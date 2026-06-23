Classique, bio ou tradition… nous avons relevé les prix de près de 10 000 baguettes dans environ un millier de boulangeries et 5 000 enseignes de grande distribution. Résultat : les prix varient du simple au quintuple !

L’essentiel La baguette classique coûte en moyenne 0,45 € en grande distribution contre 1,09 € en boulangerie, soit un prix environ 2,5 fois plus faible en supermarché.

La baguette de tradition est vendue en moyenne 1,26 € en boulangerie contre 1,05 € à l’unité en grande distribution, avec un écart de prix moins important que pour la baguette classique.

Le prix de la baguette est globalement stable, la baguette classique n’ayant pas augmenté en boulangerie et la baguette de tradition n’ayant progressé que d’un centime par rapport à l’année dernière.

Près de deux fois et demie moins chère, en moyenne, en grande distribution qu’en boulangerie. Avec un prix de 45 centimes en moyenne, contre 1,09 € en boulangerie, la baguette de supermarché a de sérieux arguments. Même si cette moyenne cache d’importantes disparités entre enseignes, puisque son prix variait, en mars dernier, de 28 centimes chez Lidl, Aldi et Leclerc à 59 centimes dans les Carrefour Market. Même constat dans les boulangeries, avec un prix allant de 90 centimes à 1,40 €, selon les points de vente.

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En ce qui concerne la baguette de tradition, l’écart de prix est un peu moins marqué : 1,26 € en boulangerie (avec des prix variant de 1 € à 1,50 € selon les commerces) contre 1,05 € l’unité et 78 centimes en lot de quatre dans la grande distribution.

Là encore, Leclerc est le moins cher (nous n’avons pas trouvé de baguette de tradition chez Aldi et Lidl), suivi par Intermarché, Carrefour et U. Le surcoût par rapport à la baguette classique vous garantit notamment l’absence de congélation et de tout additif.

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Le label bio garantit un usage restreint d’additifs et l’emploi d’un blé cultivé selon un mode de production plus respectueux de la planète et de la santé. Nous avons trouvé des baguettes classiques (pas de tradition, donc) labellisées bio dans 66 boulangeries, qui les vendaient en moyenne 1,43 €. Côté grande distribution, nous n’en avons trouvé que dans les hypermarchés Carrefour et U. Elles y étaient vendues respectivement 1,30 € et 1,15 €.

La baguette est-elle de plus en plus chère ?

Si l’on en croit nos relevés annuels de prix, le prix de la baguette classique de boulangerie n’a pas augmenté depuis l’année dernière, et celle de tradition n’a augmenté que d’un centime. Dans les supermarchés, il semblerait que le prix ait baissé, même s’il est impossible de l’affirmer avec certitude, car nous n’avons pas employé la même méthodologie de relevé de prix cette année, par rapport aux précédentes.

La baguette est-elle de meilleure qualité en boulangerie qu’en grande distribution ?

Nos analyses menées il y a 3 ans sur 75 échantillons de pains, et notamment 25 baguettes, montraient que l’équilibre nutritionnel et la qualité des ingrédients n’étaient pas forcément meilleurs dans les boulangeries indépendantes qu’en grande distribution.

Il existe cependant une différence de fraîcheur entre ces deux lieux d’achat car, mis à part dans les hypermarchés dotés d’une véritable boulangerie (et pas seulement d’un « point chaud » dédié à la cuisson), les baguettes vendues en grandes surfaces ne sont pas pétries sur place.

Rappelons également que, en boulangerie indépendante, contrairement aux grandes surfaces et aux boulangeries appartenant à des chaînes, le prix de la baguette revient entièrement au boulanger qui l’a fabriquée.

Quel pain privilégier pour la santé ?

Mieux vaut consommer du pain bis, complet, intégral ou de campagne que de la baguette : cette dernière est en effet plus salée, et bien moins riche en fibres. Si l’on est un inconditionnel de la baguette, mieux vaut la prendre bio, car cela garantit un moindre emploi d’additifs et réduit les risques de résidus de pesticides dangereux.

La culture bio pourrait aussi diminuer un peu la contamination par le cadmium. Certaines baguettes de campagne, fabriquées avec une farine moins raffinée, peuvent être également plus intéressantes.