Ce n’est pas qu’un mot compte triple au Scrabble ! Ciblé par l’Agence européenne des produits chimiques, le cyclopentasiloxane est sur la liste rouge des cancres de nos salles de bains. Son problème ? Après avoir montré des propriétés de perturbation endocrinienne, cet ingrédient a reçu ce que l’on peut considérer comme la pire note en matière environnementale. Il est en effet classé PBT (persistant, bioaccumulable et toxique), c’est-à-dire qu’il ne se décompose pas facilement dans l’environnement et a tendance à s’accumuler dans les organismes vivants de la chaîne alimentaire. Interdit depuis 2020 en raison de sa toxicité environnementale dans les produits rincés, il sera interdit dans tous les produits cosmétiques à partir de 2027 (1).

Souvent promu pour le soin des cheveux frisés, la chasse aux frisottis ou le lissage des cheveux rebelles, le cyclopentasiloxane est présent dans de nombreux produits pour les cheveux. Que ce soit dans des produits vendus en grande distribution comme certains de la marque australienne Aussie (huile capillaire Miracle Reconstructor sur Amazon), Byphasse (démêlant Express Activ boucles), Cream of Nature (Strength & Shine Leave-in Conditioner), L’Oréal (Elseve Huile extraordinaire cheveux très secs ou frisés, Elseve Huile extraordinaire coco), Dessange (Soin extrême 3 huiles, Soin nutri-extrême Richesse), dans des gammes « professionnelles » vendues chez le coiffeur telles que Kerasoin (Bi-phase argan karité, sérum pointes), Revlon (Soin démêlant instantané sans rinçage pour cheveux fins, Soin démêlant instantané sans rinçage pour cheveux exposés au soleil, Hair Treatment Coconut Fragrance), Coiffeo (Crème de définition cheveux bouclés & ondulés) ou encore encapsulé par les MDD comme Monoprix (laque fixation forte).

Même des marques dites « green » ne dérogent pas à la règle. Davines, dont le slogan affiché est pourtant « beauté durable pour les cheveux », en incorpore dans son best-seller OI All in One Milk ou encore dans son spray DEDE Hair Mist. Idem pour Activilong, qui en cache derrière sa troublante pastille « formules clean et naturelles » mise en exergue de son Sérum lissant thermo-protecteur. Sous couvert d’une promo vantant son expertise en soins capillaires « sans sulfate, sans parabènes et cruelty-free », RoseBaie complète le trio avec 2 produits : la Crème cheveux bouclés hydratation & définition et le Sérum biotine & collagène).

Certaines marques n’hésitent pas à utiliser des allégations « green » sur leur site, comme Activlong et RoseBaie.

On finit le tour d’horizon avec les marques Klorane – pourtant vendue en pharmacie – dont le Shampoing sec à l’ortie contient du cyclopentasiloxane, et Revlon, qui va jusqu’à en proposer dans certaines de ses gammes pour enfants (Equave Kids Princess Look Detangling Conditioner).

Enfin, tout aussi douteux, le cyclométicone peut parfois remplacer son proche parent, le cyclopentasiloxane. On le retrouve de la même manière dans divers produits vendus sous la bannière « soins pour cheveux » comme les huiles de la marque Moroccanoil (Soin original, Soin light).

(1) Plus précisément, la restriction d’utilisation du cyclopentasiloxane sera tellement contraignante à partir de 2027 qu’elle équivaudra à une interdiction.