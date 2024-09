« Moi qui tiens un restaurant, j’ai maintenant du mal à entrer dans ma cuisine. » Au téléphone, Sandrine Lossignol raconte, photos et certificats médicaux à l’appui, comment elle a été brûlée aux 1er et 2e degrés au niveau des bras, de la tête et du cou par son robot cuiseur, le 7 mai 2024. Alors qu’elle préparait de la soupe, le couvercle se serait soudainement détaché, et du liquide brûlant aurait été violemment aspergé. « J’avais pourtant tout fait comme à mon habitude, en respectant le mode d’emploi », insiste-t-elle.

© DR Les brûlures au bras subies par une des utilisatrices du robot cuiseur de Moulinex.

Son témoignage concorde avec celui d’au moins 4 autres femmes avec qui nous avons pu échanger. Toutes auraient vu, il y a quelques années, leur robot (le modèle Companion HF800 de Moulinex) se mettre à vibrer très fortement, au moment du mixage de leur soupe, puis le couvercle se détacher et le liquide brûlant être projeté sur plusieurs mètres. Toutes nous ont envoyé des photos, souvent accompagnées de certificats médicaux attestant de brûlures au 2e voire, pour l’une d’elles, au 3e degré, provoquées par ces projections. Pour seul dédommagement, la plupart se seraient vu offrir par Moulinex un nouveau robot, d’un modèle différent.

© DR L’état de la cuisine après la projection de soupe.

Quant à l’appareil impliqué dans ces accidents, s’il n’est aujourd’hui plus fabriqué par Moulinex, il reste commercialisé en reconditionné ou sur des sites de seconde main tels que Fnac.com, Backmarket ou encore Leboncoin, sans qu’aucun message d’alerte n’y soit associé. « 100 % des tests effectués dans le respect des conditions d’utilisation de la notice ont montré un fonctionnement normal et sûr du Companion », justifie Moulinex, qui assure que « le problème de projection en programme soupe n’a jamais pu être reproduit dans des conditions normales d’utilisation ». Les services de la répression des fraudes (DGCCRF), chargés d’alerter les consommateurs et de retirer les produits dangereux du marché, ont quant à eux refusé de commenter.

