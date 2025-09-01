Alors que l’UFC-Que Choisir n’a cessé de dénoncer les atteintes portées au bon fonctionnement du chèque énergie ces dernières années, notamment les errances administratives ayant abouti à priver près d’un million de ménages de son bénéfice l’année dernière, c’est le principe même du dispositif qui est à nouveau remis en cause dans un récent rapport. Et ce pour des raisons purement fallacieuses.

En consultant un rapport consacré à l’articulation entre aides publiques et enjeux environnementaux rendu public cet été par l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), les bras m’en sont tombés. Comment pourrait-il en être autrement lorsqu’on y lit que la question de la suppression du chèque énergie doit se poser puisqu’il s’agirait d’un dispositif « de soutien à la consommation d’énergie (allant) à l’encontre de la sobriété énergétique » et qui plus est une « dépense fiscale dommageable à la biodiversité » ?

Sachant que le chèque énergie est une aide financière attribuée sous conditions de ressources aux ménages les plus fragiles pour leur permettre de s’acquitter d’une partie de leurs factures d’énergie et de soulager leur pouvoir d’achat, une telle analyse ne peut que susciter l’indignation !

Cela a peut-être échappé aux auteurs de ce rapport, mais sans le bénéficie de ce soutien financier, certains ménages seraient contraints de renoncer à se chauffer. En effet, selon l’Observatoire National de la Précarité Énergétique (ONPE), 41 % des ménages ayant déclaré avoir eu froid en 2024 l’expliquent par la nécessité de limiter le chauffage pour des raisons financières. Le chèque énergie ne va donc aucunement à l’encontre de la sobriété énergétique. Il vient simplement permettre à des personnes aux faibles ressources – pour lesquelles chaque euro compte et qui sont donc loin de gaspiller l’énergie – de vivre décemment.

Le gouvernement, plus que jamais en quête d’économies, serait bien mal inspiré de reprendre à son compte l’argument environnemental pour supprimer le chèque énergie. Ce serait particulièrement paradoxal alors qu’il a porté il y a peu un nouveau coup de rabot à la rénovation d’ampleur en limitant le nombre de dossiers pouvant être déposés dans le cadre de MaPrimeRénov’ non ?

Ni l’argument budgétaire, ni a fortiori l’argument environnemental ne sauraient justifier la suppression du chèque énergie bénéficiant aux 20 % des ménages les plus pauvres, d’autant plus que la réforme en cours du coefficient d’énergie primaire du DPE portée par le gouvernement risque de faire sortir artificiellement près d’un million de logements chauffés à l’électrique du statut de passoire énergétique, et de priver les locataires qui y habitent du bénéfice du gel des loyers !

Comptez plus que jamais sur l’UFC-Que Choisir pour défendre le maintien du chèque énergie dans le cadre des discussions autour du projet de loi de finances pour 2026, et pour mettre en lumière les véritables leviers budgétaires permettant d’agir en faveur de l’environnement.