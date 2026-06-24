Les étés sont de plus en plus souvent caniculaires, en particulier dans les grandes villes un peu partout en France. Isoler son logement du froid ne suffit donc plus, il devient essentiel de le protéger aussi du soleil et de l’air étouffant. Les ménages qui font construire aujourd’hui bénéficient de normes de construction qui se soucient de l’inconfort en été. Mais comment régler la question dans les logements déjà construits ? Certains équipements améliorent la situation pendant les fortes chaleurs. Quelques bons réflexes sont également à adopter lors des rénovations.

Mettre ses fenêtres à l’ombre

→ Vous pouvez éviter la surchauffe en empêchant les rayons du soleil de frapper vos vitres. Plusieurs équipements existent.

En pleine canicule, des ménages se résignent à installer des draps blancs devant leurs fenêtres ou à coller des couvertures de survie sur les vitres, pour empêcher les rayons du soleil de surchauffer un peu plus leur logement. Par chance, d’autres protections, plus esthétiques, sont aussi plus efficaces… à condition de les poser du côté extérieur de l’ouverture.

« Tirer les rideaux, par exemple, ne réduit que de 10 à 15 % la chaleur solaire qui pénètre dans le logement par la fenêtre. Même un store intérieur haut de gamme opaque n’en repousse que 40 %. Alors qu’empêcher les rayons du soleil de frapper la vitre grâce à une occultation extérieure