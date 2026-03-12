Profiter d’une bonne connexion wi-fi partout dans la maison est désormais indispensable. Mais si la box est mal placée, que les murs sont trop épais, s’il y a un étage ou que les couloirs sont longs, la perte de signal est rapide. Les répéteurs wi-fi permettent d’améliorer simplement la couverture. Mais tous les modèles du marché ne se valent pas et les fabricants adorent enjoliver les performances de leurs répéteurs sur les boîtes. Nos tests en laboratoire, réalisés en toute indépendance, vous guident vers les meilleurs produits et vous permettent de décrypter les discours marketing. Nous y avons intégré des systèmes mesh, qui étendent aussi la couverture wi-fi sur un mode de fonctionnement un peu différent.

L’essentiel par Que Choisir Mise à jour : 9 nouveaux répéteurs wi-fi évalués , de marques célèbres comme Devolo , D-Link ou TP-Link , et de challengers comme Fritz! (une marque allemande) ou Xiaomi .

Quelles nouveautés avons-nous testées ?

Nous avons intégré à notre comparatif les références les plus récentes du marché.

Comment avons-nous noté ces nouveautés ?

Pour garantir l'impartialité des résultats, les ingénieurs de Que Choisir appliquent un protocole strict. Contrairement aux sites qui se contentent de lister les caractéristiques des fabricants, nous vérifions si les promesses marketing sont réelles :

Performances : Nous mesurons les débits dans plusieurs pièces de la maison en nous connectant au routeur, puis en utilisant le répéteur, et mesurons ainsi le gain de performances.

Nous mesurons les débits dans plusieurs pièces de la maison en nous connectant au routeur, puis en utilisant le répéteur, et mesurons ainsi le gain de performances. Installation : Documentation, processus d’appairage et fonction d’optimisation de la position du répéteur sont mis à l’épreuve.

Documentation, processus d’appairage et fonction d’optimisation de la position du répéteur sont mis à l’épreuve. Fonctions : Un répéteur wi-fi doit être efficace, mais aussi pratique. Les modèles équipés d’une prise gigogne ou de plusieurs ports Ethernet gagnent des points.

Tests en laboratoire : Contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous testons tous les répéteurs wi-fi avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs.

Contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous testons tous les répéteurs wi-fi avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs. Achat anonyme : Que Choisir achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n'entre dans notre labo.

achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n'entre dans notre labo. Expertise Labo : Utilisation de nos propres outils de mesure dans des laboratoires totalement indépendants.

Notre test de répéteurs wi-fi comprend des modèles de 30 € à 160 €. Les différences de prix s’expliquent par le positionnement marketing du fabricant, mais aussi par la norme wi-fi prise en charge (wi-fi 5, 6 ou 7), le nombre de ports Ethernet, le nombre de bandes (bi-bande ou tri-bande), le débit maximal annoncé. Dans notre test, deux références décrochent (l’excellence !) ; l’un coûte 58 €, l’autre… 135 € !

Vos questions sur le test Répéteurs wi-fi

Comment fonctionne un répéteur wi-fi ?

Le principe de fonctionnement d’un répéteur (ou amplificateur) wi-fi est assez simple : il répète autour de lui la couverture wi-fi de votre box. La zone couverte par votre connexion sans fil est ainsi étendue.

Quelle est la différence entre un répéteur wi-fi et un mesh ?

Un premier boîtier, connecté à la box, dialogue avec ses satellites disposés dans la maison. Ensemble, ils créent un réseau wi-fi stable et plus performant. Contrairement aux répéteurs classiques, qui créent autant de réseaux qu’il y a de boîtiers installés, le wi-fi mesh, ou wi-fi maillé, crée un réseau unique, avec un seul identifiant et un seul mot de passe.

Un répéteur wi-fi et un point d’accès, c’est pareil ?

Non ! Ils sont vendus au même rayon mais il s’agit de produits différents. Un point d’accès crée un signal wi-fi à partir du point d’entrée filaire d’Internet dans la maison. Il est intégré à la box fournie par votre fournisseur d’accès à Internet, donc inutile de vous en procurer un ! Un répéteur, comme son nom l’indique, répète le signal wi-fi émis par votre box.

Et un kit CPL, c’est quoi ?

Le courant porteur en ligne ou CPL permet, lui aussi, de relayer sa connexion Internet dans toute la maison. Le réseau passe cette fois par l’installation électrique. Il suffit de connecter un boîtier CPL à sa box (et au secteur), et un autre à la prise murale dans chaque autre pièce où l’on souhaite se connecter à Internet.

Besoin d'aide pour comprendre les technologies avant de choisir ?

Pour bien déchiffrer les critères de nos tests et éviter les erreurs à l'achat, découvrez les conseils détaillés de nos ingénieurs.

