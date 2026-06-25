Identifiez quel consommateur de soins de santé vous êtes, afin de sélectionner des garanties adaptées. Voici comment ne pas vous ruiner tout en restant prévoyant.

L’opacité de notre système de remboursement profite aux complémentaires. Voyez plutôt : 82 % des assurés ne connaissent pas le complément annuel versé par leur organisme, et un tiers d’entre eux ignorent le montant de leurs cotisations, révèle l’Observatoire de la consommation de Que Choisir Ensemble (1). Pourtant, plus de 80 % des Français jugent impossible de se soigner sans une « bonne mutuelle », et 72 % trouvent le coût des soins trop élevé.

Mais se couvrir pour être « tranquille » s’avère très cher et peu judicieux. « Évaluez votre risque financier, conseille l’économiste Frédéric Bizard. En analysant vos dépenses de santé des trois dernières années, vous pourrez estimer votre reste à charge annuel et en tirer les conclusions. » Pour cela, épluchez vos relevés de l’assurance maladie. Soustrayez les montants versés (par Ameli) des montants payés : la différence constitue le reliquat remboursable par une mutuelle.

Si vous ne recevez pas vos relevés par courrier, connectez-vous à votre compte Ameli, ou MGEN pour la fonction publique. Dans la rubrique « Frais de santé », certains assurés peuvent accéder à leurs relevés annuels et/ou mensuels. Ceux des 27 derniers mois sont disponibles sur le site Ameli ; téléchargez-les régulièrement pour remonter au-delà.

Imaginons une moyenne de 1 500 € de