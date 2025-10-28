Les bonbons devraient coûter légèrement moins cher que l’an dernier, mais les industriels continuent de faire des marges très importantes sur les séries « spécial Halloween ». Et ce sont les sodas qui risquent de faire gonfler l’addition cette année.

À l’instar de l’an dernier, Halloween s’annonce comme une période faste pour les confiseurs. Environ 50 millions de paquets de bonbons devraient être vendus (source LSA). Des chiffres en constante augmentation.

Commençons par une bonne nouvelle pour les amateurs de friandises : les bonbons d’Halloween coûteront un peu moins cher qu’en 2024. Toutefois, la baisse reste modérée (3 % en moyenne) et ne compense pas la très forte hausse de 18 % enregistrée en 2023. Le cours du sucre, qui justifiait cette hausse, est pourtant revenu au même niveau qu’en 2021.

Le consommateur paye cher le marketing

S’il y a une catégorie de bonbons sur laquelle les industriels font des marges particulièrement importantes, ce sont bien les friandises « spécial Halloween ». Ainsi, vous paierez nettement plus cher les Dragibus petits et noirs proposés par Haribo pour Halloween que les classiques, pour un paquet plus petit. Entre les deux, la différence de prix au kilo atteint 43 % !

Même constat concernant l’assortiment de bonbons gélifiés Haribo, où il faudra débourser un tiers de plus pour avoir des chauves-souris et des citrouilles plutôt que des crocodiles et des oursons.

Le prix des sodas s’envole

Mais ce qui risque de faire grimper la note du panier d’Halloween cette année, ce sont les sodas qui accompagnent souvent les friandises. En moyenne, les 25 sodas de notre panier coûtent 16 % plus cher que l’an dernier. En cause, la forte augmentation de la taxe soda au mois de mars, qui a été répercutée en rayon.

L’augmentation est particulièrement marquée pour les sodas de marques distributeurs, souvent peu chers et conditionnés dans de grands formats. Ainsi, les grandes bouteilles de cola (2 litres), qui coûtaient un peu moins de 1 € en 2024, sont désormais affichées en rayon à plus de 1,50 € cette année, soit une augmentation de 58 % en moyenne !

Décomposition du prix des bouteilles de cola de 2 litres de marques distributeurs*

Pour ces boissons contenant entre 7 et 8 grammes de sucre par litre, la taxe soda a augmenté de 27 centimes. Cela n’explique donc que pour moitié la hausse moyenne de 56 centimes constatée en magasin. Les distributeurs semblent en avoir profité pour augmenter leurs tarifs plus que nécessaire.