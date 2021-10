Hyundai Tucson hybride rechargeable Premières impressions

Moins d’un an après la commercialisation du nouveau Tucson, Hyundai propose désormais une version hybride rechargeable de son SUV. Si elle n’est pas la plus dynamique à conduire, cette version est intéressante en termes d’autonomie.

Comme nous l’annoncions dans notre prise en main du nouveau Hyundai Tucson commercialisé fin 2020, la version hybride rechargeable est désormais présente au catalogue. Une version attendue pour concurrencer la star du segment : le Peugeot 3008 hybride. Et ses arguments sont plutôt intéressants face au concurrent français. Car le SUV du fabricant coréen est un vrai véhicule à 4 roues motrices (un arbre de transmission longitudinal relie les essieux avant et arrière) et il le restera en toutes circonstances, contrairement au 3008. En effet, comme les roues arrière du SUV français sont entraînées par un moteur électrique dédié, lorsque les batteries sont vides ou au-delà de 120 km/h, ce dernier ne fournit pas de puissance aux roues arrière. Le 3008 redevient alors un véhicule à deux roues motrices.

Pour le reste, l’infrastructure hybride est assez proche sur les deux modèles. Tous deux utilisent un 4 cylindres essence de 1,6 litres (de 180 ch pour le Tucson et de 200 ch pour le 3008) et disposent d’une batterie de capacité très proche avec respectivement 13,8 et 13,2 kWh. La grosse différence se situe au niveau du moteur électrique, un peu moins puissant avec 91 ch pour une puissance cumulée de 265 ch sur le modèle coréen. De son côté, le 3008 dispose d’un moteur électrique de 110 ch à l’avant et de 113 ch à l’arrière pour une puissance globale de 300 ch. La différence de puissance se ressent lors des accélérations où le 3008 se montre plus vif et plus dynamique. Même si le Tucson hybride rechargeable ne démérite pas sur la route, vu le poids de l’engin, on ne se rendra pas forcément compte qu’il y a plus de 260 ch sous le capot. En ville, les démarrages en mode 100 % électrique confèrent une bonne dynamique au véhicule.

Le moteur hybride de la version rechargeable du Tucson est agréable à l'usage.

Côté consommation, le Tucson hybride rechargeable est assez raisonnable. Sur un parcours mixte, en roulant en mode hybride qui gère seul toutes les transitions énergétiques et sur un parcours avec des routes de petite montagne, la consommation affichée par l’ordinateur de bord était de 4 l/100 km. Elle sera presque au double lorsque les batteries seront épuisées pour atteindre les 7,5 l/100 km. Un chiffre assez raisonnable au regard du poids du Tucson qui affiche presque 2 tonnes sur la balance. En mode électrique qui empêche l’utilisation du moteur thermique, l’autonomie s’est portée à 54 km sur des routes assez exigeantes mais en roulant le pied léger. Dommage que le véhicule ne possède pas de système de récupération d’énergie au freinage plus performant avec, notamment, un mode B proposant plusieurs niveaux de récupération. Cela aurait certainement permis d’accroître la distance parcourue. Toutefois, il y a fort à parier qu’en circulant exclusivement en ville, l’autonomie en mode électrique soit plus importante et atteigne alors les 60 km (le constructeur annonce 74 km selon le protocole WLTP).

Comme sur tous les hybrides rechargeables, le Tucson dispose de 2 trappes : une pour la recharge électrique et une pour le carburant.

Pour le reste, il n’y a pas de différence entre cette version hybride rechargeable et les autres et le comportement routier est identique. Notons toutefois une légère baisse de la capacité de chargement avec un volume de coffre de 558 litres qui perd presque 60 litres par rapport au Tucson classique.

En raison de la présence des batteries, le volume de coffre est un peu réduit.