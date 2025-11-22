par Marie Bourdellès
Carte Avantage SNCFQuand les escrocs profitent de l’absence de promos officielles
De faux e-mails usurpant l’identité de la SNCF circulent, faisant miroiter de superbes promotions sur des cartes de fidélité. Il s’agit de tentatives de phishing, qui surfent sur l’absence d’offres de réduction du réseau cette année mais aussi sur le Black Friday.
La SNCF fait la grève des promos ! Sa carte Avantage bénéficiait de remises depuis 3 ans, mais depuis la rentrée 2024, plus rien n’est proposé, ni en septembre, ni à l’occasion du Black Friday, qui se tient cette année le 28 novembre. Les voyageurs alertes sur les promotions pourront profiter d’une maigre offre à -10 % lancée par le site britannique de vente de billets Trainline, portant les offres Avantage (jeunes, adultes ou seniors) à 44 € au lieu de 49 € durant 3 jours fin novembre.
95 % de réduction promis
Conscients de l’attente des clients du réseau ferroviaire, les escrocs se sont engouffrés dans la brèche, en relançant une campagne de phishing (hameçonnage). Elle n’est pas nouvelle mais arrive à point nommé pour le Black Friday mais aussi à l’approche des fêtes de fin d’année. Un mail reprenant l’identité visuelle de la SNCF fait miroiter une offre promotionnelle incroyable : une réduction de 95 % sur les abonnements Avantage et Liberté pendant 48 h (soit 2,45 € pour la première au lieu de 49 € et 17,45 € pour la seconde au lieu de 349 €). Tentant !
Un clic sur le bouton « Je fonce » vous mène à un faux site SNCF, sur lequel vous paierez votre nouvelle carte à un prix dérisoire. Sauf que ce site n’a rien d’officiel mais tout d’illicite. Vous ne recevrez rien. Les escrocs veulent juste récupérer vos données personnelles (identité, adresse, numéro de téléphone, coordonnées bancaires…). Des consommateurs ont notamment rapporté à l’UFC-Que Choisir avoir été victimes de l’arnaque au faux conseiller bancaire après avoir renseigné leurs informations sur un de ces sites frauduleux, qui ouvrent et ferment les uns après les autres.
Éviter de se faire piéger
Les offres trop belles pour être vraies sont généralement fausses. Celles de la SNCF n’excèdent pas 50 % de remise.
Cet e-mail contient quelques indices pour vous mettre sur la piste frauduleuse. L’expression « offre d’une vie » est excessive. Tous les liens présents renvoient vers la page d’accueil du site frauduleux, dans notre exemple « scnf-offres.com », qui avait fermé entre-temps et que nous n’avons donc pas pu visiter.
Comme le rappelle la SNCF sur son site Internet, l’adresse e-mail de l’expéditeur constitue l’un des meilleurs indices. Vérifiez-la scrupuleusement. Les adresses se terminant par @mail.sncfconnect.com, @mail.sncf-connect.com, @info.sncf.com et @connect.sncf sont fiables. Pour les autres, prenez soin de vérifier l’information via un biais officiel (sur le site du transporteur ou en appelant).
Enfin, le caractère urgent de l’offre peut aussi vous mettre sur la piste : cette méthode vise à vous faire agir vite, sans prendre le temps de réfléchir.
Marie Bourdellès