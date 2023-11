Mitsubishi Colt (2023) - Premières impressions

En juillet 2020, la survie de Mitsubishi en Europe se discutait au sein de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. La décision de continuer l’aventure est tombée en mars 2021. Or, le constructeur japonais disposait d’un catalogue restreint, il lui fallait trouver de quoi compléter sa gamme. Pour mettre sur le marché rapidement de nouveaux modèles (il faut compter environ 5 ans avant de pouvoir commercialiser une nouvelle voiture), Mitsubishi est allé puiser directement chez ses coéquipiers. C’est ainsi que début 2023, le constructeur proposait, sans quasiment bourse délier, une version rebadgée du SUV compact Captur, l’ASX. C’est désormais au segment des citadines que Mitsubishi s’attaque avec sa nouvelle Colt, la 7e génération au total, qui est de fait une Clio rebaptisée. Seule une calandre très légèrement modifiée fera la différence entre les deux citadines.

Qualité de vie à bord

L'intérieur de la nouvelle Colt (à gauche) est semblable à celui de la Clio.

Pas de surprise par rapport à ce que l’on connaît, l’habitacle de la Colt est bien fini et dispose de matériaux agréables et bien assemblés. Tout l’équipement et l’instrumentation sont identiques au modèle français et on retrouve le nouveau combiné d’instruments numérique sans rebord de 7 à 10" de diagonale et un écran central de 7 ou 9,3" selon les versions. L’affichage et les fonctionnalités proposées sont également identiques pour une ergonomie appréciable et relativement facile à appréhender. La seule modification visible sera le changement du logo situé au centre du volant. En haut de gamme, la Colt ne bénéficie pas de la sellerie spécifique à la version Esprit Alpine de sa sœur française mais offre tout de même des tissus de qualité.

En ce qui concerne l’aménagement, pas de changement non plus. Le volume reste l’une des références de la catégorie avec 391 litres pour les versions essence et 301 litres sur la version hybride. La différence est due à la présence de batterie sous le plancher arrière.

Le volume de coffre est l'un des meilleurs du segment.

Au volant

Ici aussi pas de bouleversement par rapport à ce que propose Renault. Excepté le diesel et la version GPL que Mitsubishi a exclus, on retrouve les mêmes motorisations. Le choix pourra donc se faire entre un bloc essence à 3 cylindres 1.0 MPI de 67 ou 91 ch et un bloc essence à 4 cylindres 1.6 MPI HEV 143 dont nous avons pris le volant pour notre prise en main.

La mécanique fait preuve d’une excellente sobriété avec une consommation moyenne indiquée par l’ordinateur de bord à 5 l/100 km. Une valeur constatée sur un parcours de 200 km de routes nationales et départementales réalisé à vitesse stabilisée : un résultat qui fait partie des meilleurs du segment. Sur un plus court trajet de routes planes, nous avons même réussi à descendre en dessous de cette valeur et atteindre une moyenne de 4,7 l/100 km. La circulation en mode 100 % électrique n’est possible que sur quelques kilomètres mais on pourra en profiter un maximum en ville en ayant le pied très léger. Ensuite, sur route, on apprécie l’apport de puissance du système hybride qui autorise des accélérations importantes. Mais là, comme sur la Clio, le bruit engendré n’est pas des plus agréables !

Nous avons constaté le même confort lorsque la route est en bon état mais, étrangement, sur mauvais revêtement les suspensions, très fermes, nous ont assez maltraités. Les routes pavées deviennent alors très désagréables.

La motorisation hybride s'est avérée très sobre.

Sécurité

Sans surprise, la Colt reprend tous les dispositifs d’aide à la conduite dernier cri proposés par la Clio. Parmi les plus importants, on peut citer l’Active Driver Assist, la caméra 360°, l’aide au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation ou encore le freinage actif d’urgence avec détection de cyclistes et de piétons. À noter que le constructeur ne propose aucun équipement en option et que, si vous souhaitez disposer de tous ces éléments, il faudra opter pour la finition haut de gamme Instyle.

Le système de détection des piétons et cyclistes effectue un freinage en cas de risque de collision. © Mitsubishi