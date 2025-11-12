« Express 5 minutes », « traitement flash », « lotion radicale, 1 seule application » : au rayon anti-poux des pharmacies, l’un des arguments favoris des fabricants saute aux yeux : la rapidité du traitement. « Après l’efficacité, c’est ce que recherchent les parents », estime-t-on chez Parasidose, l’une des marques du marché. Il est vrai que traiter les petites têtes blondes infestées est un exercice que l’on préférerait écourter.

Mais mieux vaut ne pas s’arrêter aux promesses imprimées à l’avant des emballages. Certains délais indiqués s’allongent dès que l’on tourne la boîte pour consulter les préconisations d’utilisation. Chez Puressentiel, la lotion traitante que nous avons testée se vante d’être un produit « actif dès 10 minutes », mais la notice conseille de « laisser agir 15 minutes ». Quant au shampoing traitant de Parasidose, son emballage affiche un gros chronomètre indiquant « 1 application 5 minutes », alors qu’il recommande « 5 à 15 minutes maximum de pose ».

L’avant de l’emballage du produit de Parasidose affiche « 5 minutes », mais le mode d’emploi recommande de le laisser agir de 5 à 15 minutes.

Des mensonges ? Au minimum des contorsions sémantiques, qui peuvent parfois frôler la pratique commerciale trompeuse. Et aussi prêter à sourire ! Le shampoing Express de la marque Paranix se revendique « 100 % efficace en 5 min », mais il conseille un temps de pose « jusqu’à 10 minutes » pour « traiter plus efficacement les lentes ». Et atteindre 150 % d’efficacité, peut-être ? Contacté, le laboratoire Perrigo, son fabricant, maintient que ses tests montrent une efficacité sur les poux et les lentes « après seulement 5 minutes d’application », tout en ajoutant que 15 minutes (un délai non mentionné sur la notice !) peuvent être nécessaires « dans de rares cas où des stades larvaires persistent » et afin « d’assurer une éradication complète ». À défaut de tout clarifier, la réponse permet de comprendre que les 5 minutes annoncées sont en partie théoriques.

Comparatif Anti-poux Voir le comparatif

Les autres fabricants interrogés justifient aussi le délai le plus court par leurs propres tests d’efficacité, et la préconisation allongée par l’adaptation aux conditions réelles. Les 15 minutes permettent de « garantir une efficacité optimale et reproductible dans toutes les conditions d’utilisation », indique-t-on chez Puressentiel. Chez Parasidose, la fourchette de 5 à 15 minutes s’explique par la volonté de prendre en compte les « différents types de chevelure, qui vont des cheveux très fins d’un enfant de 1 an à la chevelure épaisse d’un ado », explique Sophie Froger, directrice marketing.

Ces slogans excessifs s’expliquent par la course à la rapidité que les fabricants se livrent. Le standard sur le marché a longtemps été un temps de traitement de 15 minutes. « Depuis 3 ou 4 ans, c’est plutôt 5 minutes. Comme un fabricant a trouvé une formule efficace en 5 minutes, tous les concurrents essaient de se mettre au niveau », décrypte Berthine Toubaté, ingénieure de recherche au laboratoire Biomédicaments antiparasitaires de l’université de Tours, qui effectue des tests réguliers d’anti-poux. Paranix propose même désormais un anti-poux promettant une efficacité en 2 minutes. Mais ses résultats sont décevants, selon notre test.

Paranix commercialise un produit qui ne nécessiterait que 2 minutes de traitement !

Preuve que ces durées sont surtout une question d’affichage, Puressentiel est en train de modifier l’étiquetage de sa lotion traitante. À la faveur d’un nouveau test d’efficacité en laboratoire, elle affiche désormais « actif dès 5 minutes », contre « dès 10 minutes » jusqu’à maintenant : la consigne de le laisser agir 15 minutes est pourtant inchangée… tout comme la formule du produit ! Les résultats de notre test comparatif de 11 traitements anti-poux ne démontrent aucune corrélation, ni dans un sens ni dans l’autre, entre le temps d’application préconisé et l’efficacité.

La durée du traitement de l’anti-poux Puressentiel est passée de 10 à 5 minutes…

Berthine Toubaté déplore le flou dans les consignes d’utilisation engendré par ces stratégies marketing. Une étude parue dans le Cureus Journal of Medical Science, dont elle est l’une des autrices, l’écrit clairement : « Les allégations figurant sur l’emballage de certains produits sont trompeuses, notamment en ce qui concerne les temps d’application. »

Traitement, rinçage, peignage…

Le plus embêtant est que faire miroiter un traitement express peut s’avérer contre-productif. Les professionnels eux-mêmes soulignent que l’application scrupuleuse du produit sur la chevelure, donc faite sans précipitation, est aussi importante que son efficacité intrinsèque. « Si on oublie une mèche, c’est reparti pour un traitement une semaine plus tard », commente Sophie Froger, directrice marketing de Parasidose. En effet, quelques poux survivants suffisent à déclencher une nouvelle infestation.

Par ailleurs, le traitement ne se limite pas aux quelques minutes passées avec les cheveux enduits du produit. Il faut y ajouter le rinçage, souvent fastidieux, car nombre d’anti-poux sont très gras. Puis la phase de peignage, le plus souvent indispensable pour éliminer lentes et poux morts… ou simplement affaiblis ! « Le peignage est une tâche laborieuse qui augmente considérablement la durée du traitement, laquelle varie selon la nature des cheveux, souligne l’étude cosignée par Berthine Toubaté. De plus, le traitement par peignage peut ne pas convenir aux cheveux très bouclés, crépus ou longs et épais. » Traiter les poux en 5 minutes relève décidément de l’illusion…