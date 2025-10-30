Conditionné en pots de 110 g au lieu de 125 g et fabriqué en Roumanie avec du lait écrémé plutôt qu’entier… le nouveau yaourt à la grecque de Danone a tout pour déplaire !

« Prenons soin de ceux qu’on aime », clame la publicité du nouveau yaourt à la grecque de Danone. Mais l’entreprise prend-elle soin de ses clients et des producteurs laitiers français avec ce produit ? Rien n’est moins sûr, cette référence accumulant les défauts.

Il s’agit, d’après nos analyses (1), du plus cher des yaourts à la grecque non bio vendus en grande surface en pack de 4, mais également de ceux vendus par 8 ou par 12. Pour faire digérer ce surcoût, Danone semble avoir trouvé la recette : ses yaourts ne pèsent que 110 g, contre 125 g à 150 g pour les 20 autres références au format pack que nous avons trouvées, ce qui lui permet de n’afficher un prix unitaire que 20 % plus élevé par rapport aux autres paquets de 4 (alors que son prix au kilo est en réalité 67 % plus élevé).

20 produits moins chers à base de lait français

Et l’histoire ne s’arrête pas là. Car ce surcoût bien caché s’avère d’autant moins justifié que ce produit est fabriqué en Roumanie, là où toutes les marques moins chères (nous en avons identifié 20) garantissent un lait français, et que son taux de matières grasses compte parmi les moins élevés de sa catégorie. Certes, ce dernier point n’est pas forcément un mal pour la santé des consommateurs, mais on peut supposer qu’il s’agit pour l’entreprise de réaliser une économie supplémentaire… et donc une raison de moins de faire payer son yaourt aussi cher.

Le groupe Danone, contacté, nous a envoyé un long commentaire, arguant notamment que le format 110 g reflète une « volonté d’offrir une portion équilibrée, gourmande et raisonnable, limitant les apports en sucres et en matières grasses » et que son produit « n’est pas allégé en crème ‒ bien au contraire ‒ ce qui en fait une recette plus riche et donc plus coûteuse à produire » (malgré un taux de matières grasses affiché sur l’étiquette indiscutablement parmi les plus bas du rayon). Le choix de la Roumanie serait, quant à lui, lié à des contraintes « technologiques ». Et si leurs yaourts coûtent plus cher, c’est parce que leur « différence réside dans le goût ». Du goût, comme de la pertinence des arguments avancés par Danone, nous laissons chaque consommateur juger.

Quels produits privilégier ? Certains yaourts de marque premier prix descendent sous la barre des 2 €/kg, pour une qualité a priori similaire, voire supérieure (origine du lait, taux de crème) à celle des yaourts à la grecque de marque Danone (vendus, eux, 4,29 €/kg). Reste que, pour la planète, mieux vaut privilégier les grands pots (il en existe des formats jusqu’à 1 kg) labellisés bio, vendus autour de 6 €/kg. Et pour faire des économies sans rogner sur l’écologie, vous pouvez toujours remplacer votre yaourt à la grecque par un yaourt classique, auquel vous ajoutez vous-même une ou deux cuillères à café de crème… le résultat sera exactement le même !