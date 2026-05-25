Les constructeurs automobiles sont tenus de provisionner de l’argent chaque année afin de faire face aux dépenses liées à la couverture de garantie ou aux rappels de certaines de leurs voitures. Des sommes qui ne cessent de croître, tandis que les chiffres de Stellantis interrogent sur la qualité de ses modèles au cours de ces dernières années.

Afin de faire fonctionner leurs réseaux de concessionnaires, de nombreux constructeurs automobiles usent de la même astuce : proposer une extension de garantie gratuite, pourvu que l’entretien du véhicule soit réalisé au moins une fois par an dans un atelier à la marque du constructeur.

C’est ainsi que Suzuki a récemment annoncé une couverture étendue sur tous ses modèles immatriculés en France depuis le 1er janvier 2026. Une fois la garantie légale de 3 ans ou 100 000 km échue, tout propriétaire d’une voiture Suzuki pourra ainsi la prolonger jusqu’à 10 ans ou 200 000 km, sous condition d’une visite annuelle chez le constructeur.

Tout le monde est censé y trouver son compte : le client qui bénéficie, en théorie, d’une bien meilleure prise en charge en cas de pépin ; le constructeur car ces visites annuelles lui permettent de garder un lien durable avec ceux qui lui ont acheté une voiture neuve.

Nombreux scandales liés aux voitures

Il faut savoir que les dépenses effectuées au titre de la garantie ou des éventuels rappels de modèles à venir font, chaque année, l’objet d’un chiffrage précis de la part des constructeurs automobiles. Ils provisionnent de très fortes sommes, en espérant bien sûr ne pas avoir à tout dépenser dans l’année.

Ces provisions, divisées par le nombre de véhicules vendus sur un an, donnent un aperçu de la fiabilité présumée des différentes marques : selon le tableau ci-dessous, il est par exemple possible d’apprendre que le groupe Volkswagen provisionne en moyenne trois fois plus que Renault pour chaque véhicule vendu.

Faut-il en conclure que les Renault sont très fiables durant leurs premières années et les Volkswagen pas du tout ? Loin de là, car les moyennes cachent souvent de grandes disparités. Dans le cas du groupe Volkswagen, champion des provisions pour garantie des quatre constructeurs étudiés, deux faits sont à prendre en compte :

l’impact du scandale du dieselgate d’abord, qui a éclaté en 2015 et qui a contraint le groupe allemand à rappeler, à ses frais, plusieurs millions de véhicules à travers le monde ;

mais aussi un portefeuille de marques très hétérogène.

Le groupe Volkswagen comprend en effet des marques comme Audi, Lamborghini ou Porsche. À n’en pas douter, les dépenses à effectuer sur une Porsche sont bien plus élevées que pour une Skoda Fabia.

Provision totale de garantie par véhicule vendu

2023 2024 2025 Variation sur 2 ans Stellantis 1 448,30 € 1 631,50 € 2 521,40 € +74 % Toyota 994,50 € 1 224 € 1 366 € +37,3 % Renault 887 € 862 € 1 010 € +13,8 % Volkswagen 2 997 € 3 134 € 3 150 € +5,1 %

Les provisions effectivement consommées par année livrent aussi une vision particulièrement intéressante des récents problèmes de qualité rencontrés par les différents constructeurs. Tous ne cessent d’augmenter leurs paiements d’une année sur l’autre, à l’exception de Renault. Si les frais de garantie de la marque au losange réglés en 2025 ont été supérieurs à ceux de 2024, ce n’est absolument pas le cas sur deux ans, puisque le montant moyen par véhicule s’est avéré en baisse de 7,7 %.

À l’autre bout du spectre, les vicissitudes du groupe Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel, Fiat…) : de 816,10 € de frais de garantie payés en moyenne en 2023, le groupe franco-italo-américain est passé à 1 117,80 € par voiture en 2025, soit une hausse de 37 % en deux ans.

Le rapport annuel du groupe ne fait pas vraiment mystère de la raison de la hausse de ces coûts. Citons par exemple le rappel massif de 930 000 véhicules en Europe équipés du moteur diesel 1.5 HDI en 2025 ! Ou encore le tristement célèbre moteur à essence PureTech, qui a sans doute entraîné, lui aussi, des dépenses en garantie pour la marque.

Provision effectivement consommée par véhicule vendu

2023 2024 2025 Variation sur 2 ans Stellantis 816,10 € 1 087,70 € 1 117,80 € +37 % Volkswagen 1 082 € 1 266 € 1 401 € +29,4 % Renault 709 € 610 € 654 € -7,7 %

Après avoir tenté de faire des économies partout, quelquefois au détriment de la fiabilité de ses autos, le groupe Stellantis est aujourd’hui contraint de provisionner des milliards d’euros pour ses frais de garantie. La somme totale (8,98 Mds€ en 2023, 14,12 Mds€ en 2025) a bondi de 57,24 % en deux ans, alors que la courbe des voitures rappelées s’est, elle aussi, littéralement envolée.

Triste comparaison avec Renault, « l’autre » groupe français : « En 2025, Renault Group a procédé au rappel de 228 804 véhicules, soit une réduction de 40 % par rapport à 2024 », fait savoir le constructeur dans son rapport annuel. Rapporté au nombre de voitures distribuées (voir tableau ci-dessous), cela signifie qu’en moyenne, Renault a rappelé, en 2025, 9,8 % des autos vendues.

La comparaison (et la montée au fil des trois dernières années) est terrible pour Stellantis : avec 13,4 millions d’autos rappelées de par le monde en 2025 (États-Unis inclus), le groupe Stellantis bat tous les records. Le nombre de voitures rappelées en 2025 dans les ateliers a représenté plus du double du volume vendu sur cette même année.

Nombre de véhicules rappelés par rapport au volume de vente de ladite année

2023 2024 2025 Renault 3 % 16,7 % 9,8 % Stellantis 109,8 % 127,8 % 239,2 %