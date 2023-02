© Greg / DPPI Dacia Jogger Hybrid Premières impressions

En adoptant la première motorisation hybride de Dacia, le Jogger Hybrid devient aussi le modèle le plus cher jamais commercialisé par la marque. Cette nouvelle mécanique satisfaisante à l’usage s’avère très sobre mais pèche par un bruit important.

© Greg / DPPI

Un an après le début de commercialisation du Jogger, la version hybride du SUV de Dacia arrive sur le marché. Une électrification qui va dans le sens de l’actualité et devrait représenter à terme, selon le constructeur, 25 % des ventes de Jogger en France. En plus de cette nouvelle mécanique, le SUV reçoit des équipements inédits comme la boîte automatique (qui ne sera montée sur aucune autre version), le frein de stationnement à commande électrique et un combiné d’instruments numérique.

Qualité de vie à bord

© Dacia - Renault Le Jogger Hybrid inaugure la boîte auto et le frein de parking à commande électrique.

En grimpant à bord du Jogger, seul un œil averti devinera qu’il s’agit de la nouvelle version hybride en remarquant le levier de vitesses particulier et l’absence de levier de frein à main. Les autres attendront de mettre le contact pour voir s’allumer un combiné d’instruments numérique de 7" inédit. Lisible, il permet d’afficher de nombreuses informations comme le niveau de charge de la batterie, l’autonomie restante, le flux d’énergie, etc. Ce seront les seules différences visibles entre les deux Jogger. La batterie étant logée sous le plancher du coffre, elle n’a aucun impact sur le volume ou la forme de chargement du coffre qui reste à 708 dm3 en version 5 places et de 160 à 595 dm3 pour le 7 places. Et toujours un volume de coffre maximum qui va jusqu’à 1 819 dm3. Seule conséquence : la perte de la roue de secours au profit d’un kit de réparation.

© Dacia - Renault Le SUV de Dacia permet de voyager à 7.

Au volant

Le Jogger Hybrid est animé par un moteur thermique 4 cylindres essence 1,6 l développant 90 ch couplé à deux moteurs électriques disposant d’une batterie de 1,2 kWh : un moteur de 36 kw (49 ch) et un démarreur/générateur haute tension. Le tout, offrant une puissance combinée de 140 ch, est associé à une boîte de vitesses multimode à crabots et sans embrayage.

La technologie d’hybridation du Dacia Jogger est basée sur une architecture série-parallèle qui combine les atouts des différentes architectures existantes : série, parallèle et série-parallèle. Ainsi, les moteurs sont capables de fonctionner indépendamment ou ensemble en dirigeant leur énergie vers les roues ou vers la batterie. Le système électronique gère le fonctionnement de ces moteurs en fonction des besoins d’accélération et de puissance, ainsi que des opportunités de régénération de la batterie. Associée à la boîte de vitesses multimode, cette gestion s’effectue selon 15 combinaisons de fonctionnement entre les différents moteurs et les rapports enclenchés. Et c’est là que nous avons noté le premier bon point : tous ces changements de phase de fonctionnement sont totalement imperceptibles. Enfin presque ! Car sur autoroute, si on est très attentif, lorsque le second rapport de la boîte de vitesses s’engage, on ressent un très léger à-coup.

© Dacia - Renault La mécanique hybride est performante mais assez bruyante.

Comme sur la plupart des voitures hybrides, le démarrage se fait en mode électrique et, selon Dacia, le Jogger peut atteindre les 70 km/h avec cette seule motorisation. Mais pour cela il faudra que la batterie soit complètement chargée et impérativement être très doux sur la pédale d'accélérateur. De notre côté, nous atteindrons difficilement les 45 km/h en mode électrique.

Quant à l’autonomie en mode électrique, ce n’est pas vraiment un sujet car la petite batterie ne permet de parcourir que 2 ou 3 km sans consommer de carburant. Dacia avance timidement que dans de très bonnes conditions, on pourrait atteindre les 5 km, mais cela devrait rester marginal. Pour autant, le constructeur annonce 80 % de fonctionnement en mode électrique en ville permettant de réaliser une économie de carburant jusqu'à 40 % sans changer ses habitudes de conduite. Ainsi, en cycle mixte, le Jogger Hybrid consomme, selon les valeurs officielles WLTP, 4,8 l/100 km et émet 108 g de CO 2 /km (4,9 l/100 km et 111 g de CO 2 /km en 7 places). Petit exploit, nous avons réussi à faire moins que ce qu’y est annoncé : sur 180 km de routes variées, notre consommation moyenne s'est établie à 4,5 l/100 km. En revanche, sur un second trajet de plus de 150 km, comprenant une majorité d'autoroute, la consommation s'est établie à 5,1 l/100 km. C’est certes moins bien mais cela reste très raisonnable pour un SUV aussi imposant.

© Dacia - Renault Les différentes phases de fonctionnement du Jogger Hybrid.

Si la mécanique est incontestablement très efficiente et peu gourmande, le constat est moins flatteur pour le silence de fonctionnement. Le moteur thermique est en effet relativement bruyant, à la limite d’en devenir désagréable lorsqu’on lui en demande beaucoup, au moment d’un dépassement par exemple. Même en mode électrique on entend un vrombissement omniprésent qui devient, une fois qu’on y prête attention, lui aussi assez désagréable.

Quelques subtilités sont à noter sur le Jogger Hybrid avec la présence d’un mode spécifique de récupération d’énergie : le mode B. Ce dernier, qui augmente de 70 % le niveau de frein moteur, permet la conduite dite « une pédale » qui permet de limiter grandement l’usage des freins de la voiture. Dommage qu’il n’aille pas jusqu'à l'arrêt complet. Outre le ralentissement efficace, cette solution permet de recharger la batterie.

Pour le reste, le comportement routier du Jogger Hybrid est en tout point similaire à celui des versions classiques. Idem côté sécurité où le nouveau venu reprend les mêmes dispositifs.

© Dacia - Renault La batterie est logée sous le plancher du coffre.

Le Dacia Jogger Hybrid en résumé Proposé entre 24 600 € et 26 500 €, le Dacia Jogger Hybrid est le plus cher de la gamme : comptez 5 000 € de plus qu’une mécanique classique à finition équivalente. L’hybridation n’est donc pas donnée ! Mais il reste toutefois très intéressant face à une concurrence qui ne propose soit que 5 places, soit qui affiche des prix nettement supérieurs sans offrir de motorisation hybride. Par exemple, un Peugeot 5008 7 places 1.2 PureTech 130 Active Pack, mieux fini et mieux équipé, coûte 36 120 €. Mais ce dernier n’est pas hybride. Quant aux voitures hybrides 7 places (Ford Galaxy ou Volkswagen Multivan par exemple), il faudra compter un budget au moins deux fois supérieur à celui du Jogger. Les + Consommation

Habitabilité

Comportement routier

Agrément de conduite Les - Mécanique bruyante

Prix en augmentation