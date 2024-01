Suzuki Across (2023)

C’est le plus grand SUV de la gamme et c’est aussi le seul hybride rechargeable disponible au catalogue de Suzuki. Le constructeur, qui mise beaucoup sur son fleuron, l’a remanié pour, principalement, augmenter son niveau d’équipement et le moderniser. Le style ne change pas vraiment si ce n’est l’apparition de projecteurs avant à LED à double faisceau et à gestion automatique. Autres petits plus appréciables : un hayon motorisé et un système d’ouverture-fermeture et de démarrage sans clé.

Qualité de vie à bord

La finition est de très bonne facture.

La finition de l’habitacle du Suzuki Across version 2023 est quasi irréprochable et les matériaux de qualité bien assemblés feront l’unanimité. Ça ne sera peut-être pas le cas pour le dessin complexe de la planche de bord à certains endroits où se regroupent plusieurs éléments conçus dans différents matériaux comme au niveau des aérateurs extérieurs ou de l’écran central. En outre, la planche de bord est très découpée et anguleuse. Bon point, elle permet de disposer d’un espace de rangement assez pratique devant le passager qui peut y déposer son smartphone. Les espaces de rangement sont par ailleurs assez nombreux et, pour le vide-poche central notamment, très volumineux. Dommage qu’ils ne soient pas toujours pratiques. La boîte à gants est en effet assez étriquée.

Le grand écran central est facile à utiliser.

La principale nouveauté à l’intérieur est le système d’infodivertissement désormais 100 % numérique avec un nouveau combiné d’instruments HD de 12,3" (au lieu de 7" auparavant) et un nouvel écran central, également HD, de 10,5" (9" sur l’ancien modèle) intégrant la fonctionnalité Apple CarPlay sans fil. À noter, sans que l’on sache pourquoi, le système via Android Auto fonctionne, lui, toujours en version filaire. L’ergonomie de l’ensemble est assez facile à appréhender. Nous avons particulièrement apprécié la commande vocale efficace qui permet de gérer de nombreuses fonctions oralement.

Les places arrière sont confortables et le coffre est spacieux.

Pour le reste, l’habitacle est agréable et offre une bonne sensation d’espace à l’avant. L’habitabilité à l’arrière est également appréciable et les trois places sont assez confortables, les occupants disposent d’une bonne largeur pour s’installer. Avec 490 litres de volume de coffre, ce dernier est dans la moyenne de la catégorie et s’avère pratique à l’usage car de forme très cubique. On regrette toutefois que la banquette arrière n’offre pas un plancher plat une fois qu’elle est rabattue.

Au volant

Le Suzuki Across est équipé de trois moteurs électriques (deux à l’avant et un à l’arrière).

Le Suzuki Across utilise une unique motorisation hybride rechargeable avec transmission intégrale (E-Four). Elle se compose d’un moteur thermique de 2,5 l et de trois moteurs électriques (deux à l’avant et un à l’arrière) pour une puissance cumulée de 306 ch. L’alimentation électrique se fait via une batterie de 18,1 kWh utiles ce qui lui permet, sur le papier, une autonomie de 75 km en cycle mixte, et jusqu’à 98 km en cycle urbain. C’est, à ce niveau, l’un des mieux, si ce n’est le mieux, disant du segment. Et si lors de notre prise en main, nous n’atteindrons pas ces valeurs, force est de constater l’excellente autonomie en mode 100 % électrique. Nous avons en effet réussi à parcourir, sur un trajet mixte de routes urbaines et de ville, un peu plus de 60 km sans avaler une goutte d’essence. À cela s’ajoute une autonomie de 750 km grâce aux 55 litres de carburant (notre consommation s’est établie à une moyenne de 7 l/100 km) et l’Across peut parcourir plus de 800 km sans ravitailler. À noter que le nouvel Across reçoit un chargeur plus puissant de 6,6 kW au lieu de 3,3 kW. Cela autorise une recharge sur borne rapide en 2 h 30 au lieu de 5 h.

Plusieurs modes de conduite sont disponibles sur le Suzuki Across : éco, sport ou normal. À ceux-ci s’ajoutent 4 autres modes de gestion de la motorisation qui permettent de profiter au maximum de la technologie hybride rechargeable :

avec le mode électrique (EV) et jusqu’à 135 km/h, le véhicule n’utilise que les ressources des batteries, le bloc thermique ne démarre pas ;

le mode automatique donne la priorité au fonctionnement électrique, mais le moteur thermique peut intervenir en cas de besoin ;

le mode hybride permet d’associer les deux technologies tout en donnant toujours la priorité au fonctionnement favorisant la consommation la plus basse ;

enfin, avec le mode recharge, le moteur thermique tourne davantage afin de préserver ou de recharger les batteries.

Le moteur thermique est sobre mais bruyant à haut régime.

Les transitions entre les différents modes de fonctionnement des moteurs sont tout à fait imperceptibles pour le conducteur et, à basse vitesse, il est quasi impossible de se rendre compte si l’on roule en électrique ou en thermique. Seul indice qui trahit ce dernier : un bruit assez important à haut régime.

Sur route, nous avons apprécié le confort du SUV et de ses suspensions relativement souples qui maîtrisent néanmoins bien la prise de roulis en virage. Les dos d’âne et autres bosses sont bien négociés et les passagers ne seront pas trop secoués. Revers de la médaille : un léger manque de sensation de conduite. Un phénomène amplifié par la présence d’une direction très assistée qui manque parfois de retour d’information. En ville, le nouvel Across est handicapé par sa visibilité moyenne et son gabarit assez imposant qui demandent une certaine habitude. Heureusement, les différentes aides à la conduite (radars et caméras) apportent une assistance précieuse et permettent de réaliser toutes les manœuvres sans trop de sueurs froides.

Sécurité

Le Suzuki Across reçoit un équipement de série particulièrement fourni en termes d’aides à la conduite. Outre le système de freinage automatique d’urgence qui reconnaît les voitures, les cyclistes et les piétons, il reçoit le système d’aide à la correction de trajectoire, lequel agit en cas de franchissement de ligne involontaire. Il est également doté du système de lecture de panneaux de signalisation, du régulateur de vitesse adaptatif qui peut gérer seul la distance avec le véhicule qui précède jusqu’à l’arrêt, puis de redémarrer. Notons aussi le dispositif de surveillance des angles morts ou l’alerte de trafic transversal en marche arrière : une fonction appréciable pour sortir d’une place de stationnement sans risque.