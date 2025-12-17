Lave-linge compact

Vivre dans un studio ou appartement étroit ne signifie pas renoncer au confort d’un lave-linge. Encore faut-il trouver un modèle réellement compact, performant et économe. Que Choisir vous donne les clés pour vous aider à choisir la machine à laver la mieux adaptée à votre logement.

Dans les espaces restreints, la tentation est grande de choisir le plus petit tambour disponible. Mais un tambour trop petit oblige à multiplier les cycles, tandis qu’un modèle surdimensionné, au-delà de son encombrement, consomme inutilement eau et électricité s’il n’est pas rempli correctement.

Trouver le juste équilibre

Pour un usage quotidien, mieux vaut donc choisir une machine adaptée au nombre d’occupants :

1 à 2 personnes : 5 à 7 kg

Famille moyenne : 7 à 8 kg

Une question d’architecture

Une fois la capacité choisie, reste à déterminer comment charger votre linge. Et là, tout dépend de la configuration de la pièce.

Chargement frontal (hublot)

Avec sa largeur standard d’environ 60 cm, le lave-linge frontal reste le modèle le plus polyvalent. Certains ont l’avantage de pouvoir s’encastrer sous un plan de travail, un vrai plus pour les cuisines équipées où chaque centimètre compte. Son hublot facilite le chargement du linge, mais nécessite un espace suffisant devant l’appareil.

Pour les logements encore plus exigus, il existe aussi des lave-linge slims. Ces modèles frontaux conservent la largeur standard de 60 cm, mais réduisent la profondeur à 33-45 cm. Leur capacité est plus limitée (4 à 6 kg), mais ils peuvent s’avérer très pratiques lorsque l’espace en profondeur manque.

Chargement top (par le dessus)

Plus étroit – environ 40 cm de large – le lave-linge top peut trouver sa place dans les salles de bains étroites ou les espaces exigus. Pas besoin de dégagement frontal : l’ouverture par le dessus libère de la place et simplifie l’accès au tambour. Parmi les modèles représentatifs du segment : l’Electrolux EW6T4613HA, l’AEG LTR8C7331A ou encore le Whirlpool TDLR6253BFR.

Mini-lave-linge ou lave-linge compact : une solution d’appoint

Pensés pour les très petits espaces – studios, mobile homes, chambres étudiantes – les mini-lave-linge constituent une alternative intéressante lorsque l’installation d’un modèle classique est impossible. Leur principal atout tient à leur légèreté et portabilité, certains modèles pouvant même se fixer au mur, comme le Daewoo DWD-CV801CG MINI, libérant ainsi de la place au sol.

Ces appareils aux capacités réduites (2 à 3 kg) restent toutefois des solutions d’appoint. Leur essorage faible impose souvent de multiplier les cycles et le lavage de pièces volumineuses (couvertures, combinaison de ski…) est quasiment impossible. À cela s’ajoutent des performances de lavage généralement moindres : certains modèles ne chauffent pas l’eau et se contentent donc d’un lavage à froid, peu efficace sur les taches tenaces.

Mesurer avant d’acheter

La profondeur et l’emplacement disponible sont par ailleurs des points essentiels. La profondeur varie de 40 à 70 cm selon les modèles. Un modèle trop profond peut alors vite dépasser du plan de travail et gêner la circulation.

Avant tout achat, il est donc indispensable de mesurer précisément l’emplacement disponible, ainsi que :

la largeur de l’appareil ;

la hauteur : le dessus des lave-linge frontaux n’est quasiment plus amovible pour gagner quelques centimètres. Pour les modèles à chargement par le haut, assurez-vous que rien ne gêne l’ouverture (étagère, planche…) ;

la profondeur ;

le dégagement pour l’ouverture du hublot et le sens d’ouverture de la porte, non réversible, surtout si l’appareil est placé contre un mur.

Avantages Inconvénients Lave-linge à chargement frontal Nombreux modèles

Large hublot facilitant l’insertion et le retrait du linge

Certains modèles encastrables ou intégrables sous un plan de travail Dimensions

Espace nécessaire pour ouvrir la porte Lave-linge à chargement top Format étroit

Idéal pour les petits espaces

Accès facile au tambour Moins de choix

Non encastrable Lave-linge compact Très léger

Portable

Idéal pour les studios Capacité limitée

Essorage faible

Performances de lavage limitées

Pour bien équiper un petit espace, commencez par mesurer précisément l’emplacement disponible : largeur, profondeur et hauteur. Avec 60 cm de large, mieux vaut privilégier un modèle frontal, mais avec seulement 40 à 45 cm, un lave-linge top s’impose comme la solution la plus appropriée. Les lave-linge à faible profondeur (slim) constituent également une option intéressante lorsque chaque centimètre compte. Enfin, gardez en tête qu’un petit lave-linge bien choisi peut se montrer tout aussi performant qu’un grand, tout en consommant moins d’eau et d’électricité. L’essentiel est d’opter pour un modèle réellement adapté à votre espace et à vos usages.