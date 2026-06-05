Nous disposons tous d’une réserve de graisse, répartie à différents endroits du corps, pour nous fournir de l’énergie. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Explications.

Après les repas, les graisses et les sucres en excès sont mis en réserve. À cette fin, l’organisme dispose de plusieurs réservoirs d’énergie comme le foie, les muscles ou le tissu adipeux. Celui-ci contient, à lui seul, plus de 100 000 kilocalories en moyenne chez un homme de 70 kg – l’équivalent de 13 kg de beurre !

Ces calories sont stockées sous la forme de triglycérides [lipides fabriqués par le foie, mais également apportés par l’alimentation] dans les cellules adipeuses nommées adipocytes. Huit à seize heures après le repas, ils sont libérés sous l’aspect d’acides gras, afin de pouvoir être transportés vers le sang et distribués comme source d’énergie aux tissus (lipolyse). Ce mécanisme se produit également lorsque l’on pratique une activité physique.

Les hormones sexuelles ont une influence

Le tissu adipeux se niche partout. Deux emplacements sont toutefois privilégiés.

Sous la peau On parle de tissu adipeux sous-cutané. Les femmes ont tendance à l’accumuler au niveau des fesses, sur les hanches et le haut des cuisses, ce qui leur donne une silhouette gynoïde (morphologie en poire).

À l’intérieur de l’abdomen Il s’agit du tissu adipeux viscéral. Il enveloppe tous les organes et représente, selon les individus, entre 5 et 15 % de la masse grasse totale.

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