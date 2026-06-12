22 496 retraités adhérents de la MGEN ont reçu en début de semaine un courrier annonçant la résiliation sous un mois de leur contrat « santé prévoyance », en dehors de tout cadre légal. La mutuelle a rétropédalé, assurant que garanties et tarifs seraient prolongés.

L’essentiel Des milliers de retraités couverts par la MGEN (groupe VYV) ont reçu un courrier annonçant la résiliation brutale de leur contrat complémentaire santé au 1 er juillet prochain.

juillet prochain. La radiation par la complémentaire santé n’est légale que si l’assuré cesse de payer ses cotisations, ou s’il a fraudé ou fait une fausse déclaration.

Face au tollé, la MGEN a rétropédalé et s’est engagée à prolonger les contrats, aux mêmes conditions tarifaires.

Début juin, des milliers d’adhérents à la MGEN (Mutuelle générale de l’Éducation nationale, groupe VYV), tous retraités, ont reçu un courrier pour le moins brutal, leur annonçant la résiliation de leur contrat de complémentaire santé, en dehors de tout cadre légal. Non seulement aucune explication n’est donnée, mais l’échéance donne le vertige : la couverture s’arrête au 1er juillet, et toute utilisation de la carte d’assuré au-delà de cette date sera sanctionnée !

Les adhérents désemparés

Une lectrice concernée en tant que bénéficiaire de son époux nous a confié avoir réussi, « après 2 jours de bataille, à décrocher un rendez-vous téléphonique le 11 juin, au cours duquel le conseiller MGEN de la section de Caen devait [leur] faire 3 propositions de nouveaux contrats. Mais ce rendez-vous vient d'être annulé par messagerie sans aucune explication ».

C’est le désarroi le plus complet : « Concrètement, dans deux semaines et demie, nous sommes tous les deux sans couverture complémentaire et ne bénéficions d'aucune proposition alternative, d'aucun accompagnement, et même d'aucune considération, de la part de la plus grosse mutuelle de France. »

Rétropédalage

Face au tollé, la mutuelle a rétropédalé, s’engageant dans un communiqué de presse diffusé le 10 juin « à prolonger les conditions [des contrats] au-delà du 1er juillet, sans rupture de contrat et aux mêmes niveaux de garantie et de tarification ». 22 496 adhérents, tous retraités et couverts par un contrat de type MASP niveaux 1, 2 ou 3, sont concernés, précise la MGEN.

Cette fois, la complémentaire prend la peine de donner quelques explications. La décision de clore les contrats est liée à la réforme de la couverture complémentaire des agents de l’État depuis le 1er mai dernier, désormais obligatoire et prise en charge pour moitié par l’employeur, comme dans le privé. La MGEN a remporté ce marché colossal.

Reste à comprendre en quoi la transition impose de résilier les contrats individuels en cours. Le courrier de radiation sonne comme une tentative de faire passer d’anciens adhérents sous de nouveaux contrats, plus lucratifs puisque les tarifs proposés à certains étaient plus élevés.

Il est à noter que des assurés en panique ont sollicité en urgence des courtiers pour trouver une nouvelle couverture complémentaire en dehors de la MGEN, et qu’ils ont trouvé à tarifs avantageux. Les personnes motivées pour changer de mutuelle peuvent consulter notre comparateur de complémentaires santé.