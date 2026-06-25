Diminuer le coût de votre complémentaire santé nécessite de comprendre le fonctionnement de l’assurance maladie obligatoire. Décryptage des modalités de calcul.

« L’assurance maladie constitue votre véritable couverture de base, expose l’économiste Frédéric Bizard. Elle assume près de 80 % des dépenses de soins et de biens médicaux. » Cette branche de la Sécurité sociale gère la santé, les accidents du travail et les pathologies professionnelles. Toute personne travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière en bénéficie.

Il s’agit de la protection universelle maladie (Puma). Pour chaque acte pris en charge, l’assurance maladie (Ameli) établit un tarif de base assorti d’un taux de remboursement (entre 15 et 100 %). Attention, la « base Sécu » n’a rien à voir avec vos dépenses : le montant est fixe, quelle que soit la somme déboursée.

Responsabiliser les assurés

Prenons l’exemple d’une consultation à 30 € chez un généraliste conventionné, c’est-à-dire ayant signé un contrat avec la Sécurité sociale et ne pratiquant pas de dépassements d’honoraires (« secteur 1 »). Pour cette prestation, l’assurance maladie fixe un tarif de référence de 30 €, également appelé base de remboursement (BR), et un taux de prise en charge de 70 %. La part Sécu se monte ainsi à 21 € (30 € x 0,7), desquels une participation forfaitaire de 2 € est retranchée, soit 19 € remboursés (21 € - 2 €).

Cette retenue, jamais récupérée, est censée responsabiliser