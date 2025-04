Apple a récemment lancé l’iPhone 16e, un appareil « puissant, à un prix plus abordable » , selon la marque. Vendu à partir de 719 €, il est encore bien plus cher que la moyenne des smartphones. Nous l’avons envoyé au laboratoire pour tester ses performances, son autonomie, la qualité des photos et des vidéos, etc. Voici ses forces et ses faiblesses.

L’iPhone « pas cher » nouveau est arrivé. Jusqu’à présent, Apple proposait, à côté des iPhone vedettes, un modèle baptisé iPhone SE, aux caractéristiques – et au prix – allégées. Cette année, changement de cap : l’iPhone « pas cher » de la marque se nomme iPhone 16e, en référence à la gamme actuelle, la 16 (constituée des iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max que nous avons tous testés). Lors du lancement, en février dernier, Apple vantait un iPhone « aux capacités puissantes à un prix abordable ». Nous avons envoyé cet iPhone 16e au laboratoire pour lui faire subir notre batterie habituelle de tests.

Prix : 719 €, c’est encore trop

Apple n’est pas connu pour ses petits prix. Les iPhone 16 le prouvent, ils sont vendus entre 969 € (iPhone 16 de 128 Go) et 1 979 € (iPhone 16 Pro Max de 1 To) ! À 719 €, l’iPhone 16e est donc « abordable » selon Apple, mais il se situe dans la fourchette haute du marché. Heureusement, les finitions sont impeccables et la qualité de l’écran (OLED, 6,1 pouces) est au rendez-vous. Ce modèle intègre aussi FaceID, le système de déverrouillage hypersécurisé d’Apple. C’est enfin le premier iPhone embarquant un modem fabriqué par Apple (C1), « offrant une connectivité cellulaire 5G rapide et fiable ». C’est vrai, nos tests montrent que l’iPhone 16e accroche mieux les réseaux mobiles que les autres iPhone.

Performances : avantage aux anciens

L’iPhone 16e arrive, logiquement, derrière les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max dans nos tests. Mais des modèles plus anciens, comme l’iPhone 13 Pro ou l’iPhone 14 Plus, obtiennent des résultats similaires. Or, ils coûtent environ 600 € en reconditionné ! N’hésitez pas à suivre nos conseils pour acheter un smartphone reconditionné.

En ce qui concerne en particulier la photo et la vidéo, l’iPhone 16e ne démérite pas. Son appareil frontal est performant, avec de bons contrastes et une mise au point efficace. Un unique capteur arrière de 48 Mpixels offre des images détaillées, nettes, aux couleurs réalistes. Apple vante un « système deux en un » qui intègre au capteur principal un téléobjectif ×2 pour zoomer en qualité optique. Pas très convaincant : nous avons constaté une perte de qualité photo dès lors qu’on a zoomé. Un iPhone « Pro » d’il y a 1 ou 2 ans (13 Pro, 14 Pro) fait mieux.

Autonomie : du mieux

Apple assure que l’iPhone 16e fait mieux que les iPhone SE qu’il remplace. Cette fois, c’est vrai. D’après notre cycle d’utilisation (qui colle aux vrais usages, contrairement aux protocoles des fabricants), ce nouvel iPhone offre 37 h 30 d’autonomie (à luminosité moyenne), contre 30 h pour l’iPhone SE 2022. Il fait mieux aussi que l’iPhone 16 (37 h), mais un peu moins bien que l’iPhone 13 Pro (40 h). Cependant, de nombreux smartphones ont une meilleure batterie. Par ailleurs, cet iPhone est compatible avec la charge sans fil (Qi), mais pas avec MagSafe, la technologie aimantée d’Apple.

Intelligence artificielle : on s’y fait !

L’iPhone 16e est le moins cher des iPhone compatibles avec Apple Intelligence, que le fabricant réserve à ses modèles les plus récents (la gamme des iPhone 16, iPhone 15 Pro et 15 Pro Max). Un bon argument ? Plutôt. L’IA (intelligence artificielle) ouvre la voie à de nombreuses fonctionnalités qui modernisent vraiment l’usage d’un smartphone. D’autant qu’Apple, en retard dans ce domaine par rapport à Google, s’offre les services du leader ChatGPT. Aide à la rédaction de messages, résumés de textes, corrections instantanées de photos, hiérarchisation des notifications selon leur urgence… On se fait vite à cette nouvelle assistance.