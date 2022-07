© Adobe Stock Téléphonie Comment passer un appel en Wi-Fi

Lorsque l’on se trouve dans une zone mal couverte par le réseau 3G-4G, il peut être possible de continuer à passer des appels et à envoyer SMS et MMS via les réseaux Wi-Fi. Ce service qui a vocation à être accessible au plus grand nombre revêt tout de même quelques limites.

Le principe

Avec la fonction « Appels Wi-Fi » (ou « VoWiFi » pour Voice over Wi-Fi), les appels, les SMS et les MMS passent par le réseau Wi-Fi auquel est connecté le smartphone dès que le signal 3G ou 4G s’avère insuffisant. Ce service peut être très utile, notamment pour les personnes vivant en milieu rural qui captent mal le réseau mobile à l’intérieur des habitations.

Comment ça fonctionne

Une fois le service mis en place et activé, l’utilisateur n’a qu’à passer ses appels et à envoyer ses SMS et ses MMS comme il fait habituellement. Le système se charge de trouver le meilleur réseau (le fixe ou le mobile). Il est même capable de basculer l’appel de l’un à l’autre sans que la communication se coupe dès lors que les signaux sont suffisants. Un pictogramme en haut de l’écran indique que l’appel passe par le Wi-Fi. Qu’ils soient à l’origine de l’appel ou qu’ils le reçoivent, les correspondants, eux, n’ont pas à activer ce service sur leur téléphone. Bien sûr, comme toujours lorsqu’on est connecté en Wi-Fi, il reste possible d’utiliser la connexion Internet de son mobile pour surfer en ligne, écouter de la musique, utiliser une application, etc.

Attention : le service « Appels Wi-Fi » est pour le moment inaccessible à l’étranger.

Exemples de pictogrammes indiquant l’utilisation d’un réseau WI-FI.

Combien ça coûte

Ce service est 100 % gratuit et n’engendre aucune surfacturation des communications.

Les conditions pour en bénéficier

Posséder un smartphone intégrant la fonctionnalité « Appels Wi-Fi »

C’est le cas de la plupart des smartphones commercialisés ces dernières années : iPhone 6 et suivants, Samsung S7 et suivants, etc. La liste des téléphones compatibles est disponible sur le site de chaque opérateur.

Activer la fonctionnalité « Appels Wi-Fi » sur le téléphone

Il faut pour cela se rendre dans les paramètres :

Sous iOS (iPhone) : Réglages > Données cellulaires > Appels Wi-Fi > Activer

Sous Android : Paramètres > Connexions > Appels Wi-Fi > Activer

(des modifications peuvent apparaître en fonction des modèles et des versions du logiciel)

Attention : une mise à jour du logiciel interne du téléphone peut être nécessaire afin que l’option apparaisse dans les menus. Si le problème persiste, contactez le service client de votre opérateur.

Activation des appels Wi-Fi sur un iPhone.

Être connecté à un réseau Wi-Fi

Tous les réseaux Wi-Fi sont compatibles, qu’ils soient domestiques (box) ou publics. Peu importe aussi l’opérateur qu’il l’administre. En revanche, il peut être nécessaire d’entrer un mot de passe ou une clé d’authentification pour s’y connecter.

Être client d’un opérateur proposant le service

Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free (pour son forfait Free 5G) proposent ce service. Les abonnés aux opérateurs alternatifs n’y ont pas accès pour le moment.

Disposer d’un forfait compatible

Seuls les titulaires d’un forfait mobile peuvent activer ce service. Les utilisateurs de cartes prépayées ne peuvent pas en bénéficier. Orange en refuse aussi l’accès aux titulaires d’un forfait bloqué.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de l’Arcep.