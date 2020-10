Robots pâtissiers Le protocole

Depuis notre dernier test, le protocole et l’évaluation se sont un peu durci. Un critère de stabilité du robot a été introduit, l’essai de pâte à pain se fait uniquement à capacité maximale.

Performances

Le temps de réalisation et la qualité du résultat ont été appréciés à partir d’un socle commun de préparations : blancs en neige, crème fouettée, pâte à gâteau, pâte à crêpes, mayonnaise, pâte à pain (capacité maximale). Ensuite, en fonction des accessoires disponibles sur chaque appareil, nous avons varié les plaisirs : purée pour bébé, noisettes broyées, persil et oignons hachés, fromage et carottes râpés, jus d’orange pressé, jus de pomme centrifugé. Les smoothies et la glace pilée ne sont réalisés qu’avec les appareils dotés d’un blender.

Construction

La fabrication fait l’objet d’une évaluation par des experts. Résistance et assemblage des pièces, solidité de la sérigraphie, stabilité de l’appareil, vibrations éventuelles, résistance des joints, résistance et fixation des sélecteurs, usage des touches au quotidien sont les éléments examinés.

Endurance

Accessoires, bols et couvercles passent 50 fois en lave-vaisselle sur un programme éco à 50 °C avec détergent, liquide de rinçage et sel. Objectif : évaluer leur vieillissement à la suite des agressions subies lors des lavages en machine (chocs thermiques, effets du détergent…). Plusieurs dizaines de cycles de fonctionnement avec une charge ont permis d’évaluer le vieillissement du moteur.

Facilité d’utilisation

Mode d’emploi, préparation du robot, clarté du bandeau, mise en route, remplissage et vidage, stabilité, visibilité, nettoyage, transport et rangement sont jugés par des utilisateurs.

Le protocole de notre test de robots pâtissiers avant octobre 2020 Notre protocole de test de robots de cuisine doit être périodiquement mis à jour afin de prendre en compte l’évolution du comportement des consommateurs et l’évolution des normes. Sa dernière modification date d'octobre 2020 avec la modification d’une des 3 recettes de smoothies réalisées au blender. L’évolution de protocole ainsi que l’évolution de l’évaluation qui en découle, rend les résultats non directement comparables aux résultats des produits testés avant cette date. Les appareils testés à partir d'octobre 2020 sont signalés « produits testés avec le dernier protocole Que Choisir » afin de les différencier des produits testés précédemment.

