Bis repetita. Comme en 2025, 9 millions de contribuables vont recevoir un virement bancaire ou un chèque de la part du fisc en janvier 2026. Une avance de 600 € en moyenne, qui sera soldée cet été.

Environ 9 millions de foyers recevront un virement ou un chèque correspondant à 60 % de leurs réductions et crédits d’impôt habituels (emploi à domicile, dons, investissement locatif, etc.). Un montant moyen de 600 € Cette somme permet d’anticiper le décalage du prélèvement à la source, qui ne prend pas en compte vos avantages fiscaux en temps réel. Le montant est calculé sur la base de vos dépenses de 2024.

Vous avez employé une aide à domicile ou une assistante maternelle en 2024 ? Fait un séjour en Ehpad ? Versé des dons ou des cotisations syndicales ? Réalisé un investissement locatif estampillé Pinel, Denormandie ou Loc’Avantages ? Ces dépenses vous ont en principe donné droit à des réductions ou crédits d’impôt en 2025. Bonne nouvelle, le fisc versera une avance égale à 60 % de ces avantages fiscaux sur votre compte bancaire le 15 janvier 2026, ou il vous enverra un chèque par courrier d’ici la fin du mois s’il n’a pas vos coordonnées bancaires.

600 € par foyer en moyenne

Cette avance va permettre d’alléger votre charge fiscale de début d’année. D’un montant moyen de 600 € par foyer bénéficiaire, elle est destinée à compenser le fait que les impôts prélevés à la source sur vos revenus sont calculés à un taux qui ne tient pas compte des réductions et crédits d’impôt auxquels vous avez droit.

Ainsi, si vous avez supporté 3 000 € de frais d’emploi à domicile en 2024, vous avez bénéficié d’un crédit d’impôt de 1 500 € en 2025 (50 % de 3 000 €) et vous allez percevoir une avance de 900 € en janvier 2026 (60 % de 1 500 €). Son montant compensera les impôts excessifs prélevés sur vos revenus perçus début 2026, ces derniers étant taxés à un taux de prélèvement à la source qui ne tient pas compte de votre crédit d’impôt.

Bon à savoir Si vous avez fait des dépenses éligibles à l’avance de réductions d’impôt en 2025 mais pas en 2024, vous ne toucherez rien en janvier 2026. L’intégralité des réductions et crédits d’impôt à vous accorder vous sera versée cet été. Leur montant sera par ailleurs utilisé par le fisc pour calculer l’avance de réductions d’impôt à vous verser en janvier 2027.

Complément ou remboursement

Cet été, le fisc calculera les réductions et crédits d’impôt à vous accorder en 2026 sur la base des dépenses inscrites dans votre déclaration de revenus 2025 (à renvoyer en mai ou juin). Puis il comparera leur montant à l’avance versée en janvier. Si vos dépenses défiscalisantes de 2025 sont supérieures ou égales à celles de 2024, vous aurez droit à un complément de réductions d’impôt cet été (qui compensera la surtaxation à la source de vos revenus perçus fin 2026). Par contre, si vos dépenses de 2025 sont en baisse, vous devrez rembourser la part de l’avance reçue en trop en septembre (car le fisc vous l’aura versée à tort).

Ainsi, si vous avez supporté 3 000 € de frais d’emploi à domicile en 2025 comme en 2024, vous aurez droit à un complément de crédit d’impôt de 600 € cet été, soit la différence entre votre crédit d’impôt de 1 500 € et l’avance de 900 € de janvier. En revanche, si vous n’avez supporté que 1 500 € de frais d’emploi à domicile en 2025, vous devrez rembourser 150 € au fisc en septembre, soit la différence entre l’avance de 900 € de janvier et votre crédit d’impôt de 750 €.

Bon à savoir Chaque année entre octobre et début décembre, vous pouvez réduire ou supprimer l’avance de réductions d’impôt à percevoir en janvier de l’année suivante. Il suffit de vous connecter à votre espace particulier sur le site des impôts, rubrique « Prélèvement à la source ». Cela vous évite d’avoir à rembourser en septembre l’avance reçue en trop en janvier.