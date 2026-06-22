Canicule et médicaments ne font pas toujours bon ménage. Certains traitements peuvent perturber les mécanismes naturels qui permettent au corps de réguler sa température et augmenter le risque d’insolation. Mieux vaut connaître ces interactions pour adapter sa prise en charge et se protéger lors des fortes chaleurs.

Ces médicaments qui aggravent les méfaits de la chaleur

Pour maintenir une température normale, entre 36,5 °C et 37,5 °C, notre corps dispose d’un thermostat dans le cerveau. Ce dernier peut, lorsqu’il est nécessaire d’évacuer de la chaleur, activer plusieurs mécanismes :

la sensation de soif ;

la transpiration, qui fonctionne grâce à l’eau de la sueur en surface de la peau qui pompe de l’énergie pour s’évaporer ;

la vasodilatation, c’est-à-dire l’augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins en surface de la peau pour favoriser le transfert de chaleur.

Parfois une urgence vitale

Quand les températures extérieures grimpent ou deviennent caniculaires, ces mécanismes sont parfois dépassés. Des troubles liés à la chaleur (hyperthermies) sont alors susceptibles de se présenter. Le syndrome d’épuisement ‒ déshydratation, plus couramment nommé « insolation » ‒, est le plus fréquent.

Plus rare, le coup de chaleur, qui se caractérise par une température corporelle supérieure à 40 °C, une peau sèche et des troubles cognitifs (confusion, coma), représente une urgence vitale – appelez alors immédiatement le 15.

Aménagements nécessaires

De nombreux médicaments nuisent aux mécanismes d’adaptation de l’organisme à la température extérieure et sont capables de favoriser ou d’aggraver ces troubles liés à la chaleur. C’est notamment le cas des psychotropes (antidépresseurs, neuroleptiques, etc.), des traitements de l’hypertension artérielle mais aussi de médicaments en vente libre (lire le tableau).

Si vous prenez l’un d’eux, ou si vous avez un doute (notre liste est loin d’être exhaustive), renseignez-vous auprès de votre médecin sur la conduite à tenir. Certains aménagements sont nécessaires lors des vagues de chaleur, par exemple une diminution des doses.

Les substances les plus impliquées

Classe Substance active et noms de marque Mode d’action néfaste Antihypertenseurs Diurétiques :

• Hydrocholorthiazide Esidrex et nombreuses spécialités combinées.



IEC et sartans :

• Lisinopril Zestril

• Périndopril Coversyl

• Ramipril Triatec

• Candésartan Atacand

• Valsartan Tareg

• Irbésartan Aprovel.



Et autres substances actives en -pril ou en -sartan • Fonctionnement des reins perturbé

• Déshydratation favorisée (diurétiques)

• Hypotensions qui aggravent insolations et coups de chaleur Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) • Acide acétylsalicylique à plus de 500 mg Aspégic, Aspirine

• Ibuprofène Nurofen, Advil

•​​​​​​​ ​​​​​​​Kétoprofène Biprofénid

•​​​​​​​ ​​​​​​​Diclofénac Voltarène

•​​​​​​​ ​​​​​​​Naproxène Naprosyne Fonctionnement des reins perturbé

Attention à l’automédication, demandez conseil à votre pharmacien Antidouleurs opioïdes •​​​​​​​ ​​​​​​​Dextrométhorphane Nodex, Tussidane

•​​​​​​​ ​​​​​​​Fentanyl Actiq, Durogesic

•​​​​​​​ ​​​​​​​Oxycodone Oxynorm

•​​​​​​​ ​​​​​​​Tramadol Ixprim, Contramal Régulation de la température par le cerveau perturbée Antidépresseurs •​​​​​​​ ​​​​​​​Amitriptyline Laroxyl

•​​​​​​​ ​​​​​​​Citalopram Seropram

•​​​​​​​ ​​​​​​​Duloxétine Cymbalta

•​​​​​​​ ​​​​​​​Clomipramine Anafranil

•​​​​​​​ ​​​​​​​Escitalopram Seroplex

•​​​​​​​ ​​​​​​​Fluoxétine Prozac

•​​​​​​​ ​​​​​​​Paroxétine Deroxat

•​​​​​​​ ​​​​​​​Sertraline Zoloft

•​​​​​​​ ​​​​​​​Venlafaxine Effexor Régulation de la température par le cerveau perturbée Neuroleptiques (contre les psychoses) •​​​​​​​ ​​​​​​​Sulpiride Dogmatil

•​​​​​​​ ​​​​​​​Amisulpride Solian

•​​​​​​​ ​​​​​​​Halopéridol Haldol

•​​​​​​​ ​​​​​​​Quétiapine Xeroquel

•​​​​​​​ ​​​​​​​Olanzapine Zyprexa •​​​​​​​ Régulation de la température par le cerveau perturbée

•​​​​​​​ Production de sueur réduite et température augmentée Anxiolytique (antihistaminique H1) •​​​​​​​ ​​​​​​​Hydroxyzine Atarax Régulation de la température par le cerveau perturbée Bêtabloquants (contre hypertension, insuffisance cardiaque, troubles du rythme cardiaque, en post-infarctus) •​​​​​​​ ​​​​​​​Aténolol Tenormine

•​​​​​​​ ​​​​​​​Bisoprolol Cardensiel, Détensiel

•​​​​​​​ ​​​​​​​Métoprolol Seloken

•​​​​​​​ ​​​​​​​Propranolol Marques génériques.

Et autres substances actives en -olol •​​​​​​​ Augmentation du débit du cœur limitée

•​​​​​​​ Régulation périphérique de la température perturbée Médicaments contre les troubles urinaires •​​​​​​​ ​​​​​​​Oxybutynine Ditropan

•​​​​​​​ ​​​​​​​Toltérodine Detrusitol

•​​​​​​​ ​​​​​​​Trospium Ceris Production de sueur réduite Laxatifs (contre la constipation) •​​​​​​​ ​​​​​​​Psyllium Spagulax, Transilane

•​​​​​​​ ​​​​​​​Macrogol Forlax, Transipeg

•​​​​​​​ ​​​​​​​Lactulose Duphalac

•​​​​​​​ ​​​​​​​Bisacodyl Contalax

•​​​​​​​ ​​​​​​​Séné Modane Déshydratation favorisée Hormones thyroïdiennes •​​​​​​​ ​​​​​​​Lévothyroxine Lévothyrox, Euthyral, L-Thyroxin Production de chaleur augmentée (surtout si traitement mal équilibré) Certains antidiabétiques •​​​​​​​ ​​​​​​​Dapagliflozine Forxiga

•​​​​​​​ ​​​​​​​Canagliflozine Invokana

•​​​​​​​ ​​​​​​​Empagliflozine Jardiance Déshydratation favorisée (par élimination du sucre dans les urines)

Bon à savoir En cas d’insolation ou de coup de chaleur, ne prenez ni paracétamol (Doliprane et autres) ni ibuprofène (Nuroden, Advil). Cela aggraverait la situation.