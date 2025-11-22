De faux e-mails usurpant l’identité de la SNCF circulent, faisant miroiter de superbes promotions sur des cartes de fidélité. Il s’agit de tentatives de phishing, qui surfent sur l’absence d’offres de réduction du réseau cette année mais aussi sur le Black Friday.

La SNCF fait la grève des promos ! Sa carte Avantage bénéficiait de remises depuis 3 ans, mais depuis la rentrée 2024, plus rien n’est proposé, ni en septembre, ni à l’occasion du Black Friday, qui se tient cette année le 28 novembre. Les voyageurs alertes sur les promotions pourront profiter d’une maigre offre à -10 % lancée par le site britannique de vente de billets Trainline, portant les offres Avantage (jeunes, adultes ou seniors) à 44 € au lieu de 49 € durant 3 jours fin novembre.

95 % de réduction promis

Conscients de l’attente des clients du réseau ferroviaire, les escrocs se sont engouffrés dans la brèche, en relançant une campagne de phishing (hameçonnage). Elle n’est pas nouvelle mais arrive à point nommé pour le Black Friday mais aussi à l’approche des fêtes de fin d’année. Un mail reprenant l’identité visuelle de la SNCF fait miroiter une offre promotionnelle incroyable : une réduction de 95 % sur les abonnements Avantage et Liberté pendant 48 h (soit 2,45 € pour la première au lieu de 49 € et 17,45 € pour la seconde au lieu de 349 €). Tentant !

Un faux e-mail reçu par une cliente de la SNCF.

Un clic sur le bouton « Je fonce » vous mène à un faux site SNCF, sur lequel vous paierez votre nouvelle carte à un prix dérisoire. Sauf que ce site n’a rien d’officiel mais tout d’illicite. Vous ne recevrez rien. Les escrocs veulent juste récupérer vos données personnelles (identité, adresse, numéro de téléphone, coordonnées bancaires…). Des consommateurs ont notamment rapporté à l’UFC-Que Choisir avoir été victimes de l’arnaque au faux conseiller bancaire après avoir renseigné leurs informations sur un de ces sites frauduleux, qui ouvrent et ferment les uns après les autres.