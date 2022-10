Skoda Enyaq Coupé iV Premières impressions

Un an après la commercialisation de son SUV familial électrique Enyaq, Skoda en propose une déclinaison coupé. Un nouveau venu qui correspond aux aspirations du moment avec ses motorisations électriques et son style plus dynamique tout en conservant une bonne habitabilité et une très bonne finition.

Dixième constructeur européen avec 4,6 % de part de marché (1,9 % en France), Skoda est désormais très loin de l’image des années 1980 où l’on raillait la piètre qualité de ses voitures. Le constructeur a même l’ambition d’intégrer le top 5 d’ici 2030. Pour y arriver, il se lance dans l’électrification, une motorisation qui devrait représenter 70 % de ses ventes à cette échéance. L’Enyaq Coupé iV devrait participer à cette croissance avec un style épuré et élancé tout en disposant de la bonne habitabilité des SUV, de plusieurs motorisations électriques, d’une qualité de fabrication d’un bon niveau et d’équipements modernes.

Qualité de vie à bord

Skoda a particulièrement soigné l'intérieur de son SUV coupé.

Pour ceux qui connaissent déjà l’Enyaq, aucune surprise ne les attend en grimpant à bord de la version coupé : l’intérieur est en tout point identique. Bien qu’elle soit un peu massive, la planche de bord, tout comme la console centrale, fait son effet. La qualité de fabrication est aussi au rendez-vous et les matériaux s’avèrent agréables au toucher. On apprécie également l’harmonie et l’ambiance de l’habitacle, une sensation apaisante accentuée par la sobriété générale et la quasi-absence de commandes. Seules des touches piano se trouvent sous l’écran central. On aurait apprécié qu’elles soient un peu plus accessibles pour le conducteur. En effet, celles situées sur la droite sont un peu loin, ce qui oblige à s’étirer pour les atteindre. Mieux vaut alors demander de l’aide à son passager lorsque cela est possible.

Autre détail d’ergonomie qui pèche : une commande de régulateur de vitesse assez difficile à localiser et gérer car elle se trouve cachée par le volant, sur la gauche. Il faudra donc un moment pour s’y habituer. De même, il faudra un peu de temps pour maîtriser totalement le menu de l’écran central et trouver facilement la fonction dont on a besoin.

Dernier grief : la navigation qui reste toujours et encore perfectible avec une précision aléatoire. À plusieurs reprises, nous avons eu des doutes sur la route à suivre, surtout dans des carrefours compliqués. C’est d’autant plus surprenant de constater ce défaut que l’Enyaq Coupé iV inaugure la toute nouvelle version ME3 du logiciel électronique qui permet une meilleure optimisation de gestion de la batterie (selon le constructeur, cette version du logiciel offre 20 km d’autonomie en plus), améliore la performance du système Travel Assist avec une meilleure détection de l’environnement ou encore la possibilité de mémoriser des manœuvres de stationnement afin que le véhicule se gare seul. Le GPS ne semble donc pas concerné par la remise à niveau.

Le Enyaq reçoit de série un toit panoramique anti-UV.

Le confort intérieur est d’un bon niveau et les sièges assurent un bon maintien. À l’arrière, nous pensions être gênés par la garde au toit mais il n’en est rien. L’espace est appréciable et même les plus grands pourront s’installer avec facilité. Cet espace est en partie dû à la présence, de série, d’un toit panoramique en verre plus fin qu’un toit normal en tôle. À noter que ce dernier est spécifique et repousse les UV afin d’éviter un trop grand réchauffement de l’habitacle en plein soleil. De même, le coffre reste d’une bonne capacité et ne perd que 15 litres de volume par rapport à la version normale de l’Enyaq.

Le nouveau Enyaq perd 15 litres de volume de coffre par rapport à la version classique mais les places arrière surprennent par leur habitabilité.

Au volant

L’Enyaq Coupé est disponible en quatre niveaux de performance. La puissance commence à 132 kW (180 ch) avec l'Enyaq Coupé iV 60 à propulsion (moteur placé à l’arrière) qui est équipé d'une batterie de 62 kWh. Ensuite on trouve l'Enyaq Coupé iV 80, également à propulsion, qui dispose de 150 kW (204 ch) grâce à sa batterie de 82 kWh. Puis arrive la version 80x qui reçoit, en plus, une deuxième batterie et un moteur sur l’essieux avant pour devenir un véhicule quatre roues motrices d’une puissance de 195 kW (265 ch). L'Enyaq Coupé RS, la toute première Skoda RS entièrement électrique, également à transmission intégrale, développe une puissance de 220 kW (300 ch).

Nous avons pris le volant de la version qui devrait représenter le plus gros des ventes : l'Enyaq Coupé iV 80. Sur un parcours de presque 150 km composé d’un peu d’autoroutes urbaines et de nationales, nous avons établi une consommation de 16,9 kWh/100 km. Ce qui est dans la fourchette haute annoncée par le constructeur : de 15,7 à 17,1 kWh/100 km. C’est donc plutôt pas mal. Néanmoins, pour réaliser cette performance, nous avons adopté une conduite très économique en essayant d’anticiper au maximum et sans réaliser de grosses accélérations en dehors d’un dépassement ou deux. De même, nous avons opté pour une récupération d’énergie maximale au freinage (une fonction qui se gère via les palettes au volant) qui permet non seulement de recharger un peu les batteries mais aussi de bénéficier d’un freinage important. Sur un autre trajet, en faisant bien moins attention à la façon de conduire, nous sommes vite grimpés à 19 kWh/100 km, voire plus.

Sur la route, l’Enyaq Coupé iV s’est montré assez ferme et ses suspensions ont un peu de mal à gérer les défauts de la route. Attention à ne pas négocier une bosse trop rapidement au risque de décoller de son siège ! La tenue de route est très efficace et la direction, précise, offre globalement un assez bon ressenti.

L'architecture électrique du Enyaq.

Sécurité

Comme pour la version normale, l’Enyaq Coupé iV fait le plein d’équipements de sécurité modernes. Par exemple, le SUV électrique peut recevoir jusqu'à neuf airbags, une fonction complète et proactive « Crew Protect Assist » qui prend automatiquement des précautions pour protéger au mieux les occupants : tension automatique des ceintures de sécurité et fermeture des vitres. De nombreux systèmes d'assistance sont également présents comme le Travel Assist qui peut, de manière autonome, arrêter le SUV et redémarrer pour suivre les autres véhicules. De même, lorsque le clignotant est activé, le système change de voie automatiquement si la route est dégagée. L'affichage tête haute, qui utilise la réalité augmentée, fournit des informations plus ciblées au conducteur sans qu’il n’ait à quitter la route des yeux.

L'Intelligent Park Assist permet de stationner automatiquement la voiture dans un environnement familier (exemple : le parking de la maison).