Alors que les États de l’Union européenne tentent de lutter contre les fraudes bancaires en ligne qui explosent depuis plusieurs années, les chèques ne sont pas totalement oubliés. Un nouveau dispositif, institué par la loi Labaronne du 6 novembre 2025, rend possible le contrôle automatique des chèques contrefaits ou altérés, dès leur remise à un professionnel, et non plus seulement au moment de l’encaissement. Il sera en effet possible au destinataire du chèque, en possession d’un terminal adapté, de connaître le verdict de sa banque : existe-t-il des risques importants pour que le chèque fasse l’objet d’une falsification ?

Jusqu’ici, les contrôles n’étaient pleinement réalisés qu’au moment de l’encaissement du chèque par la banque. Désormais, celle-ci obtient la possibilité d’interroger instantanément le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) lors de la remise du chèque pour paiement (art. L. 131-86 du Code monétaire et financier). En cas de doute, l’établissement pourra différer l’encaissement du chèque, dans l’attente d’un éventuel rejet définitif par la banque du payeur… et surtout d’en avertir le destinataire du chèque, qui pourra refuser ce moyen de paiement.

Rédaction soigneuse

Afin de rendre le dispositif d’alerte efficace, le texte impose une seconde obligation aux banques. Celles-ci doivent aviser le plus rapidement possible la Banque de France, en cas de chèque falsifié, illisible ou altéré pour permettre l’actualisation rapide du FNCI.

Un décret doit prochainement préciser le cadre technique et organisationnel de ces contrôles élargis. Il faut donc encore attendre quelques mois avant que le dispositif n’entre en vigueur. À ce terme, les consommateurs devront se montrer plus vigilants dans la rédaction du chèque. Car les rayures et autres ratures sur les chèques ne devraient plus, à l’avenir, pouvoir passer.