Alfa Romeo Tonale Premières impressions

SUV au style affuté et au comportement dynamique, le Tonale séduira incontestablement les afficionados de la marque Alfa Romeo. Les autres devront faire avec une suspension un peu sèche et quelques défauts d’ergonomie. Mais la qualité de fabrication et le prix jouent en sa faveur.

L’Alfa Romeo Tonale s’est fait attendre, c’est le moins que l’on puisse dire. Ce SUV qui devait être commercialisé il y a plus d’un an arrive seulement dans les concessions. Il faut dire que c’est le dernier modèle Alfa Romeo de l'ère FCA (Fiat Chrysler Automobile) et que depuis l’intégration de la marque dans le giron de Stellantis (anciennement PSA), il y a un an, des modifications ont été demandées par les nouveaux patrons afin de mieux répondre aux attentes des clients des marques premium.

Qualité de vie à bord

L'intérieur du nouveau SUV d’Alfa Romeo est de très bonne facture.

L’intérieur du Tonale respire la qualité et l’ambiance y est très chaleureuse. La qualité des matériaux ne fait aucun doute et leur assemblage, d’un excellent niveau, ne laisse apparaître aucune vibration ou grincement désagréable. Nous sommes bien dans l’univers du haut de gamme. Et, dès qu’on met le contact (l’interrupteur de démarrage a la particularité de se trouver sur le volant), l’éclairage d’ambiance, dont la couleur est modifiable, fait son effet. De même, les deux écrans numériques de 10,25 pouces pour le central et de 12,3 pour le combiné d’instruments accentuent le côté technologique. Dommage que l’ergonomie au niveau du volant soit un peu compliquée et qu’il faille un peu de temps pour maîtriser totalement les multiples boutons. Cela se passe beaucoup mieux au niveau de l’écran central tactile dont les différentes icônes permettent de gérer facilement le paramètre souhaité. Les seuls boutons qui subsistent en-dessous de ce dernier sont ceux qui gèrent la ventilation, le chauffage et la climatisation, ce qui permet de modifier ces réglages très facilement.

Sous l'écran central, seules quelques touches subsistent.

L’habitabilité est d’un bon niveau et les occupants avant et arrière disposeront de toute la place nécessaire. Un regret au niveau des sièges avant qui manquent un peu de maintien en latéral et s’avèrent un peu larges. À l’arrière, les deux places extrêmes sont confortables à souhait alors que celle du milieu est juste acceptable, comme souvent. Et la présence d’un tunnel central, qui cache la batterie du système hybride, se montrera un peu gênant pour le passager du milieu. Le coffre quant à lui est dans la moyenne de la catégorie avec un volume de chargement compris entre 500 et 1 550 litres.

L'habitabilité se révèle également satisfaisante.

Au volant

Le bouton de démarrage se trouve sur le volant.

Pour son lancement commercial, le Tonale peut recevoir un moteur à essence hybride, de 130 ou 106 ch. D’une cylindrée de 1,5 l, ce bloc est associé à une boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports intégrant un moteur électrique de 15 kW. Il est alimenté par une batterie sous 48 volts et de 0,77 kWh de puissance. À l’instar d’un full-hybride, cela lui permet de rouler jusqu’à 2 kilomètres à 15-20 km/h : c’est juste suffisant pour faire les manœuvres à basse vitesse ou redémarrer dans les embouteillages par exemple. Précisons qu’une version hybride rechargeable fera son apparition d’ici un an et que dans quelques mois, c’est un moteur diesel de 130 ch qui sera proposé (lui aussi associé à la boîte double embrayage).

Nous avons pris en main les deux versions disponibles : pas de grosses différences ne nous sont apparues. Peut-être que le chrono arrivera à départager les deux versions mais, sur route en conduisant en bon père de famille, les 30 ch d’écart ne sont pas flagrants. Bon, la question ne se pose que pour la finition la plus haut de gamme qui peut recevoir l’un ou l’autre, mais à 2 000 € d’écart, acheter le plus puissant n'est donc pas forcément justifié. Les deux moteurs ont montré le même niveau sonore (très important à haut régime), la même consommation (7,8 l/100 km) et le même manque de peps à bas régime. Un petit défaut accentué par une boîte de vitesses assez lente à réagir. Cette lenteur se subit surtout au démarrage ou lors d’une forte accélération, pour un dépassement par exemple. Il est alors conseillé d’utiliser les larges palettes situées derrière le volant afin de sélectionner soi-même le rapport ou de choisir un mode de fonctionnement plus dynamique (lire plus loin).

Côté tenue de route, le Tonale n’est pas vraiment un modèle du genre. Les suspensions sont en effet un peu fermes et, surtout sur les mauvais revêtements, les passagers seront chahutés. C’est d’autant plus désagréable que les sièges n’assurent pas vraiment un bon maintien en latéral. Heureusement, sur autoroute, c’est moins perceptible et le confort de roulage progresse sensiblement.

L’autre grief concerne la direction qui manque un peu de ressenti et le conducteur a parfois l’impression d’être dans le flou. Et, grâce aux fameux DNA de la marque, il est possible de sélectionner différents modes de conduite afin de modifier un peu le ressenti. Ainsi, le mode D (dynamique) permet d’obtenir des réponses améliorées de l’accélérateur, de la boîte de vitesses et de la pédale de frein ; le mode N (normal) offre un réglage plus confortable du châssis et des commandes de conduite ; le mode A (Advanced Efficiency) optimise le fonctionnement du moteur et privilégie l’économie de carburant.

Sécurité

L'Alfa Romeo Tonale, sauf sur la version de base Super, permet une conduite autonome de niveau 2 grâce à la combinaison du régulateur de vitesse adaptatif (Intelligent Adaptive Cruise Control, IACC), du système de maintien dans la voie (Lane Centering, LC) et de la caméra frontale, qui surveille l'environnement longitudinal et transversal de la voiture. À cela s’ajoute le freinage automatique d’urgence, 6 airbags, la détection de fatigue du conducteur, l’alerte de collision avant… Autant de solutions proposées de série sur toutes les versions.

L’Alfa Romeo Tonale en résumé En voulant s’attaquer au marché du haut de gamme, Alfa Romeo a mis les moyens. La qualité de fabrication est digne de ses ambitions, tout comme le niveau d’équipement. Alfa Romeo frappe fort en offrant pour la première fois une garantie 5 ans ou 200 000 km sur son Tonale : un atout indiscutable. Côté prix, l’italien est aussi assez bien placé puisqu’il est proposé entre 35 400 € et 44 900 €. C’est moins qu’un DS7 Crossback disponible à partir de 40 500 € ou qu’un Volvo XC40 débutant à 38 450 €. Reste qu’il faudra composer avec une mécanique un peu en retrait en termes de confort d’utilisation. Les + Niveau d’équipement

Qualité de fabrication

Prix

Garantie

Agrément sur autoroute Les - Suspensions fermes

Boîte de vitesses lente