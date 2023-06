Voiture électrique MG ZS EV Premières impressions

Avec son SUV électrique ZS, le fabricant chinois MG propose une voiture agréable et performante à un prix défiant toute concurrence. Malgré sa finition et son comportement routier légèrement en deçà des modèles européens, le ZS EV représente une véritable alternative.

C’est désormais indéniable : il va falloir compter avec les voitures chinoises. Après avoir longtemps frappé à la porte de l’Europe, les modèles arrivés timidement il y a quelques années rencontrent désormais un franc succès. Il faut dire qu’ils possèdent de solides arguments, à commencer par un prix de vente avantageux. Pour preuve, selon le Comité des constructeurs français d’automobiles, avec 9 033 immatriculations, la marque MG a vendu plus de voitures sur les 5 premiers mois de cette année que Seat (8 004), Suzuki (7 830) ou encore Volvo (5 654). Et le constructeur fait quasi part égale avec DS et Mini qui ont vendu un peu plus de 10 000 autos. Avec son SUV restylé il y a quelques mois, MG devrait donc encore renforcer ses positions.

Qualité de vie à bord

La qualité de fabrication est globalement bonne.

L’intérieur du ZS est bien fini et réalisé avec des matériaux de bonne qualité qui sont en progrès par rapport à ceux de l’ancienne génération. Même si certains plastiques restent durs, le résultat est accueillant, sans plus. En outre, sur cette génération de ZS, tous les écrans numériques ont gagné en surface, ce qui lui confère une touche de modernité. Le conducteur dispose face à lui d’un combiné d’instruments de 7" programmable. L’écran central est quant à lui passé à 10" pour une ergonomie améliorée mais qui reste toujours perfectible. En effet, il n’est pas très intuitif et la recherche dans les différents menus demande une certaine habitude. Il faudra donc prendre le temps de se familiariser avec son utilisation pour ne pas être déconcentré à l’usage.

On regrette aussi que le système de navigation n’intègre pas de planificateur de recharge. Il faudra donc estimer soi-même le moment où il faudra brancher son véhicule. Difficile à faire lors des premiers tours de roues, ce qui laisser augurer des moments d’angoisse. À noter que chaque ZS EV intègre le MG iSMART de dernière génération, avec la navigation dotée de l’info-trafic en temps réel, Apple CarPlay et Android Auto, la connectivité Bluetooth, 5 ports USB, la radio numérique DAB+, Amazon Music Prime et les mises à jour à distance over-the-air. Le dispositif propose également de nombreuses fonctionnalités contrôlables à distance depuis son smartphone grâce à l’application dédiée.

Contrairement à la version précédente, tous les écrans sont désormais numériques à bord du ZS de MG.

Côté habitabilité, le ZS souffle le chaud et le froid. Le point positif concerne l’habitabilité généreuse et l’espace alloué aux occupants. À l’avant comme à l’arrière, tous pourront voyager dans de bonnes conditions. Nous avons également apprécié la bonne visibilité générale, chose assez rare sur les véhicules modernes où la surface vitrée se réduit comme peau de chagrin. En revanche, on regrette que les espaces de rangement soient si peu nombreux et souvent petits, comme la boîte à gants et les vide-poches des portières. De même, l’ajustement de la position de conduite n’est pas des plus efficaces à cause de l’absence du réglage en profondeur du volant. Dommage enfin que la modularité soit limitée en raison d’une banquette fixe, uniquement rabattable 60/40. Impossible dès lors de disposer d’un plancher plat. Le volume du coffre varie de 448 litres à 1 166 litres.

Il faut préciser que ce ZS est désormais capable de tracter une remorque (500 kg max), ce n'était pas le cas avant.

Si les sièges avant manquent un peu de maintien, ceux à l'arrière sont confortables.

Au volant

Une des évolutions majeures du MG ZS EV concerne son pack de batteries. Le SUV est disponible avec un choix de deux capacités. La version « autonomie étendue » est équipée d’une batterie de 70 kWh et offre une autonomie théorique de 440 km (contre seulement 263 km pour le précédent ZS EV avec sa batterie de 44,5 kWh). Les roues avant sont entraînées par un moteur électrique de 156 ch (115 kW) pour un couple de 280 Nm. Le ZS EV est également disponible en version « autonomie standard » qui reçoit une batterie de 50,3 kWh pour une autonomie de 320 km. Le moteur électrique est légèrement plus puissant puisque le conducteur dispose de 177 ch (130 kW).

La motorisation électrique est déclinée en deux puissances.

Nous avons pris le volant de la version haut de gamme et notre consommation moyenne s’est établie à 21 kWh/100 km sur un trajet composé de routes rapides urbaines, de ville et d’un peu d’autoroute. Dans ces conditions, nous pouvions espérer une autonomie d’un peu plus de 300 km. Mais, lors de notre portion d’autoroute, la consommation instantanée est grimpée à 25 kWh/100 km, ce qui ne permettrait alors que de parcourir 280 km. Concernant la recharge, la version standard reçoit un chargeur embarqué de 6,6 kW contre 11 kW pour l’autre version. Ainsi, pour passer de 10 % à 80 % de charge, il faudra compter respectivement 5,4 h et 4,5 h. Et toutes les versions du nouveau ZS EV sont compatibles avec la charge en courant continu (DC) jusqu’à 92 kW de puissance. Dans ce cas, il faut à peine 40 minutes pour gonfler la batterie de 5 % à 80 %.

Le nouveau ZS EV se distingue par sa calandre fermée cachant la prise.

À l’usage, nous avons remarqué des suspensions très orientées vers le confort, ce qui se traduit par un comportement un peu pataud. Ainsi, sur route, le ressenti pour le conducteur n’est pas des plus agréables, avec parfois une sensation de flou dans le volant. De même, si un virage doit être négocié un peu sèchement, la voiture prend un peu trop de roulis et ne se montre pas très agréable à conduire. À l’inverse, sur autoroute, la ZS est très confortable et permet de voyager au long cours sans encombre. Le conducteur dispose en outre de 3 modes de conduite, ce qui permet de modifier le comportement de la direction du SUV notamment en mode sport où celle-ci sera plus directe. Par rapport à la version précédente, dommage qu’aucune intervention n’ait été faite sur la fermeté des suspensions. En ville, le SUV s’est montré très maniable et, grâce au bon champ de vision global, les manœuvres sont réalisées sans aucun souci.

Sécurité

Le SUV MG ZS EV avait reçu 5 étoiles à l’Euro NCAP au moment de sa commercialisation en 2019. Cette nouvelle version, recevant un panel complet d’aides à la conduite (Adas) de série, regroupées sous le nom de MG Pilot, devrait logiquement faire aussi bien dans ce domaine. En matière de sécurité, le SUV peut en effet compter sur 11 assistances à la conduite. Parmi elles, signalons le régulateur de vitesse adaptatif, l’avertisseur de collision frontale avec freinage automatique d’urgence, l’assistant de maintien dans la voie et l’assistant de conduite en embouteillage. La version haut de gamme Luxury ajoute deux technologies d’assistance à la conduite : le détecteur d’angle mort et l’alerte de trafic transversal.