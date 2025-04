Avec le Bigster, Dacia revient à ses fondamentaux : une voiture agréable, pratique et surtout très abordable. Confortable et spacieux, le nouveau SUV familial n’aura pas droit à 7 places mais n’en reste pas moins idéal pour les familles.

Le segment des C-SUV, comprendre les SUV familiaux, est très disputé en Europe et représente aujourd’hui 23 % des ventes globales. Dacia a donc décidé de s’y engouffrer en proposant, après le Jogger en 2022, le nouveau Bigster. C’est un véhicule un peu plus grand et très accueillant en termes de volume. Avec ses 4,57 m de long, c’est même le plus grand jamais commercialisé par la marque roumaine, passée sous le giron de Renault en 1999. Son principal atout ? Un prix très attractif, 25 000 €, dans un segment où le ticket moyen se situe à 38 000 €.

Qualité de vie à bord

L'intérieur du Bigster est valorisant compte tenu du prix de vente.

L’intérieur du Bigster a comme un air de déjà-vu. Et pour cause, c’est, à quelques détails près, comme la console centrale qui se trouve plus haut, le même que celui du nouveau Duster. On y retrouve le même type d’affichage du combiné d’instruments, sur un écran de 7" ou 10" selon les finitions, qui s’avère particulier et demande un petit peu d’habitude pour s’y retrouver. Personnalisable, il permettra néanmoins de trouver une configuration qui conviendra à chacun. On retrouve également le même écran central tactile de 10,1" (de série sur tous les Bigster) dédié au système multimédia et légèrement orienté vers le conducteur : un bon point pour la lisibilité.

Le poste de conduite est ergonomique.

La finition est aussi d’un bon niveau et bien que la majorité des matériaux soient en plastiques durs, et parfois peu valorisants au toucher, la réalisation n’est pas vraiment critiquable. Aucun bruit parasite n’est à signaler. Enfin, l’ergonomie globale est plutôt appréciable et la prise en main du Bigster ne posera aucun souci particulier.

L’autre atout de ce SUV familial est son habitabilité qui permettra à tous les passagers d’être très bien installés. Même la large console centrale ne gênera pas les deux occupants avant qui disposeront de beaucoup de place. Le conducteur sera même très bien loti avec les réglages électriques de la hauteur et de l'inclinaison du dossier. En revanche, pour modifier la longueur, il faudra se contenter d’un levier manuel. La question se pose moins pour le siège passager car tous les réglages sont manuels. À l’arrière, c’est encore mieux en termes d’espace et la longueur aux jambes sera appréciée des plus grands, tout comme l’importante garde au toit. Ainsi, même trois passagers trouveront facilement leurs aises et pourront voyager dans de bonnes conditions.

Les sièges avant assurent un bon maintien et trois passagers voyageront agréablement à l'arrière.

La modularité de la banquette arrière, fractionnable en trois parties 40/20/40, permet de gérer à souhait le volume du coffre. Pour la version hybrid 155 de notre prise en main, il peut ainsi passer de 612 l (lorsqu’il n’y a pas de roue de secours mais le kit ad hoc) à 1 912 l. Nous avons regretté la présence d’un simple cache-bagage à enrouleur qui ne s'est pas vraiment avéré pratique à manipuler. Et, lorsque les dossiers des sièges sont rabattus, on dispose d’un plancher plat et d’une longueur maxi de chargement de 2,7 mètres.

Comme beaucoup de constructeurs aujourd’hui, Dacia a cédé au chant des sirènes des applications avec My Dacia qui permet de consulter à distance des informations comme le kilométrage, le niveau de carburant, la date de la prochaine révision… Avec la commercialisation du Bigster, Dacia a fait évoluer son application et la complète de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, grâce à la réalité augmentée, la fonction « organisateur de coffre » permet d’apprécier la capacité de chargement et d’optimiser le rangement du coffre grâce à l’assistant intégré.

Le coffre est immense.

Au volant

Sous le capot, le Bigster pourra recevoir à terme 4 motorisations essence : mild hybrid-G 140 (version bicarburation essence/GPL à venir en fin d’année) ; mild hybrid 140 ; mild hybrid 130 4x4 (quatre roues motrices) et hybrid 155. Pour maîtriser les coûts et maintenir des prix attractifs, Dacia a fait le choix de ne proposer ni diesel, ni électrique.

Nous avons pris en main la version full-hybride, une toute nouvelle combinaison. Elle se compose d’un bloc à quatre cylindres (d’origine Nissan) de 1,8 l de cylindrée développant 107 ch couplé à deux moteurs électriques (un moteur de 50 ch et un démarreur/générateur haute tension), d’une batterie de 1,4 kWh (230 V) et d’une boîte de vitesses automatique à train épicycloïdal électrifiée. Le tout donc pour une puissance cumulée de 155 ch.

À conduire, cette motorisation s’est montrée assez agréable avec un démarrage qui se fait toujours en mode électrique. Ensuite, la douceur reste de mise avec des phases de transition lors de l’enclenchement du moteur thermique imperceptibles. On note tout de même un bruit plus important et un emballement du moteur lors des fortes accélérations, pour dépasser par exemple. De même, la boîte de vitesses manque parfois de réactivité au détriment du confort lors des changements de rapports. Mais, sur route, à vitesse stabilisée, l’ensemble est convaincant et, surtout, s’est avéré très sobre. Lors d’un parcours de 150 km de routes de campagne, sans dénivelé important, la consommation moyenne s'est établie à 4,9 l/100 km. C'est un très bon résultat vu le gabarit de l'engin. Attention toutefois, dès que le rythme s'est accéléré sur autoroute, le Bigster a avalé une moyenne de 7,2 l/100 km. Mais c’est encore dans la moyenne de la catégorie.

La mécanique full-hybride est agréable, sauf à haut régime.

Conçu sur la même plateforme que le Duster, baptisée CMF-B, le Bigster s’est avéré très confortable sur route. Ses suspensions sont bien adaptées au gabarit de la voiture et maîtrisent très bien la prise de roulis, pour le plus grand confort des passagers dans les virages. Si nous avions quelques craintes sur l’insonorisation, nous avons été agréablement surpris. Mis à part de légers bruits d’air à partir de 120 km/h, le Bigster évolue dans un silence appréciable. En ville, le SUV, malgré sa longueur, est maniable. La visibilité globale est bonne et le diamètre de braquage contenu (juste sous les 11 m) permet de manœuvrer assez facilement.

La gamme et les tarifs du Dacia Bigster (avril 2025)

Essential Expression Extreme Journey TCe 140 24 990 € 26 500 € 28 700 € 28 700 € Hybrid 155 29 300 € 31 100 € 31 100 € TCe 130 4x4 29 700 € 31 700 €