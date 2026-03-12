Dans une maison ou un appartement, la perte du signal wi-fi peut s’avérer pénalisante. Les kits CPL permettent d’apporter la connexion à Internet dans toutes les pièces où l’on branche un module. Et les kits CPL wi-fi diffusent en plus un réseau wi-fi autour d’eux. Tous les modèles du marché ne se valent pas. Nos tests en laboratoire, réalisés en toute indépendance, vous guident vers les meilleurs produits et vous permettent de décrypter les discours marketing.

Portée, débit : nos mesures en laboratoire révèlent les vraies performances

L’essentiel par Que Choisir Mise à jour : 5 nouveaux kits CPL évalués , de différents fabricants : Mercusys , TP-Link et Strong .

, de différents fabricants : , . Le piège du débit : Bien que les constructeurs affichent des débits théoriques élevés, la réalité est souvent bien inférieure. Nos experts mesurent bien sûr les débits réels.

: Bien que les constructeurs affichent des débits théoriques élevés, la réalité est souvent bien inférieure. Nos experts mesurent bien sûr les débits réels. Alerte wi-fi : Selon vos besoins, vérifiez le nombre de ports Ethernet sur les kits (pour des connexions filaires), et optez pour un modèle wi-fi pour profiter, en plus, d’une connexion sans fil.

Selon vos besoins, vérifiez le nombre de ports Ethernet sur les kits (pour des connexions filaires), et optez pour un modèle wi-fi pour profiter, en plus, d’une connexion sans fil. Verdict : Avec 19 kits CPL évalués, le comparatif de Que Choisir est le plus à même de vous aiguiller selon vos besoins.

Quelles nouveautés avons-nous testées ?

Nous avons intégré à notre comparatif les références les plus récentes du marché.

Notre sélection de kits CPL comprend des modèles de tous les grands fabricants, de Devolo à TP-Link et de Netgear à Strong. Deux kits CPL wi-fi, les TP-Link TL-WPA8635P KIT et le Mercusys MP510 KIT enrichissent notre test dans cette mise à jour de mars 2026.

Nous ajoutons aussi 3 kits CPL sans wi-fi de TP-Link (TL-PA8015P KIT et TL-PA7019P KIT) et Strong (PL1000S Duo).

Comment avons-nous noté ces nouveautés ?

Pour garantir l'impartialité des résultats, les ingénieurs de Que Choisir appliquent un protocole strict. Contrairement aux sites qui se contentent de lister les caractéristiques des fabricants, nous vérifions si les promesses marketing sont réelles :

Performances : Les vitesses de transferts sont mesurées sur circuit contrôlé avec onduleur et rallonge électrique. Nous mesurons le débit sur la même multiprise, puis avec 25 mètres, 100 mètres et 150 mètres de câbles électriques. Nous allons plus loin en créant des perturbations sur le réseau électrique pour juger de la capacité des CPL à les filtrer.

Les vitesses de transferts sont mesurées sur circuit contrôlé avec onduleur et rallonge électrique. Nous mesurons le débit sur la même multiprise, puis avec 25 mètres, 100 mètres et 150 mètres de câbles électriques. Nous allons plus loin en créant des perturbations sur le réseau électrique pour juger de la capacité des CPL à les filtrer. Installation : Documentation et processus d’appairage des kits CPL sont mis à l’épreuve.

Documentation et processus d’appairage des kits CPL sont mis à l’épreuve. Fonctions : Un kit CPL doit être efficace, mais aussi pratique. Les modèles équipés d’une prise gigogne ou de plusieurs ports Ethernet gagnent des points.

Pourquoi ce test est-il réservé à nos abonnés ?

L'indépendance de Que Choisir garantit une information indépendante et sans concession :

Tests en laboratoire : Contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous testons tous les kits CPL avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs.

Contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous testons tous les kits CPL avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs. Achat anonyme : Que Choisir achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n'entre dans notre labo.

achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n'entre dans notre labo. Expertise Labo : Utilisation de nos propres outils de mesure dans des laboratoires totalement indépendants.

Utilisation de nos propres outils de mesure dans des laboratoires totalement indépendants. 100% Indépendant : Zéro publicité, zéro commission. Seul votre abonnement finance l'expertise technique des ingénieurs de Que Choisir et la rigueur de nos essais.

Notre test de kits CPL comprend au total une vingtaine de modèles, vendus de 30 € à 250 €. Les différences de performances sont notables de l’un à l’autre, avec des débits parfois décevants. Tous apportent le wi-fi dans la pièce où un kit est installé ; ils remplissent donc leur fonction. Mais mieux vaut choisir un modèle performant en consultant notre test. Et opter pour un modèle wi-fi pour faire d’une pierre deux coups !

Vos questions sur le test Kits CPL

Comment fonctionne un kit CPL ?

Le CPL permet de transformer votre réseau électrique domestique en réseau informatique. Il suffit de brancher un premier boîtier près de votre box Internet et un second dans la pièce où vous souhaitez recevoir la connexion (ordinateur, TV, console), offrant ainsi une alternative au wi-fi sans avoir à tirer de longs câbles Ethernet.

Peut-on mixer des kits CPL de différentes marques sur une même installation électrique ?

Oui, à condition que les kits CPL associés respectent la même norme (la plus courante est le HomePlug AV2).

Et un répéteur wi-fi, c’est quoi ?

Le principe de fonctionnement d’un répéteur (ou amplificateur) wi-fi est différent : il répète autour de lui la couverture wi-fi de votre box. La zone couverte par votre connexion sans fil est ainsi étendue.

Besoin d'aide pour comprendre les technologies avant de choisir ?

Pour bien déchiffrer les critères de nos tests et éviter les erreurs à l'achat, découvrez les conseils détaillés de nos ingénieurs.

