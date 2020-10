Hyundai i20 (2020) Premières impressions

Entièrement nouvelle, la Hyundai i20 est désormais mieux armée pour s’imposer dans un segment très concurrentiel. Mais il lui manque un peu de dynamisme sur route pour aller titiller les modèles stars.

Le segment des citadines, qui représente actuellement 60 % des ventes de voitures en France, est le plus bataillé par les constructeurs automobiles. Dès lors, il faut sortir les bons arguments pour se démarquer. Pour ce faire, Hyundai a complètement revu son i20 qui utilise une nouvelle plateforme, une nouvelle carrosserie plus dynamique et des nouveaux moteurs (ou du moins modernisés). Son intérieur est aussi revu de fond en comble et devient résolument moderne.

Qualité de vie à bord

Même s'il n'est constitué que de plastiques durs, l'intérieur de la nouvelle i20 est bien réalisé.

L’habitacle de la nouvelle Hyundai i20 fait plutôt bonne impression et on ne se rend pas immédiatement compte qu’il comporte uniquement des matériaux durs. Leur assemblage est en effet très bien réalisé et leur conception offre un joli rendu. Les vagues originales de la partie inférieure de la planche de bord qui rejoignent celles réalisées sur les contre-portes participent grandement à l’impression de qualité.

L'effet « vagues » du design intérieur.

L’écran central de plus de 10 pouces (la même taille que le combiné d’instruments, numérique également) apporte aussi un gage de qualité. Attention, ces deux écrans ne sont pas disponibles sur la version de base Initia. Pour chacun d’eux, les affichages sont clairs et très lisibles. L’ergonomie générale est assez bonne et la prise en main se fera facilement. Seules les commandes au volant sont peut-être un peu complexes et nécessiteront plus de temps pour les apprivoiser. Nous avons néanmoins apprécié la touche au volant permettant de désinhiber rapidement le système de maintien dans la voie.

Le combiné d’instruments et l’écran central font la même taille.

Les passagers seront plutôt bien lotis grâce à des sièges assez confortables. Certes, comme dans toutes les citadines, seuls deux occupants arrière voyageront dans de bonnes conditions. La troisième place doit être réservée à un usage plus occasionnel. L’accès à bord ne pose aucun souci à l’avant mais est un peu plus délicat à l’arrière en raison d’une ouverture de porte assez étroite.

Avec un volume de coffre de 352 l, l’i20 est plutôt bien placée et s’avère plus logeable que nombre de ses concurrentes. On apprécie également ses rangements assez nombreux et sa boîte à gants d’un volume appréciable et pratique à l’usage.

Le volume de coffre est plutôt généreux pour une citadine.

Au volant

Aucun diesel ne sera proposé sous le capot de l’i20, c’est logique, et l’on pourra trouver un moteur 4 cylindres essence 1.2 de 84 ch (soumis à 280 € de malus écologique) et un moteur 3 cylindres de 1.0 l de cylindrée d’une puissance de 100 ch. À noter que malgré la présence d’un alterno-démarreur de 10 kW, la puissance de ce moteur reste identique à 100 ch. C’est ce dernier que nous avons pris en main couplé à une transmission double embrayage à 7 rapports (DCT7). Pour la première fois, ce moteur déjà connu bénéficie de série de la technologie d’hybridation légère (ou mHEV, mild Hybrid Electric Vehicle) sous 48 V. Avec lui, pas de roulage en mode 100 % électrique mais seulement des apports de puissance occasionnels et un système de récupération d’énergie au freinage.

Le 3 cylindres est assisté par un alterno-démarreur alimenté en 48 volts.

Sur un trajet comportant un peu de circulation urbaine et beaucoup de voies rapides ou autoroutes et routes de campagne, l’appétit de ce bloc n’est pas des plus raisonnables. Malgré notre conduite sereine, nous n’avons pas réussi à descendre sous la barre de 6,5 litres aux 100 km, ce qui est dans la moyenne haute pour ce type de moteur. Et la différence de consommation entre le mode éco et sport est assez réduite (moins de 1 l/100 km). Le moteur 3 cylindres est par ailleurs assez agréable à utiliser mais nous avons remarqué un temps de réponse parfois important de la boîte de vitesses, comme si elle hésitait entre deux rapports. Cela engendre alors des à-coups pas toujours très confortables. Heureusement, cela n’est qu’occasionnel et le reste du temps, la transmission est douce. En revanche, le fonctionnement de l’alterno-démarreur est imperceptible et très linéaire. Que ce soit au moment du redémarrage après un arrêt ou lorsqu’il vient épauler le moteur thermique, son entrée en service est transparente pour le conducteur. Avec ses 100 ch, il rend la voiture assez nerveuse et dynamique.

La boîte manuelle à 6 rapports.

Sur la route, la nouvelle i20 est à double facette. Sur revêtement en bon état et dans les virages, elle se comporte très bien. La tenue de route est précise et saine. En revanche, dès que la chaussée se dégrade, on est immédiatement ballotté et les bruits de roulements sont omniprésents. Le roulage n’est alors pas très agréable. Le sentiment est un peu le même avec la direction. Lorsque la chaussée est impeccable, elle est précise et offre un bon ressenti au conducteur. Mais dès que le goudron est déformé, on ressent une sensation de flou et un léger manque de précision. Heureusement, en ville, l’i20 est maniable à souhait et passe partout sans encombre.

Sécurité

La Hyundai i20 nouvelle génération est très bien équipée et dispose d’un beau panel d’équipements de sécurité et d’aides à la conduite. On peut par exemple signaler la présence, de série sur toutes les versions, de l’allumage automatique des feux de croisement, l’assistance active au maintien de voie, le système de détection de fatigue du conducteur, mais aussi le limiteur de vitesse intelligent ainsi que la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse. Autant d’équipements qui font de l’i20 l’une des citadines les mieux équipées.

La Hyundai i20 en résumé Avec des tarifs compris entre 15 950 et 25 300 €, la nouvelle i20 reste une citadine abordable, même si on pourrait croire le contraire. En effet si on compare avec la star du segment, la Renault Clio, on remarque que cette dernière débute à 14 900 €. Mais à ce prix-là, on ne dispose que d’un moteur de 65 ch, c’est un peu léger, et surtout d’un équipement moins intéressant. Il faut donc plutôt la comparer avec des versions milieu de gamme et là, l’i20 prend l’avantage. Quant à son autre rivale française, la Peugeot 208, elle débute à 16 000 € pour, là aussi, un moteur moins puissant de 75 ch (soit 9 de moins que la coréenne). En plus, l’i20 bénéficie d’une garantie 5 ans, un argument à prendre en compte. Les + Niveau d’équipement

Design intérieur

Qualité de fabrication

Prix Les - Suspensions sur route mauvaise

Consommation

Volume de coffre