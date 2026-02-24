Certains équipements, considérés comme des gadgets par les cyclistes qui ont roulé leur bosse, s’avèrent parfois intéressants et rassurants pour les débutants.

Klaxon puissant

Vous pédalez sur des routes très fréquentées par des voitures ou vivez dans une région où neige et brouillard ne sont pas rares ? Investissez dans un klaxon de vélo. Il fait un bruit similaire (en moins fort) à celui d’une auto et vous permet d’être entendu des véhicules motorisés. Veillez, cependant, à ne l’utiliser qu’en cas de danger, et non pour manifester votre mauvaise humeur.

Capteur radar arrière

Il informe le cycliste de l’approche d’un véhicule par l’arrière et améliore ainsi sa vigilance, notamment sur les routes étroites ou dans un trafic dense. Revers de la médaille : il peut créer une fausse impression de sécurité, et amener à réduire les contrôles réguliers derrière son épaule.

Selle en cuir

Elle prend sa forme au fil des pédalages, jusqu’à épouser la morphologie du cycliste. « Il faut environ 1 000 km pour qu’elle s’adapte parfaitement à son assise », précise Léa Schiettecatte, cofondatrice de Voiesrecyclables.fr. Une fois « faite », elle offre un confort absolu, de l’avis de tous les utilisateurs, au point de rendre inutile le port d’un cuissard.

Surselle

Cette housse imperméable se place sur la selle et la protège de la pluie lors des arrêts. Elle existe aussi en version mousse