Utilisée quotidiennement par de nombreux amateurs de café, la cafetière à expressos est souvent mise à rude épreuve. Pourtant, quelques gestes simples suffisent à préserver ses performances et lui éviter une usure prématurée. Encore faut-il les connaître. Tour d’horizon des bonnes pratiques.

Comment prolonger la durée de vie de sa machine à expressos ?

Quelles soient automatiques, à dosettes ou à capsules, les cafetières à expressos séduisent toujours plus de foyers. Mais ces appareils n’échappent pas aux défaillances précoces, notamment lorsqu’ils sont mal entretenus. Selon les données du Gifam (Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménager), une panne sur deux pourrait être évitée grâce à un entretien régulier. Voici donc les bons réflexes à adopter pour éviter de remplacer trop tôt votre appareil.

Détartrez régulièrement votre machine

Si elle est indispensable à la préparation d’un expresso, l’eau est aussi l’une des premières causes de dysfonctionnement. En cause : le tartre qui s’accumule dans les circuits internes, bloque les buses, perturbe la température et réduit la pression d’extraction. Résultat : une machine qui fatigue et un café qui perd en qualité.

Un détartrage régulier s’impose donc. Certaines cafetières disposent d’un indicateur de détartrage voire d’une option de nettoyage automatique.

© Delonghi / Krups

En moyenne, il est conseillé de détartrer votre appareil tous les deux à trois mois, selon la dureté de l’eau et surtout la fréquence d’utilisation. Les appareils alertent généralement l’utilisateur lorsqu’il faut détartrer. Au bout d’un certain nombre de cafés, un indicateur lumineux peut indiquer qu’il faut entretenir la machine.

Si votre machine est entartrée, n’attendez pas pour la nettoyer. Les fabricants se servent de l’historique de la cafetière (nombre de cafés, fréquence de détartrage…) pour ne pas prendre en garantie leurs appareils en cas de défaillance.

Les systèmes de filtration

Certaines marques, telles que Krups, Jura ou encore Melitta, proposent des systèmes de filtration à intégrer directement dans le réservoir pour limiter le calcaire. Pratique, mais attention au coût : les cartouches doivent être remplacées tous les deux mois environ et les prix peuvent fortement varier d’une marque à l’autre. En moyenne, prévoyez une dizaine d’euros par cartouche.

© Delonghi / Melitta

Attention, n’utilisez pas d’eau déminéralisée. Trop douce, elle risque d’endommager prématurément les composants internes.

Nettoyez aussi l’extérieur

Une cafetière se salit aussi à l’extérieur. Bac d’égouttage, plateau récolte-gouttes, bac à capsules doivent être nettoyés régulièrement, à l’eau chaude et au liquide vaisselle, voire au lave-vaisselle pour les pièces compatibles. Si vous utilisez du café moulu, pensez aussi à laver le porte‑filtre après chaque utilisation. Si vous préparez des boissons lactées, faites de même avec la buse à vapeur.

En théorie, rien de compliqué, mais dans la pratique, assurez-vous, avant achat, que toutes ces manipulations sont faciles.

Surveillez les signes d’usure

Fuites, bruits inhabituels, chauffe plus lente : autant de signaux d’alerte à ne pas négliger. Un joint qui fatigue, une pompe en fin de vie ou une valve entartrée peuvent être remplacés à moindre coût si le problème est pris à temps. Il est souvent possible de trouver les pièces détachées pour les modèles de grandes marques, notamment grâce à des plateformes de réparation ou à des services agréés.

© Krups

Utilisez correctement votre machine

La notice d’utilisation est souvent sous-estimée, or elle renferme de précieux conseils. Des erreurs fréquentes comme l’oubli du préchauffage, l’enchaînement trop rapide d’extractions ou l’emploi d’un café trop fin ou huileux peuvent encrasser les buses et nuire à la machine. Un usage attentif et conforme aux recommandations du fabricant vous évitera bien des désagréments.

Réparez plutôt que jeter

Avant de songer au remplacement, pensez réparation : repair cafés, services agréés, plateformes de pièces détachées… Ces options sont souvent plus économiques, et bien meilleures pour la planète.

Recommandation Fréquence Utiliser une eau filtrée À chaque utilisation Détartrer la machine En cas d’alerte et selon l’usage Nettoyer les accessoires Après chaque utilisation Surveiller les signes d’usure Régulièrement Respecter les consignes d’utilisation En continu Privilégier la réparation En cas de panne ou dysfonctionnement

Entretenir sa machine à expressos ne demande ni beaucoup de temps, ni compétences particulières, mais simplement un peu de régularité. En retour, vous éviterez les pannes, prolongerez la durée de vie de votre appareil et continuerez à savourer un café de qualité. Une habitude qui fait du bien tant à votre porte-monnaie qu’à la planète.