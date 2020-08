© kitchenaid KitchenAid Cook Processor Premières impressions

Cinq ans après la commercialisation de son premier modèle, KitchenAid propose une version améliorée de son robot cuiseur Cook Processor. Principales nouveautés : une balance intégrée, un bandeau de commandes à écran LCD et 100 recettes préprogrammées. Nos premières impressions.

Par rapport à la version précédente, il y a du mieux ! Premier point positif : la nouvelle version du Cook Processor de KitchenAid, sortie le 15 août au prix de 1 199 € (soit 400 € de plus que la version précédente), possède une balance intégrée, qui évite des transvasements inutiles (un vrai plus par rapport au robot cuiseur Moulinex i-Companion Touch XL, sorti en mars dernier). Et pour l’avoir essayée, il faut reconnaître que cette balance est très réactive, en plus d’être précise au gramme près (contrairement à celle de ses concurrents low cost, tels que le Fagor Connect de Carrefour ou le Monsieur Cuisine Connect de Lidl).

La balance intégrée est réactive et précise au gramme près.

Peu de recettes intégrées

Deuxième nouveauté : le bandeau de commandes LCD, qui permet enfin au robot de proposer, comme la plupart de ses concurrents, des recettes pas à pas préréglées. Toutefois, le nombre de recettes enregistrées étant limité (une centaine, dont seulement 16 desserts et 13 plats à base de poisson, par exemple), l’utilisateur devra probablement souvent se référer au livre de recettes fourni avec le robot, ainsi qu’au site Web et à l’application pour smartphone associée, qui en proposent plusieurs centaines d'autres. Écran LCD ou pas, l’utilisateur devra encore fréquemment entrer lui-même les réglages dans le robot. Enfin, dernière nouveauté : la disparition, sur la face avant du robot, de boutons peu utiles, qui allège son design.

De nombreux accessoires

Les accessoires fournis avec le robot sont les mêmes que dans la version précédente : un couteau double-lame, un mélangeur, un fouet, un pétrin, un mini-bol en plastique et son couteau pour hacher de petites quantités, et trois paniers vapeur (dont un petit panier interne et deux grands paniers supérieurs). Le kit permettant de trancher et râper est quant à lui toujours vendu en option, au prix de 199 €.

Rappelons enfin que, si ce robot est peu encombrant par rapport à beaucoup de ses concurrents, la capacité de son bol est également plus restreinte, à savoir 2,5 litres, contre 3 litres pour le Digicook d'Intermarché et le Kenwood Cook Easy+, et 3,8 litres pour le Magimix Cook Expert Premium XL. Seul le Thermomix TM6 de Vorwerk fait moins, avec 2,2 litres.

De nombreux accessoires sont fournis avec le robot.

Tests en laboratoire

Si nous n’avons pas encore pu tester en laboratoire ce nouveau modèle, nous avons déjà mis à l'épreuve sa version précédente (préparation d'une dizaine de recettes différentes, mesure de l'endurance du moteur, de la résistance au lave-vaisselle, du bruit...). Or, mis à part les nouveautés décrites plus haut, et une amélioration notable sur le système de fermeture du couvercle apportée en 2016, il est probable que le nouveau modèle partage beaucoup de caractéristiques avec sa version précédente. Vous pouvez retrouver ses résultats dans notre dernier comparatif de robots cuiseurs, en attendant les résultats de nos prochains tests.