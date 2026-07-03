Avec l’implantation croissante du moustique tigre en France hexagonale, des cas de chikungunya et de dengue autochtones sont désormais observés chaque année. Fièvre brutale, douleurs articulaires, maux de tête ou éruptions cutanées : reconnaître les symptômes permet de consulter rapidement et de limiter la propagation de ces virus.

Chikungunya ou dengue - Connaissez-vous les symptômes de ces maladies transmises par les virus ?

Le chikungunya et la dengue ne sont plus seulement des maladies tropicales ou importées. En 2025, 809 cas de chikungunya et 30 cas de dengue autochtones ont été identifiés en France métropolitaine. La quasi-totalité de ces contaminations se sont produites dans la moitié sud du pays. En cet été 2026, le risque de contamination reste réel. Porté par le réchauffement climatique, le moustique tigre (Aedes albopictus), vecteur de ces virus, a désormais colonisé plus de 80 départements. De plus, ces maladies à déclaration obligatoire s’avèrent sous-diagnostiquées et sous-déclarées, ce qui nuit à la mise en place de mesures pour prévenir leur propagation. Il est important d’être attentif aux symptômes et de consulter en cas de doute.

Fièvre + douleurs

Le chikungunya et la dengue se ressemblent. Ils débutent tous deux brutalement, par une fièvre souvent forte et des douleurs musculaires et articulaires. Et tous deux peuvent s’accompagner de fatigue et d’une éruption sur la peau.

Dans le cas du chikungunya, les douleurs articulaires peuvent être très fortes, voire invalidantes, et touchent particulièrement les extrémités (poignets, doigts, chevilles, pieds). Dans certains cas, ces douleurs peuvent subsister plusieurs semaines, voire des mois.

Dans le cas de la dengue, des douleurs peuvent être présentes au niveau des articulations, mais ce sont les maux de tête, voire les douleurs derrière les yeux (dites « rétro-orbitaires ») qui sont caractéristiques. Des nausées et vomissements ou des petits saignements (nez, gencives) peuvent également survenir.

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Casser le cycle

Ces deux maladies ne sont pas directement contagieuses entre humains. La contamination se produit selon le schéma suivant. D’abord, une personne infectée est piquée par un moustique Aedes qui se nourrit de son sang. À cette occasion, le virus entre dans l’organisme du moustique. Il s’y multiplie durant une dizaine de jours, passant de son intestin à ses glandes salivaires. Le moustique peut alors l’inoculer à toutes les personnes qu’il piquera.

Pour casser ce cycle, il faut identifier les personnes infectées et éviter qu’elles soient piquées. Les autorités de santé françaises demandent donc aux médecins d’évoquer le diagnostic d’arbovirose (chikungunya et dengue notamment) « devant tout syndrome fébrile et algique [fièvre et douleurs], en l’absence d’autre signe d’appel infectieux ET sans autre diagnostic, y compris SANS la notion de séjour en zone de circulation des virus ».

Le diagnostic se fait à l’aide d’examens biologiques. Le traitement est symptomatique, à base de paracétamol (Doliprane, Dafalgan). Pour la dengue, une surveillance des complications éventuelles est recommandée. En effet, elle guérit généralement toute seule en 1 ou 2 semaines, mais si les symptômes s’aggravent entre le 3e et le 7e jour (généralement quand la fièvre descend), il faut consulter sans délai.