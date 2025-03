Sixième SUV de Volkswagen, le Tayron affiche une ligne très consensuelle. Disponible en 5 ou 7 places et avec de nombreuses motorisations, il devrait trouver sa clientèle grâce à un bon niveau d’équipement, de confort et une habitabilité appréciable. Mais il faudra faire des efforts pour se l’offrir.

Remplaçant du Tiguan Allspace dont la commercialisation s’est arrêtée en 2024, le Volkswagen Tayron s’intercale entre les Tiguan et Touareg. SUV familial, il est proposé en 5 ou 7 places avec tous les types de motorisations thermiques : essence, hybride rechargeable ou diesel. En revanche, pas d’électrique en prévision. Ce SUV dispose de sérieux atouts mais son style très consensuel ne le démarque pas de la concurrence.

Qualité de vie à bord

Avec le Tayron, Volkswagen propose une présentation intérieure très soignée.

En montant dans le Tayron, on sait tout de suite que l’on est à bord d’un véhicule Volkswagen. Aucune surprise sur l’architecture intérieure, qui n’est pas sans rappeler l’environnement du Tiguan. Les matériaux sont de qualité et leur assemblage ne souffre d’aucune critique. Une sensation de qualité renforcée par le côté épuré de l’habitacle.

Une surprise toutefois avec la présence d’un large écran central (12,9" de série ou 15" en option) qui trône en plein milieu de la planche de bord et ne passe pas inaperçu. Dommage qu’il n’ait pas été mieux intégré à cette dernière pour plus de discrétion. Point positif, même dans sa plus petite dimension, il offre une bonne ergonomie et s’avère très lisible. La recherche d’une fonctionnalité est fluide et nous avons apprécié la présence, dans le bandeau supérieur de l’écran, d’icônes de raccourcis permettant un accès direct à certaines fonctions. Il est d’ailleurs possible de les personnaliser.

Situées en dessous de cet écran, les touches tactiles de réglage de la température sont assez réactives mais il faudra quand même faire attention à bien placer son doigt au risque de ne pas parvenir à modifier quoi que ce soit. L’ergonomie sera un peu plus complexe au niveau du volant où les quelque 19 boutons présents demanderont une certaine habitude.

Les commandes au volant sont très nombreuses.

L’espace à l’avant est appréciable et les sièges sont confortables. Ils assurent également un bon maintien, même en latéral. Ces derniers peuvent être, en option, massants, chauffants et ventilés : de quoi permettre au passager de parcourir de nombreux kilomètres sans ressentir de fatigue. À l’arrière, les trois passagers seront confortablement installés. Pour la version à 7 places, la troisième rangée est accessible par des adultes après quelques contorsions mais l’espace alloué est logiquement restreint. Même si la banquette coulissante sur 18 cm améliore la situation, les passagers adultes de cette troisième rangée ne voyageront pas confortablement très longtemps.

Les places arrière ne seront pas agréables pour des adultes.

Le volume de coffre est assez raisonnable en configuration à 7 places car il atteint 345 litres. C’est certes juste pour partir nombreux trois semaines en vacances mais au quotidien c’est largement suffisant. Le volume devient très important lorsque la troisième rangée est rabattue et passe alors à 850 litres (885 l ou 705 l pour l’hybride 5 places). À noter que comme le Peugeot 5008 (renouvelé en 2024) ou le Renault Espace 6 (bientôt restylé), le Tayron TDI et eTSI est livré de série en 7 places en France. Il est toutefois possible de le commander en 5 places via une option gratuite.

Le volume de coffre change du tout au tout avec le nombre de rangées.

Au volant

Le Tayron propose un large panel de motorisations et toutes les énergies principales sont représentées : essence, diesel et électrique (hybride). On peut ainsi trouver sous le capot un moteur micro-hybride essence 1.5 eTSI de 150 ch ou un diesel 2.0 TDI de 150 ch ou encore deux hybrides rechargeables eHybrid basés sur le 1.5 TSI essence et développant 204 ou 272 ch. Les deux sont équipées d’une batterie lithium-ion de 25,7 kWh offrant une autonomie max annoncée en mode tout-électrique de respectivement 126 et 119 km.

Nous avons dans un premier temps pris le volant de la version hybride rechargeable de 204 ch, celle qui devrait représenter une large partie des ventes en France. La mécanique est agréable à conduire et l'autonomie en 100 % électrique satisfaisante. Certes, au regard du gabarit de l'engin et de ses presque deux tonnes (1 939 kg pour le 204 ch et 1 948 kg pour la version 272 ch), elle est moins importante que celle proposée sur les Audi A3 ou Volkswagen Golf hybride rechargeable équipées du même ensemble. Nous avons tout de même parcouru un peu plus de 90 km sans consommer une goutte de carburant, ce qui est unique dans le segment à ce jour. Sur un autre trajet d’une centaine de kilomètres réalisé en mode auto (le système gère lui-même l’utilisation de la batterie), la consommation de carburant s’est établie à un très honorable 4 l/100 km. Mais une fois les batteries à plat, il faudra compter le double. Le temps de la recharge complète est de 2 h 30 sur une borne en courant alternatif (AC) de 11 kW. Et il faudra 25 min pour passer de 10 % à 80 % en se branchant sur une borne de charge rapide en courant continu (DC) de 50 kW.

La mécanique hybride est agréable et efficiente.

Sur la route, le Tayron s'est montré très confortable grâce à des suspensions qui gèrent bien les défauts de la route. Elles assurent un très bon compromis entre confort et sécurité. Mais lorsque la route devient plus sinueuse, la voiture a tendance à prendre un peu de roulis. Dans ces circonstances, la direction, très assistée, s’est aussi montrée moins agréable car elle manque de ressenti. Nous avons alors préféré utiliser le mode sport plutôt que le mode confort.

Nous avons apprécié le silence de fonctionnement et de roulage. Cela est dû en partie à la présence de vitrage spécifique acoustique livré de série sur la finition Elegance prise en main (c’est également de série sur la version VW Edition). Étrangement, sur les trois finitions plus hautes, cet équipement n’est proposé qu’en option (680 €).

La visibilité vers l'arrière est moyenne.

La gamme et les tarifs du Volkswagen Tayron

Tayron 5 places

Motorisation Puissance Émissions de CO 2 Life Plus VW Edition Elegance R-Line R-Line Edition R-Line Exclusive 1.5 eTSI 150 ch 146 à 157 g/km 51 900 € 50 800 € 55 300 € 54 900 € 54 800 € 61 000 € 1.5 eHybrid 204 ch 9 à 12 g/km 58 400 € 57 300 € 61 800 € 61 400 € 61 300 € 67 500 € 1.5 eHybrid 272 ch 10 à 12 g/km - - - 63 600 € 63 500 € 69 700 € 2.0 TDI 150 ch 144 à 155 g/km 55 200 € 54 100 € 58 600 € 58 200 € 58 100 € 64 300 €

Tayron 7 places

Motorisation Puissance Émissions de CO 2 Life Plus VW Edition Elegance R-Line R-Line Edition R-Line Exclusive 1.5 eTSI 150 ch 146 à 157 g/km 51 900 € 50 800 € 55 300 € 54 900 € 54 800 € 61 000 € 2.0 TDI 150 ch 144 à 155 g/km 55 200 € 54 100 € 58 600 € 58 200 € 58 100 € 64 300 €