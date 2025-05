C’est un peu comme une pochette-surprise que l’on recevrait chaque mois. Les box beauté auxquelles on souscrit sur Internet proposent de faire découvrir de nouvelles marques, bien sûr particulièrement efficaces et agréables à utiliser, à des prix sacrifiés. Alléchant ! Mais la promesse est-elle tenue ? Nous nous sommes abonnés à six boîtes pendant deux mois, afin de juger par nous-mêmes de leur contenu et de leur politique commerciale. Bilan, l’intérêt ne saute pas aux yeux. La surconsommation est patente, et le fil à la patte, généralement difficile à dénouer.

Fins de série et invendus

Le marketing varie selon les cas. My Little Box joue sur l’attrait de l’inattendu : « Tous les mois, recevez les surprises qui vont vous coller le frisson » (rien que ça !). Blissim et Glowria mettent plutôt en avant les économies potentielles. Les autres voudraient nous convaincre que les références ont été soigneusement sélectionnées, et que c’est un privilège de les tester. « Des produits triés sur le volet de marques niches ou iconiques », promet Prescription Lab. « Nous parcourons la France entière pour dénicher et vous faire découvrir le meilleur de la Cosmétique Française Bio/Naturelle », assure Biotyfull Box, majuscules à l’appui.

En creusant, on s’aperçoit que pour toutes les références évaluées – à l’exception