Opel Corsa (2020) Premières impressions

La sixième génération de l’Opel Corsa affiche un bon niveau de qualité et la voiture devient même une citadine confortable. Son moteur diesel efficient la rend polyvalente et capable de sortir de la ville en toute quiétude.

Initiée avant le rachat d’Opel par le groupe PSA, la conception de l’Opel Corsa a été menée en parallèle de celle de la Peugeot 208. Résultat, les deux citadines ont plus de 70 % de pièces en commun et un style extérieur assez proche. Elles partagent aussi un bon niveau de fabrication mais diffèrent par leur comportement routier et leur habitacle.

Qualité de vie à bord

Opel propose un habitacle bien fini et convivial pour la nouvelle génération de Corsa.

Si les ressemblances de style extérieur sont bien réelles avec la 208, l’intérieur de la nouvelle Corsa diffère sensiblement. L’écran central quitte le haut de la planche de bord pour se retrouver sous les aérateurs. Une intégration qui apparaît comme mieux réussie et offre un résultat plus qualitatif. Du moins, tant que le contact n’est pas mis. Dès lors, l’affichage est assez austère et de petite taille. En outre la navigation n’est pas vraiment colorée et on a l’impression d’avoir affaire à un système ancien d’une qualité graphique très moyenne. De même, et cela ne déplaira pas forcément à tout le monde, la Corsa ne bénéficie pas d’un combiné d’instruments numérique, les compteurs sont analogiques. L’avantage est que l’on ne retrouve pas le manque de lisibilité que l’on reproche continuellement au i-Cockpit de Peugeot. En revanche nous avons moyennement apprécié le mini-écran central (entre les deux compteurs) dont les nombreuses informations sont parfois compliquées à trouver. De plus, la gestion de cet affichage se fait via une bague à tourner sur le commodo des clignotants, ce qui n’est absolument pas intuitif.

Le poste de conduite est agréable à prendre en main contrairement à la commande de l’ordinateur.

L’habitacle bénéficie également d’une fabrication de qualité et l’assemblage est d’un très bon niveau pour le segment des citadines. Même si tous les matériaux en partie inférieure sont rigides, ils ne choquent pas. Seul le couvercle de la boîte à gants – pratique et volumineuse – n’est pas au niveau et n’est pas très agréable à manipuler.

La nouvelle Corsa se révèle agréable à vivre et permet de voyager dans de bonnes conditions. Certes les places arrière restent étroites lorsque trois adultes sont installés, mais c’est le cas pour toutes les citadines.

Une boîte à gants pratique et volumineuse pour une citadine.

Au volant

Au moment de prendre le volant de la nouvelle Corsa, nous avons été un peu dépités de ne pouvoir conduire que le moteur diesel 1.5 de 100 ch, le seul disponible dans la gamme. Un diesel dans une citadine, cela nous semblait un peu anachronique. Pourtant, il ne nous aura fallu que quelques tours de roues pour changer d’avis et se rendre à l’évidence : le diesel a encore de beaux atouts, notamment en termes de sobriété et d’agrément de conduite. Car sur autoroute limitée à 110 km/h et en adoptant une conduite souple, nous sommes restés sous la barre des 4 l/100 km, avec une moyenne de 3,9 l. Et lors de notre passage dans des zones urbaines denses, sans vraiment porter attention à limiter l’appétit du moteur, nous arriveront à un raisonnable 5,3 l/100 km de moyenne. Une valeur qu’il est possible de réduire en étant plus précautionneux. À noter qu’avec des émissions de CO 2 comprises entre 85 et 87 g/km selon les versions, la Corsa diesel n’est soumise à aucun malus écologique.

Le moteur 1.5 diesel de 100 ch se révèle étonnamment sobre.

Si le diesel nous a convaincu par sa sobriété, avec son couple de 250 Nm, il nous a également satisfaits par son dynamisme. Ce moteur est facile à relancer et les accélérations qu’il procure sont intéressantes. Il s’avère bien adapté à cette petite voiture qui, grâce à son confort, pourra sortir sans problème des villes. Il faut dire que l’Opel Corsa est très confortable, bien suspendue et aussi très silencieuse. Le moteur se fait rapidement oublier dès qu’il atteint sa température de fonctionnement et les bruits aérodynamiques sont inexistants. Les bruits de roulement sont également bien maîtrisés et, même sur autoroute, les occupants n’ont pas l’impression de se trouver dans une petite voiture. On peut tout de même regretter des suspensions un peu fermes sur les petits débattements (routes pavées, raccordements…), ce qui ne plaira pas aux passagers qui seront un peu secoués. La direction est précise et offre un bon ressenti au conducteur. En ville, la citadine est maniable et trouvera sa place dans un trou de souris au moment de se garer. Les conducteurs apprécieront les aides au stationnement (radar, caméra de recul) car la visibilité arrière est moyenne.

La visibilité vers l'arrière est moyenne.

Sécurité

Cette nouvelle Corsa reçoit des aides à la conduite habituellement réservées aux véhicules plus haut de gamme. Par exemple, elle peut disposer de la reconnaissance des panneaux de circulation (via la caméra frontale), l’aide au maintien dans la voie (qui applique progressivement une légère correction au volant et fait vibrer le siège du conducteur en cas de dérive), l’alerte de présence dans l’angle mort, le régulateur de vitesse adaptatif… De série, toutes les Corsa reçoivent la détection de somnolence et le freinage d’urgence automatique (avec détection des piétons et des cyclistes).

Parmi les aides à la conduite : le maintien actif dans la voie.

Résultats crash-test EuroNCAP

Protection des occupants adultes : 84 %

Protection des enfants : 86 %

Protection des usagers vulnérables de la route : 66 %

Aide à la sécurité : 69 %