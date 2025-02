Le nouveau Citroën C3 Aircross change de fond en comble. En adoptant une nouvelle plateforme, il gagne en volume et existe même en version à 7 places et peut adopter un moteur électrique. Un modèle qui devient plus familial pour un prix attractif.

Neuf mois après la commercialisation de la nouvelle C3, Citroën passe à la vitesse supérieure en proposant une nouvelle mouture version SUV de sa citadine : le C3 Aircross. Et, tout ici change par rapport à la précédente génération commercialisée en 2017 : la ligne devient plus dynamique, la voiture gagne en longueur (23 cm de plus pour atteindre 4,39 m) et légèrement en largeur (3 cm de plus pour 1,79 m) et en hauteur (2 cm pour culminer à 1,66 m) et enfin l’empattement est allongé de 7 cm. Le tout à l’avantage d’une habitabilité accrue et la possibilité d’offrir désormais jusqu’à 7 places.

Qualité de vie à bord

© Adrien Cortesi L'intérieur du C3 Aircross ressemble désormais à celui de la citadine C3.

L’intérieur du nouveau C3 Aircross est radicalement différent de la précédente mouture, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, tout en demeurant identique à celui de la dernière C3. Pas d’amélioration donc au niveau du bandeau de la planche de bord qui n’est pas d’une grande utilité. Heureusement, l’aménagement offre une très bonne sensation d’espace et dégage beaucoup de place pour les occupants, moins au niveau de la boîte à gants dont le volume est un peu restreint. Même regret sur la version de base You qui ne reçoit pas d’écran central mais un simple support pour smartphone.

Sinon, on trouve un écran multimédia tactile de 10,25" assez pratique à l’usage et ergonomique. Le volant, de petite taille, dispose d’un minimum de commandes faciles à prendre en main. On regrette que sur la version électrique il soit impossible d’afficher la consommation moyenne mais uniquement le niveau de charge de la batterie. À vos calculatrices pour savoir ce qu’il vous reste d’autonomie en utilisant le compteur journalier et le pourcentage de charge restante. Autres petites mesquineries de la part de Citroën : la présence d’une clé de démarrage (dans d’autres pays, la voiture dispose d’un bouton de démarrage plus moderne) et l’absence de languette sur le pare-soleil du conducteur pour maintenir, par exemple, son ticket de péage.

Impossible d'afficher la consommation sur la version électrique !

Dans la version 5 places du nouveau C3 Aircross, la banquette est reculée de 65 mm par rapport à celle de la version 7 places. De quoi offrir une excellente habitabilité aux places arrière. Malheureusement, la place centrale est peu confortable. Pour la version à 7 places, les deux sièges supplémentaires sont assez confortables mais, comme souvent, leur accès est un peu délicat et la place disponible est limitée. Si cela ne posera pas de souci à des enfants souples et de moins de 1,70 m, c’est un peu plus gênant pour des occupants plus âgés et plus grands. À noter que ces sièges se manipulent très simplement, en un seul geste, et sont totalement escamotables dans le plancher (c’est pourquoi le C3 Aircross électrique n’est pas disponible avec cette option).

Le volume de coffre est assez généreux : 460 litres pour la version 5 places et 40 litres pour la 7 places qui peuvent passer à 330 litres lorsque les deux sièges supplémentaires sont repliés. Et, pour tous les modèles, une fois tous les sièges rabattus, le volume maxi peut atteindre les 1 600 litres.

À l'arrière, la place du milieu est peu confortable et la troisième rangée est étriquée.

Au volant

Le nouveau C3 Aircross est proposé avec un bloc essence de 100 ch, un hybride de 136 ch et, pour la première fois, une version 100 % électrique. Nous avons pris le volant des deux dernières.

Le Citroën C3 Aircross hybride accueille une chaîne de traction inédite avec la nouvelle génération du bloc thermique 1.2 l développée, selon le constructeur, spécifiquement pour l’hybridation (avec 40 % de pièces nouvelles, c’est une évolution fiabilisée du moteur PureTech connu pour ses soucis techniques). Cette motorisation est associée à une transmission automatique à double embrayage électrifiée de type e-CDT qui intègre un moteur électrique de 21 kW/28 ch alimenté par une batterie lithium-ion de 48 V logée sous le plancher. L’ensemble s’est avéré globalement agréable à conduire malgré un bruit moteur assez important à haut régime, lors d’une forte accélération au moment d’un dépassement par exemple. Sinon en conduite sur autoroute, à vitesse stabilisée, il est plutôt silencieux. À faible allure, c’est surtout la boîte de vitesses qui nous a déplu en raison de sa lenteur de fonctionnement qui peut engendrer des à-coups.

Côté consommation, notre moyenne s’est affichée à 7 l/100 km sur des routes assez exigeantes comportant un trajet en montagne. Mais sur un second parcours mêlant routes et autoroutes, nous avons pu descendre à 5,7 l/100 km. Dans certaines conditions très favorables, routes planes et parfois en légère descente, nous avons même réussi à évoluer en mode électrique. Mais au-delà des 50 km/h en ayant le pied très léger, ou en montée, cela devient impossible, contrairement, par exemple, à une Renault Clio E-Tech.

Le moteur hybride 136 ch est agréable.

La seconde motorisation conduite est donc la version électrique. Elle se compose d’un moteur de 83 kW/113 ch associé à une batterie LFP (lithium fer phosphate) de 44 kWh. Une technologie qui permet, par rapport au lithium-ion, d’offrir une autonomie juste raisonnable de 300 km (sur le papier) tout en proposant un prix de vente relativement abordable. Lors de notre roulage, sur un parcours de 80 km d’autoroutes urbaines et de routes nationales en adoptant une écoconduite, nous avons estimé l’autonomie à 250 km. Dommage que cette version électrique ne dispose pas de modes de conduite et que seule une touche « C » permette d’activer le mode confort qui limitera la récupération d’énergie au lever de pied.

Pour regonfler la batterie avec le chargeur embarqué de 7 kW, livré de série, il faudra 4 h 10 pour passer de 20 % à 80 %. Avec le modèle de 11 kW en option à 400 €, cela demandera seulement 2 h 50 et la recharge rapide (100 kW maxi acceptables) nécessite 26 min pour passer de 20 % à 80 % de charge.

Sur la route, le C3 Aircross, quelle que soit la motorisation, s’est montré très confortable et souple au niveau des suspensions. La direction est agréable lorsqu' on roule à plus de 90 km/h mais en-dessous, elle est un peu trop assistée et manque de retour d’information. C’est peu agréable sur des routes très sinueuses mais très bien en ville. Au final, le SUV s’avère très polyvalent et est aussi à l’aise sur route qu’en ville même si la visibilité vers l’arrière est moyenne.

La visibilité vers l'arrière est moyenne.

La gamme et les tarifs du Citroën C3 Aircross 5 places

Versions à moteur thermique

Puissance Émissions de CO 2 You Plus Max Turbo 100 100 ch 134 à 136 g/km 19 700 € 21 800 € - Hybrid 136 136 ch 120 g/km - 25 800 € 27 900 €

Versions à moteur électrique

Puissance Capacité batterie You Plus Max Électrique 113 ch 44 kWh 27 400 € 29 500 € 31 600 €

La gamme et les tarifs du Citroën C3 Aircross 7 places

Puissance Émissions de CO 2 You Plus Max Turbo 100 100 ch 134 à 136 g/km - 22 650 € - Hybrid 136 136 ch 120 g/km - 26 650 € 28 750 €

Le Citroën C3 Aircross en résumé Le nouveau C3 Aircross gagne en termes de style et de présentation intérieure même si on regrette quelques mesquineries de la part du constructeur. Son comportement routier sain et agréable ainsi que son habitabilité sont aussi appréciables. Disponible en France à partir de 19 700 € en essence, 25 800 € en hybride et 27 400 € en électrique, le Citroën C3 Aircross est assez bien placé face à la concurrence. Par exemple, le Dacia Duster débute à 19 950 €. Une Citroën moins chère qu’une Dacia, qui l’eût cru ? L’Aircross n’a pas non plus à rougir face à un autre concurrent comme le MG ZS , dont la version hybride débute à 22 990 € et l’électrique à 29 990 €. En outre, il faut rappeler que, depuis mi-janvier, Citroën propose une garantie de 8 ans ou 160 000 km pour l’ensemble de sa gamme, thermique, hybride et électrique. Un point non négligeable qui peut peser dans la balance. © Adrien Cortesi Les + Polyvalence

Agrément de conduite

Habitabilité

Version hybride sobre

Prix Les - Bruit moteur à haut régime

Boîte de vitesses

Autonomie électrique juste