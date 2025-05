Parmi les plus vendus en pharmacie, les produits Bioderma inspirent confiance grâce à un packaging sobre et un nom de marque aux promesses multiples. Certains, en premier lieu des sticks à lèvres, présentent pourtant des ingrédients risqués pour les familles.

Sur l’emballage, la promesse s’étale : « dermo-breveté ». Parce qu’il est vendu en pharmacie, comment imaginer que ce stick à lèvres Atoderm sous la marque Bioderma présente des risques pour votre santé ? Et pourtant, mieux vaut privilégier d’autres marques plus vertueuses à ce best-seller des ventes.

Pour assurer la texture du bâtonnet, Bioderma n’a pas retiré de ses sticks les huiles minérales, des substances pourtant identifiées comme cancérogènes depuis plus d’une dizaine d’années. Certaines huiles minérales sont également susceptibles de s’accumuler dans l’organisme, créant des réactions inflammatoires dont les conséquences exactes sont encore inconnues.

Face aux risques, les autorités ont interdit l’utilisation des huiles minérales dans les produits alimentaires comme dans les emballages. Mais ces molécules ne sont pas bannies des produits cosmétiques, et leur ajout dans des sticks à lèvres comme dans des rouges à lèvres continue à poser question. Rien ne garantit en effet que le film déposé au bord de votre bouche ne termine pas dans votre estomac. Dès lors, comment justifier la présence d’un de ces composants dans une crème destinée au contour de la bouche des tout-petits (ABCDerm Péri-oral) ?

Le « soin » hydratant et lissant Hydrabio, malgré sa promesse de boosteur d’éclat, contient pour sa part plusieurs substances indésirables comme l’octocrylène et le cyclopentasiloxane. Le premier est un filtre anti-UV qui se fait rare dans les soins solaires depuis qu’une équipe de chercheurs a démontré sa capacité à se dégrader en un autre composé toxique. Le second est un émollient soupçonné d’avoir des propriétés perturbatrices endocriniennes et d’être polluant par accumulation et persistance dans l’environnement. Autant de raisons de se tourner vers une dizaine de produits alternatifs aux fonctions similaires, mais mieux notés par notre application QuelProduit. N’hésitez pas à choisir des produits véritablement certifiés agriculture biologique, à l’inverse des produits Bioderma qui n’ont de « bio » que le nom !