, si vous touchez 50 000 € de salaire par an et votre conjoint 25 000 €, votre taux de prélèvement grimpe à 11,4 % ce mois-ci et celui de votre conjoint tombe à 3,5 %, alors que vous auriez tous les deux supporté le taux actualisé de votre foyer de 8,8 % sans la réforme. Bilan, votre salaire net va fondre de 1 300 € par an et celui de votre conjoint grossir d’autant.

Bon à savoir L’individualisation va aussi impacter le montant de l’acompte prélevé sur votre compte bancaire au titre de vos bénéfices, de votre pension alimentaire ou de votre rente viagère. À la hausse si votre taux individualisé est plus élevé que le taux de votre foyer et à la baisse s’il est plus faible.

Maintien du taux du foyer

Vous avez pu renoncer à l’individualisation de votre impôt à la source au printemps, en cochant une case spécifique de votre déclaration de revenus permettant d’opter pour le maintien du taux de votre foyer sur tous les revenus de votre couple, personnels et communs. Dans ce cas, rien ne change, vos revenus personnels respectifs perçus à compter de septembre 2025 restent soumis au taux (actualisé) de votre foyer. Si vous n’avez pas coché cette case, vous pouvez renoncer à tout moment à l’individualisation en vous connectant à votre espace particulier en ligne, rubrique « Prélèvement à la source », sous-rubrique « Opter pour le taux foyer de votre prélèvement à la source ». Vos taux individualisés cesseront de s’appliquer, et le taux de votre foyer les remplacera, dans un délai maximal de trois mois. L’acompte d’impôt dû sur vos bénéfices, votre pension alimentaire ou votre rente sera aussi recalculé en conséquence.