Pour échapper aux ingrédients toxiques et mieux connaître la composition de vos cosmétiques, quoi de mieux que de fabriquer vos propres crèmes ou savons à la maison ? Depuis les années 2000, la famille Vasselin propose avec Aroma-Zone des bases permettant d’élaborer vos propres produits. Notre analyse montre que l’entreprise est plutôt fidèle à sa promesse, et que la majorité de ses bases sont exemptes d’ingrédients tels que parabènes, huiles minérales ou octocrylène.

Mais le catalogue Aroma-Zone n’est pas tout à fait sans reproche. Alors que les cosmétiques doivent en théorie permettre aux clients de garder le contrôle sur la formulation et l’odeur, de nombreuses recettes présentent toujours des parfums allergènes. La palme des produits Aroma-Zone allergisants revient à la catégorie des huiles de massage « relaxante », « sportif » ou « ayurvédique », officiellement en « rupture de stock » sur le site de la marque. Citronellol, eugénol, limonène, linalol, citral, benzyl benzoate… Les formulations actuellement présentées sur le site contiennent près d’une dizaine d’ingrédients parmi les 26 substances allergisantes que l’Union européenne impose de mentionner sur les étiquettes.

Soyons clairs : ces molécules ne sont pas interdites, et continuent d’être couramment utilisées dans les cosmétiques, mais également dans les parfums et les lessives. À la différence près que les autres marques ne promettent pas au consommateur de garder le contrôle sur la formulation. Les personnes à la peau sensible éviteront également le baume à lèvres cerise (également en rupture de stock au moment de la publication de cet article), le baume fondant vanille, le savon « extra-doux aux huiles essentielles », ou encore le gel douche coco et citron vert. Ce dernier a pourtant été élu, selon le fabricant, « meilleur produit Aroma-Zone 2023 ».

À noter qu’un produit naturel peut aussi être un allergisant. Les hennés Aroma-Zone sont composés principalement de poudre de feuilles de Cassia auriculata, un ingrédient végétal généralement considéré comme sûr, mais qui peut causer des allergies chez certaines personnes.

Sur la présentation de son gel douche citron vert et coco, Aroma-Zone précise qu’il a été élu meilleur produit de l’année par ses clients. Alors qu’il contient plusieurs allergènes (benzyl alcohol, limonene, citral, citronellol).