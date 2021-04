Albums photos

Pour composer un livre, nous avons transféré, sur chaque site, 95 photos prises à partir d’appareils-photos ou de téléphones. Certains comportaient des défauts au niveau de la couleur, du contraste, de la taille, du poids ou du format du fichier, etc. Nous avons choisi un modèle basique de 30 pages au format A4 paysage. La simplicité d’utilisation du site, la facilité de transfert des photos, l’ergonomie du logiciel de composition, l’étendue des outils de création (filtres, outils de recadrage et de réparation des images, fonction anti-yeux rouges, etc.) mais encore la diversité des moyens de paiement ont été pris en compte.

Nous avons commandé un exemplaire de l’album composé. Une note a été attribuée en fonction des délais de livraison et de la qualité de l’emballage.

Un jury, composé de professionnels et d’amateurs a noté la qualité de la reliure, la précision du massicotage, l’aspect général de chaque livre ainsi que la qualité des tirages (netteté des images, respect des couleurs et qualité des contrastes).

Fonctionnement du service de comparaison

Les produits et services sont classés selon les résultats obtenus lors de nos tests à partir d’un protocole établi par nos experts. Les résultats sont publiés selon un classement basé sur les qualités intrinsèques des produits et sur celles des prestations de service, sans aucune autre considération. Nous achetons de façon anonyme tous les produits que nous testons, nous n’avons aucun lien avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs des produits et services testés, à l’exception des autorisations données par Bureau Veritas Certification conformément aux règles de La Note Que Choisir. Notre classement est totalement indépendant, aucune relation commerciale avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs ne peut avoir d’impact sur ce dernier. Les prix indiqués et les informations sur la disponibilité des produits mentionnés sur notre site sont fournis à titre indicatif et sont actualisés tous les jours. L’offre de produits et services étant pléthorique, nous ne prétendons pas pouvoir tester l’exhaustivité d’un marché. Nous sélectionnons les produits et services les plus représentatifs d’un segment de marché.