L’année 2026 marquera l’entrée en vigueur d’une potentielle redistribution de la rente du nucléaire historique d’EDF. Le Versement du Nucléaire Universel (VNU) va se substituer à l’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH), mais contrairement à l’ARENH, la redistribution n’est pas garantie. Pour preuve, et tel qu’expliqué dans un article paru sur notre site, elle sera nulle pour l’année 2026 au regard des prix de marché anticipés par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE).

Si l’UFC-Que Choisir condamne ce nouveau dispositif qui expose davantage les consommateurs et consommatrices aux prix de marché, les termes mêmes du VNU présentent deux aberrations notables.



La première avait déjà été pointée du doigt dans une étude de l’UFC-Que Choisir de mars dernier. Pour rappel, le taux de taxation des revenus d’EDF ne serait que de 50 % dans la plupart des configurations. Or, il serait légitime d’en reverser l’intégralité aux consommateurs et consommatrices. De plus, cette taxation ne se déclenche que lorsque les prix de marché dépassent très largement les coûts de production.

La deuxième, actuellement en discussion, concerne la mise en œuvre du VNU. En effet, un projet de décret prévoit que la redistribution ne s’applique pas à l’entièreté de la consommation annuelle des ménages. Plus précisément, l’État envisage de ne prendre en compte que la consommation entre le 1er avril et le 31 octobre, excluant de fait la période hivernale représentant pourtant 66 % de la consommation électrique annuelle des ménages.

Considérant la consommation électrique moyenne annuelle d’un ménage en France et en supposant un revenu d’EDF (1) de l’ordre de 80 € / MWh, le consommateur ne toucherait que 2 € par an avec les règles retenues par l’État, alors qu’il pourrait toucher 66 € avec une taxation à 100 % des revenus d’EDF et une prise en compte des consommations annuelles pour déterminer le montant de la redistribution.

Au-delà de la moyenne, un ménage composé de quatre personnes résidant dans une maison de 150 m² chauffée à l’électrique recevrait 7,50 € avec les règles retenues par l’État, contre 250 € avec celles défendues par l’UFC-Que Choisir.

Au regard de ces chiffres, les règles proposées par l’État me semblent injustifiables au vu de l’impact sur le pouvoir d’achat des consommateurs et consommatrices. De plus, des incertitudes quant aux modalités de redistribution opérées par les fournisseurs persistent et doivent être levées pour assurer la transparence du mécanisme. J’appelle donc le Gouvernement à revoir profondément les modalités du VNU.