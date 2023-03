© Jaime SAINZ DE LA MAZA Mitsubishi ASX Premières impressions

Pour compléter sa gamme réduite à peau de chagrin depuis 2 ans, Mitsubishi propose un SUV compact, l’ASX, qui est en fait un Renault Captur rebadgé. Un copier-coller qui ne corrige malheureusement pas les petits défauts de la voiture mais qui s’avère plus abordable.

Ayant intégré l’Alliance Renault-Nissan en 2016, Mitsubishi n’avait jusqu’à présent pas véritablement bénéficié de projet commun. 2023 marque le début d’une nouvelle ère pour le constructeur japonais dont la gamme avait fondu comme neige au soleil et qui ne proposait, en 2022, que 2 modèles : la citadine Space Star et le SUV Eclipse Cross PHEV, un hybride rechargeable.

Cette année, Mitsubishi double son offre sur le marché français avec, dans un premier temps, la commercialisation du nouveau ASX, un SUV compact (dans les faits le Renault Captur simplement rebadgé), et à la rentrée de septembre la nouvelle Colt, une citadine. Cette dernière arrivera quelques mois après la nouvelle Renault Clio dont elle reprendra la plupart des éléments.

Un juste retour des choses

Si Mitsubishi a fait le choix de faire un copier-coller du Renault Captur pour son ASX, c’est tout simplement pour lui permettre d’être présent sur un marché qu’il avait abandonné et accroître rapidement sa présence en France. Et cela à moindre coût tout en disposant d’une offre de motorisations modernes (thermique essence, hybride et hybride rechargeable) et dans un délai très court, incompatible avec un développement propre.

Juste retour des choses, car il y a quelques années ce sont les constructeurs français qui sont venus frapper à la porte de Mitsubishi pour s’inspirer de ses modèles. Ainsi, l’ancien Outlander a été repris par Peugeot et Citroën pour commercialiser leur 4007 et C-Crosser et l’ancienne génération d’ASX servira à produire les 4008 et C4 Aircross. Tout comme la citadine électrique i-Miev a donné naissance aux Peugeot iOn et Citroën C-Zéro.

Alors, Captur ou ASX ?

Inutile de préciser que l’apposition d’un logo sur la calandre et d’une marque sur le hayon n’ont rien changé au comportement routier, qui demeure ferme. De même, ce nouveau baptême n’a pas corrigé les petits défauts du Captur comme les sièges avant qui manquent un peu de maintien, un GPS perfectible et la boîte à gants coulissante pas vraiment pratique à l’usage, notamment en présence d’un passager.

La présentation reste soignée et l’agrément d’utilisation de la version hybride essayée est bien réel, avec un appétit plus contenu que la version thermique. La consommation s’est en effet établie à un peu moins de 5 litres aux 100 km sur un trajet varié comportant routes de montagne, voies rapides et départementales. Dès lors, pour trouver des différences entre les deux modèles, il faudra regarder du côté des tarifs, du niveau d’équipement et, surtout, de la garantie. Car, et c’est l’un des gros atouts de l’ASX par rapport à son homologue, il est proposé avec une garantie de 5 ans ou 100 000 km (contre 2 ans pour un kilométrage illimité pour le Renault). Et l’ASX dispose du pack assistance Mitsubishi Motors (1). Ce qui devrait avoir une incidence positive sur les montants des loyers d’une LOA et donner l’avantage au constructeur japonais.

Moins cher et mieux équipé

En ce qui concerne les tarifs, l’ASX prend également l’ascendant sur le Captur. Alors que ce dernier, en version Evolution TCe 90 (la plus petite disponible) est proposé à 25 550 €, l’ASX 1.0 MPI-T 91 Invite s’affiche à 24 990 €, soit 560 € de moins. Et s’il est moins cher, l’ASX est aussi mieux équipé car il reçoit de série la caméra de recul avec radars avant et arrière (option à 350 € pour le Captur). En haut du catalogue, la tendance s’inverse lourdement et le japonais est beaucoup plus cher. On trouve ainsi le Captur hybride rechargeable Techno E-Tech plug-in hybrid 160 à 37 950 € contre 42 990 € (5 040 € de plus !) pour l’ASX 1.6 MPI PHEV 159 Instyle. Mais attention, cette différence sera absorbée par les options nécessaires (toit ouvrant, combiné d’instruments numérique personnalisable, régulateur de vitesse adaptatif, etc.) pour mettre le Captur au même niveau d’équipement que l’ASX.

En conclusion, le Mitsubishi et le Renault se valent en termes de prix, à équipement équivalent, mais l’ASX gagne la partie grâce à sa garantie. Et, face à d’autres concurrents comme le Peugeot 2008 ou le Citroën C3 Aircross, il se montre plus intéressant grâce à ses motorisations hybrides que les deux Français ne possèdent pas. Enfin, l’ASX devra aussi composer avec une Toyota Yaris Cross un peu moins chère et bien équipée.

(1) Le pack comprend le remorquage chez le réparateur agréé le plus proche, le gardiennage, etc. Et, si vous êtes éloigné de plus de 50 km de votre domicile, le service couvre l’hébergement pendant 4 nuitées ou la mise à disposition d’un véhicule de remplacement pendant 5 jours ouvrables.