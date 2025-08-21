

YouTube conditionne la lecture de ses vidéos au dépôt de traceurs pour mieux cibler la publicité selon votre navigation. En cliquant sur « Autoriser » les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser la vidéo.

1. Les avantages du solide

Ces shampoings présentent plusieurs atouts écologiques indéniables, au premier rang desquels l’absence de plastique dans leur conditionnement. À la clé, moins d’extractions de ressources pétrolières, un poids inférieur à transporter et un emballage (papier ou carton) facilement recyclable. Ce n’est pas du « zéro déchet », mais c’est un progrès. Autre avantage : une utilisation possible jusqu’à épuisement total.

2. Un pain plus économique ?

Rares sont les emballages qui ne portent pas, d’une manière ou d’une autre – dessin ou slogan –, des allégations liées au nombre de lavages possibles. Souvent, on nous en promet deux fois plus avec un pain solide qu’avec un flacon de 250 ml. Par le passé, nos tests ont montré que ce n’était pas toujours vrai. Les fabricants qui indiquent un nombre de lavages au lieu d’une équivalence en bouteille sont plus près de la réalité, et leur présentation a le mérite de pouvoir être vérifiée par les utilisateurs. Mais alors, les pains solides seraient plus économiques ? Pas vraiment. Quelle que soit la marque, ils sont vendus en général plus cher que leurs