Peugeot 2008 (2023) Premières impressions

Le SUV compact de Peugeot adopte un style plus massif et accueille une plus grosse batterie pour une meilleure autonomie. À l’intérieur, les changements sont plus discrets, alors que le i-Cockpit, lui, ne fait pas l’unanimité, à l’instar du prix.

C’est le deuxième restylage pour le Peugeot 2008 après celui de 2019. La nouvelle mouture de 2023 reçoit des modifications d’ordre esthétique avec une nouvelle face avant, plus cossue, et de nouveaux feux à l’arrière. Pour la version électrique que nous avons prise en main, et dont la précédente version a représenté 17,4 % des ventes en 2022, une nouvelle batterie fait son apparition pour une autonomie étendue.

Qualité de vie à bord

L'ergonomie de l'écran central est moyenne.

Avec cette remise à niveau, tous les 2008 reçoivent désormais de série un écran central tactile de 10" (contre 7" auparavant sur les deux premières finitions) doté d’un affichage plus moderne. On apprécie que la carte du GPS puisse désormais être affichée sur la totalité de la surface de l’écran, ce qui offre une bien meilleure lisibilité. Dommage que sa gestion ne soit pas fluide et qu’il faille régulièrement passer par la case « accueil » pour afficher certaines fonctions et accéder aux réglages. De même, le satellite de commande du régulateur de vitesse est toujours masqué par le volant. Il faudra un bon moment avant de réussir à mémoriser les différentes touches pour en maîtriser l’usage.

Le volant cache toujours les commandes du régulateur de vitesse.

Quant au combiné d’instruments numériques de 10" (sur les versions Allure et GT) baptisé i-Cockpit, il conserve malheureusement son principal défaut : le volant en cache la partie inférieure selon la position de conduite et la taille du conducteur. Certes, ce n’est pas systématique et de nombreux utilisateurs trouvent cette architecture très convenable mais, pas de chance pour nous, nous faisons partis des plus gênés !

Selon la position de conduite, le volant cache une partie du i-Cockpit.

Dernier changement au sein de l’habitacle, l’apparition d’un éclairage d’ambiance paramétrable (8 couleurs différentes) sur la finition haut de gamme GT. Le nouveau 2008 bénéficie désormais en série du système i-Connect et en option du système i-Connect Advanced. Le premier permet la connexion sans fil et la duplication du contenu de son smartphone alors que le second ajoute la navigation connectée via TomTom.

Pour le reste, aucun changement n’est à signaler, et le 2008 version 2023 conserve ses qualités d’habitabilité et de praticité. De même, la qualité de fabrication demeure d’un très bon niveau et aucun reproche n’est à formuler de ce côté.

Au volant

Cette version électrique du 2008 reçoit une nouvelle mécanique. La puissance maximale du moteur électrique progresse de 15 %, passant de 100 kW/136 ch à 115 kW/156 ch, tandis que la capacité de la batterie passe de 50 kWh à 54 kWh. Associée à des travaux sur l’efficience du système, l’autonomie globale est accrue de plus de 60 km pour atteindre 406 km, selon le cycle mixte WLTP.

La nouvelle motorisation électrique accroît l'autonomie de plus de 60 km.

Ces données restent toutefois théoriques. Sur un trajet mixte composé de routes urbaines, de voies rapides limitées à 110 km/h et en roulant le pied très léger (consommation moyenne affichée à 12,8 kWh/100 km), notre autonomie n’a été que de 390 km. Certes, ce n’est pas très loin de l’annonce du constructeur mais ce trajet a été réalisé dans des conditions optimales pour un modèle électrique. Mieux vaut tabler sur une autonomie de 250 km si on doit voyager sur autoroute.

Début 2024, en plus des PureTech 100, PureTech 130 et BlueHDi 130 EAT8 déjà proposés, le 2008 recevra une nouvelle motorisation full hybride 48 V. Elle se compose d’un moteur à essence PureTech 136 ch de nouvelle génération couplé à une inédite boîte à 6 vitesses robotisée à double embrayage e-DCS6 qui intègre un moteur électrique.

Côté conduite, aucune modification n’a été apportée sur le nouveau SUV. Le 2008 est l’un des mieux suspendus de la catégorie et offre un très bon confort de conduite grâce à la bonne souplesse des suspensions et sa tenue de route est efficace. À noter que le nouveau 2008 est équipé de la motricité renforcée « Grip Control » qui offre 3 modes de conduite selon le terrain : sable, boue ou neige.

Sécurité

Selon la finition, le nouveau 2008 fait le plein d’équipements haute technologie, comme le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et ajustement de la distance avec le véhicule qui précède ; la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation avec affichage sur le combiné d’instruments numérique (stop, sens interdit, interdiction de dépassement et fin d’interdiction de dépassement en plus des habituelles limitations de vitesse) ou encore le freinage automatique d’urgence avec alerte de risque de collision (de 7 à 140 km/h). Enfin, il peut recevoir en option des nouvelles caméras d’aide au stationnement haute définition qui permettent de reconstituer une image à 360° de l’environnement immédiat du SUV.